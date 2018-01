To je fór. Jiřímu Mádlovi, který chce mazat weby placené z Ruska a trestat psaní na internetu, přistálo na hlavě vtipné FOTO

Herec a režisér Jiří Mádl chce velmi bojovat za to, aby se změnil internetový prostor. „Internet se nám vymkl z kontroly a už není ochráncem demokracie, je zneužitý lidmi a zeměmi s nedobrými úmysly,“ stěžuje si.

Cesta k očistné změně je podle umělce regulace. „Abychom měli větší kontrolu nad dezinformačními weby a mohli je prostě a jednoduše blokovat. Aby byli lidé snadno postižitelní za lži, šíření nenávisti a výhrůžky na Facebooku a ostatních sociálních sítích,“ plánuje.

Speciálně se umělec chce zaměřit na weby placené z Ruska. Postižené by ovšem měly být „obecněji weby šířící lži“. „Dokud budou tyhle weby nerušeně existovat, nezmizí bubliny, v nichž budou nesmysly žít vlastním životem,“ varuje umělec. Kromě toho by více postihoval za nevhodná vyjádření na sociálních sítích, aby lidé cítili za svá vyjádření větší zodpovědnost.

Další důležitou věcí, kterou chce herec a režisér bránit demokracii, je „zuby nehty bránit Českou televizi a Český rozhlas“. „Veřejnoprávní média, která jsou na takové úrovni, jako je máme my v Česku, jsou naše poslední záchrana. Jestli přijdeme o ně, bude to skutečný konec,“ uvedl v rozhovoru pro Deník.cz. Nakonec se vyjádřil ještě k politice, kde je podle něj alarmující, že pouze 1,5 procent lidí volilo Stranu zelených, a přitom ekologická témata jsou moc důležitá.

Bába přemluvila Mádla...

Mádlův fascinující plán na obranu demokracie regulací, blokováním a represí vyvolal kromě úžasu i vlnu pobavení, ještě nesmazaného. Někteří mu připomněli slavný výrok důchodkyně Věry Pohlové z devadesátých let, která se vyjádřila: „Já bych všechny ty počítače a internety zakázala.“

V narážce na slavnou Mádlovu předvolební iniciativu z roku 2010, ve které přemlouval bábu, aby nevolila komunisty, si nyní lidé dělají legraci, že nyní se situace zjevně otočila a bába přemluvila Mádla.

Tradičně psychologizující zamyšlení sepsal docent Martin Konvička. Tomu Mádlovo sekernictví připomnělo podobné iniciativy z padesátých let. „Když jsem si, jako gymnazista, uvědomil, kolik prvorepublikových intelektuálů se stalo socialistickými sekerníky z 50. let, nechápal jsem to. A sváděl jsem to na prožitek války, stres, touhu po pomstě,“ zavzpomínal. Teď mu prý příčiny unikají už úplně, protože Jiří Mádl a další „eurosekerníci“ žádnou válku neprožili.

A pak se zamyslel nad specifickým fenoménem, že za omezování svobody slova nejvíc bojují lidé, které slovo živí a jsou na něm závislí. „Ono je vlastně fantastické, že v boji proti svobodě slova, za cenzuru se tolik angažuje zrovna ‚kulturní fronta‘, která je na SLOVU závislá,“ připomněl.

Tématu se pak přidržel v ještě expresivnějším příspěvku: „Sledujete, kolik herců a ‚expertů‘ volá po cenzuře webu? Volám po internaci kriplů!“

Jiné z obsáhlé Mádlovy promluvy o obraně demokracie zaujaly spíše jeho výzvy k obraně veřejnoprávních vysílatelů. Někteří přitom připomněli, že Mádl jako režisér má na fungování České televize s jejím každoročním sedmimiliardovým koncesionářským příjmem svůj vlastní hmotný záměr. „Nedivte se mu. Kdyby vam televiza sponzorovala filmy, mluvili byste stejně,“ napsal ryzí ostravštinou známý komentátor Ladislav Větvička.

Známý pravicový bloger Ladislav Matějka se pak přidal: „Postoji Jiřího Mádla velmi dobře rozumím, když říká, abychom ‚zuby nehty bránili Českou televizi a Rozhlas‘. Kde by hledal takového koproducenta z veřejných peněz...“

Novinářka Karolína Stonjeková pak paralelu mladého režiséra se svazáky padesátých let vyšperkovala citací z filmu Černí baroni: „O tom, co je krásné, rozhodujeme my – strana! (Černí baroni, 1992) O tom, co je pravda, rozhodujeme my – angažovaní umělci! (Jirka Mádl, 2018) Bacha, přátelé! Vrací se to!“

autor: jav