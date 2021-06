To dostali z ciziny. A tají to. Vrbětice: Plukovník a další díra

Fotografie Čepigy a Myškina obletěly českou mediální scénu. Ale proč nebyl zveřejněn e-mail, se kterým fotky pasů přišly? Právě na to se táže nezávislá zpravodajská agentura EXANPRO. A na spoustu jiných, souvisejících otázek. Podle agentury jsou pasy, na nichž jsou ruští zpravodajci uvedeni jako Tabarov a Popov, skutečné. Ale žádnou souvislost s Vrběticemi nemají. „BIS toto zkopírované vyobrazení krycích cestovních dokladů obdržela od svého zahraničního partnera,“ říká agentura a pouští se do novinářů, kteří nekladou správné otázky.

A agentura se kauze věnuje dále. Konrétně průkazům s fotkami Čepigy a Myškina. Podle EXANPRO je snadné dokázat, že tyto stopy jsou částečně vykonstruované a částečně klamné. Ovšem Národní centrála proti organizovanému zločinu bere stopy jako stoprocentně spolehlivé. Což vyvolává dle agentury otázku buď o jejich odborné způsobilosti, nebo o jejich ochotě se zapojit do politického divadla.

Wagnerova agentura poukazuje na to, že se vůbec neprověřuje pravost a relevantnost stop k případu. „Jako by všichni bezmezně věřili všemu, co jim předloží nebo na co je nasměruje Bezpečnostní informační služba,“ podotýká.

V médiích byly zveřejněny kopie průkazů Čepigy a Myškina, které mají pocházet z e-mailu, který dva zpravodajští důstojníci údajně poslali jako žádost o vstup do vrbětického areálu. „Tyto informace byly předány novinářům z časopisu Respekt, kteří je v elektronické nebo tištěné formě publikovali již od 17. dubna večer,“ uvádí agentura. Ale upozorňuje, že tato původní verze pak byla revidována a e-mail měl nakonec přijít od Národní gardy Tádžikistánu.

„Jaká to náhlá změna! Jako by snad policisté či kontrazpravodajci z BIS nedokázali z e-mailu vyčíst podepsaného odesílatele hned napoprvé, přičemž jim ani nevadí, že jim nepřetržitě unikají informace k novinářům. Rovněž novináři Respektu a nejen ti, by měli více přemýšlet nad náhlými změnami v informacích a zamyslet se sami nad sebou, jakými informacemi se nechávají ‚krmit‘ a co všechno jsou kvůli senzaci schopni ‚pozřít‘ – s přesnějším doplněním: ‚pozřít‘, poté kvůli zkaženosti informační potravy ‚vyzvracet‘ a znovu ‚pozřít‘ v jiné podobě, i když zase zkažené,“ nabádá EXANPRO.

Upozorňuje, že údajný e-mail sám vůbec nedokládá přítomnost ruských zpravodajců v areálu. Fotografie pasů jsou dle agentury klamnou stopou a vůbec se nevztahují k tomu, co Čepiga s Myškinem na území ČR dělali. „BIS toto zkopírované vyobrazení krycích cestovních dokladů obdržela od svého zahraničního partnera, jenž je loutkovodičem české BIS a ta zase usměrňovatelem české vlády a její politiky,“ tvrdí.

Podezřelé je prý hlavně to, že zveřejněny byly fotografie z přílohy, kde Čepiga s Myškinem vystupují pod jmény Tabarov a Popa, ale už ne obsah samotného e-mailu. „NCOZ a státní zastupitelství mohou jen stěží namítat, že v průběhu vyšetřování nelze obsah e-mailu zveřejnit, když už zástupci obou institucí zveřejnili kopie krycích dokladů, které byly součástí e-mailu,“ namítá agentura. Kdo měl být autorem je známo, adresát také, i že se má jednat o žádost o vstup do areálu. Ale přesto e-mail zveřejněn nebyl. Navíc, korespondence mezi vlastníkem IMEX Petrem Bernatíkem a ředitelem EMCO Gebrevem zveřejněna byla.

„Co je na diskutovaném e-mailu tak zvláštního a tajemného, že nebyl zveřejněn společně s přiloženými fotokopiemi pasů a společně s korespondencí mezi dvěma klíčovými společnostmi?“ ptá se EXANPRO. Argument, že by zveřejnění e-mailu narušilo vyšetřování, je lichý, tvrdí.

Podle názoru agentury je e-mail vykonstruovaný a nemusí ani reálně existovat. Zveřejněny byly fotografie dokladů, které jsou pravé, ale samy o sobě s případem nijak nesouvisí, ale u veřejnosti nevyvolají pochyby, tvrdí EXANPRO a dodává: „Naproti tomu samotná vykonstruovaná e-mailová žádost může obsahovat více znaků, které mohou snížit věrohodnost elektronického dopisu, případně ho mohou znevěrohodnit úplně.“

Svůj díl kritiky dostávají i novináři. „Nikdo z novinářů se neptal na zveřejnění písemné žádosti o vstup do areálu muničního skladu. Nikdo ani nepoložil konkrétní otázky k této žádosti. A nikdo se konkrétněji neptal na Vojenský technický ústav (VTÚ), který byl podle policejních vyšetřovatelů a BIS do této e-mailové komunikace zapojen, natož aby se někdo ptal přímo těch zaměstnanců VTÚ, kteří v té době měli cokoli do činění s muničním skladem ve Vrběticích a s povolováním vstupu do tohoto areálu,“ kritizuje činnost žurnalistů EXANPRO.

