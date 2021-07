To byl vtípek, že Xavera platí Rusové. Ale herec stejně jde k soudu

reklama

Herec Tomáš Měcháček před pár týdny na vlnách Českého rozhlasu udeřil na Luboše Xavera Veselého a dal mu jasně najevo, že se mu nelíbí, co Veselý jako moderátor a člen Rady ČT dělá. Naznačil také, že internetová televize XTV, ve které Veselý působí, je placena z ruských peněz. Teď kvůli tomu čelí žalobě ze strany XTV.

„Je to strašně těžký, já jsem se držel, abych nerušil váš pohodový pořad, jste poměrně na první pohled sympatický, ale z toho, co děláte a říkáte, sympatický vůbec nejste. Já jsem slyšel, že třeba ta vaše XTV, když jsem se na to koukal, to patří nějakému 25letému mladému klukovi, ale já jsem slyšel, nemám to potvrzené, že to platí Rusové, respektive ruská rozvědka. To je přece strašný! Ti, co zabili dva lidi teď ve Vrběticích, platí vaši televizi, která sídlí na vašem trvalém bydlišti!“ rozčílil se tehdy v rozhlase Měcháček.

V rozhovoru pro DVTV na konci června prozradil, že se žalobou nepočítal. Ve vysílání Českého rozhlasu se prý pokusil o sarkastické prohlášení, ale jaksi se mu nepovedlo.

„Slyšel jsem to z několika stran, takhle jsme se bavili s pár kamarády, ale já jsem to chtěl říct víc ironičtěji, ale jak jsem měl stažený krk, tak se mi to úplně nepovedlo. Protože věta: ‚Já jsem slyšel, nemám to potvrzené‘, to jsem citoval pana Veselého, to on několikrát říká. To byl pokus o sarkasmus, překvapivě u herce nepovedený. Ale jak říká pan Veselý, asi to není pravda, ale může být...“ sdělil Měcháček.

Ve vyjádření pro server Forum24.cz teď svá slova zopakoval.

„Myslel jsem si, že to řeknu ve větší pohodě. Já jsem čekal na moment, kdy to dokážu říct, a dokázal jsem to až na konec. Našel jsem vhodné místo a prostě jsem to řekl ve chvíli, kdy jsem to řekl. Já nevím, nečekal jsem nic konkrétního,“ uvedl v rozhovoru.

„Měl jsem určitou představu, ale myslel jsem, že to řeknu klidněji. Věděl jsem, že chci říct to, že pan Veselý nemá v Českém rozhlasu co dělat, protože porušuje kodex. A to jsem ještě nevěděl, že mohu říct i to, že nemá co dělat v Radě České televize, protože porušuje zákon tím, že vystupuje v XTV. A tak nějak jsem řekl to, co jsem řekl. S tím, že s tou ruskou rozvědkou to měl být sarkastický vtípek,“ pokračoval.

Po svém vystoupení v rozhlase se omluvil štábu, že narušil koncept zábavného pořadu, ale trvá na tom, že musel vyjevit, co má na srdci.

