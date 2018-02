To by bylo drahé. Bakalovy noviny spočítaly, kolik by nás stál Czexit

O tom, co by stál případný odchod České republiky z Evropské unie neboli Czexit, se rozepsaly Hospodářské noviny. Jak podotýkají, odborníci považují představy některých politiků, že by Czexit neznamenal pro ekonomiku žádnou velkou změnu, za nereálné.

V případě, že by skutečně došlo k Czexitu, Česká republika by nemohla zůstat ani na společném evropském trhu, a hospodářství by se tak prudce propadlo. Například vlivný německý politik Norbert Lammert, jenž je spolupracovníkem kancléřky Angely Merkelové, považuje slova o tom, že odchod z EU by na zásadní české zájmy neměl negativní dopad, za opravdu kuriózní.

„Jednotný evropský trh, na němž mohou podnikatelé z členských zemí prodávat zboží bez omezení, je pro Česko naprosto klíčový. Zhruba 80 procent českého HDP vytváří vývoz. A skoro 85 procent českého exportu míří do EU,“ píší Hospodářské noviny a všímají si i toho, že česká ekonomika je na Evropské unii mnohem závislejší než ekonomika britská, jejíž výkon bude po odchodu z EU téměř o desetinu nižší.

Ekonom Petr Zahradník pak odhaduje, že o práci by v Česku mohlo odchodem země z Evropské unie přijít minimálně 400 tisíc lidí. Z Česka by se pak nejspíš také stáhla řada firem dávajících lidem práci. „Pokud by Česko odešlo z EU, pro naše firmy by to byl důvod přesunout investice jinam. Jsou tu proto, že odsud mohou levně vyvážet do celé Unie, hlavně do Německa. Nulová cla a nulové papírování jsou pro ně kriticky důležité,“ řekl diplomat jedné z asijských zemí.

Hospodářské noviny dále uvádějí, že v případě, že by Česko přestalo být součástí vnitřního trhu, došlo by ke ztrátě konkurenceschopnosti v Evropské unii, zhoršil by se i vývoz do světa, stát by měl vyšší náklady na hraniční kontroly a ostrahu hranic, došlo by i ke krachu českých dopravců. Hůře by pak Češi také dostávali práci v zahraničí a problémy by zaznamenal i cestovní ruch.

A odhadované částky, o nichž píší Hospodářské noviny? „4,5 až 7,1 miliardy Kč, dopad na snížení českého exportu 3,2 až 5,1 miliardy Kč, snížení dovozu 1,7 až 3,1 miliardy Kč, zdržení na hranicích v silniční nákladní dopravě 1,3–2 miliardy Kč – o tolik nižší by byla čistá bilance české ekonomiky,“ uzavírá tisk.

autor: vef