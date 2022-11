To je rána! Na Pekarovou vytáhli staré FOTO. Je to ruská trikolóra?

Režisér Jan Tománek si na twitteru značně vystřelil z šéfky TOP 09 a předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Poté, co se ve zpravodajství začaly šířit fotografie lidí ze čtvrteční demonstrace svolané Ladislavem Vrabelem s textem, že někteří přítomní „měli dokonce na hlavách čepice v barvách ruské vlajky“, vytáhl pět let starou fotografii Pekarové v cyklistickém dresu na počest cyklisty Petera Sagana se slovenskou trikolórou, která má stejné pořadí barev jako ta ruská. „RuSSký šváb, pátá kolona a kolaborantka...?“ pustil se do Pekarové režisér.

reklama

Anketa Cítíte se ohroženi aktivitami vedení Ruské federace? Cítím 6% Necítím 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15375 lidí , poskytla rozhovor pro Blesk.cz.



Pekarová Adamová tehdy ještě jako místopředsedkyně vzpomenula na to, jak si rok předtím brala ajťáka Tomáše Pekaru. „To byl nejkrásnější den v mém životě, doposud. Myslím si, že to předčí už jenom porod dítěte,“ podotkla tehdy Pekarová ke svatbě, jež proběhla na Slovensku.



Se Slovenskem jí tehdy spojoval také její cyklistický dres, který byl rovněž ve slovenských barvách, a to na počest slovenského cyklisty Petera Sagana, jenž je držitelem tří zlatých medailí z mistrovství světa v silniční cyklistice a jedné zlaté medaile z mistrovství Evropy v témže sportu.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dres úspěšného slovenského silničního cyklisty má na sobě pochopitelně slovenskou trikolóru – a právě to značně Tománka pobavilo, jelikož slovenská trikolóra se skládá ze stejně po sobě jdoucích barev, jako ta ruská. Tedy z po sobě jdoucí bílé, modré a červené barvy.



„Rozumíme... tedy RuSSký šváb, pátá kolona a kolaborantka...? Kde jsou prosím novináři?!“ poukázal na oděv Pekarové Adamové.

Rozumíme... tedy RuSSký šváb, pátá kolona a kolaborantka...? ?? Kde jsou prosím novináři?! pic.twitter.com/RKYVWbAPT1 — Jan Tománek (@TomanekJan) November 18, 2022

Později ke svému příspěvku doplnil odkaz na článek serveru Novinky.cz, v němž stojí, že někteří lidé na demonstraci „Česko na 1. místě“ svolané Ladislavem Vrabelem „měli dokonce na hlavách čepice v barvách ruské vlajky“.



„Myslel jsem, že novinářské dno bylo dávno dosaženo, ale pokaždé mě něco překvapí,“ komentoval a pobavil se, že „jedna paní měla pruhovanou čepici“.

"Někteří z demonstrantů měli dokonce na hlavách čepice v barvách ruské vlajky."... představte si, jedna paní měla pruhovanou čepici... ????

Myslel jsem, že novinářské dno bylo dávno dosaženo, ale pokaždé mě něco překvapí. ??https://t.co/KixvHvVAeD — Jan Tománek (@TomanekJan) November 17, 2022

Někteří demonstranti na svátek 17. listopadu skutečně na sobě čepice či další oblečení s ruskou či slovenskou trikolórou měli – otázka však je, zdali šlo o úmysl, či o jejich neznalost české trikolóry, která se na rozdíl od ruské a slovenské trikolóry neskládá z bílé, modré a červené, nýbrž má vodorovné pruhy v pořadí bílý, červený a modrý.

Na to, že se daná čepice běžně prodává jako „čepice v národních barvách“, upozornili mnozí komentující na twitteru.

To říká jen to, že stejně jako nositelka, jsou dementi v tom obchodě, rozhodně ne, že jde o české barvy. A to nepočítám ty svatojiřské stuhy na vlajkách, to už je výslovné přihlášení ke kolaboraci s nepřítelem.https://t.co/zmOJPxjl7b — Dave ???? (@tenis_ovetchka) November 18, 2022

O postoji Pekarové Adamové k Rusku jasně svědčí její prohlášení, která činí v posledních měsících v médiích v návaznosti na ruské napadení Ukrajiny.



„Je potřeba nazývat věci pravými jmény. Rusko se na Ukrajině chová jako teroristický stát. Jde o válku, kterou způsobuje diktátor Putin. Rusko už dávno není demokratickou zemí. Falšují se tam volby, je to autokratický a do totality mířící stát. To jsou věci, které někteří lidé nechtějí slyšet,“ prohlásila kupříkladu politička před několika měsíci v pořadu 360° na CNN Prima News.



„Musíme být neustále schopni poukazovat na to, kdo tu válku zavinil a kdo je tím agresorem. Je to Rusko. Rozhodně to nejsou Ukrajinci, oni jsou obětí. Jsou tu lidé, kteří tato fakta staví na hlavu, snaží se do toho vnášet celou řadu nepravd a lží,“ vypálila Pekarová Adamová dále proti Rusku.



Po ruských útocích na ukrajinskou infrastrukturu i po dřívějších útocích Ruska na civilní objekty na Ukrajině pak předsedkyně Poslanecké sněmovny v tomto týdnu prohlásila, že označení režimu v Rusku za teroristický čeští poslanci činí právem.

Psali jsme: Masivní ruský raketový útok poslal Ukrajinu do tmy. Pekarová si dupla

Psali jsme: Zbytky ze Sněmovny dejte chudým. Pekarová nařídila „Vlastenectví není nenávist.“ Ale Rakušan si na ministerstvo vyvěsil mrtvého Putina „Vláda se vám má starat o plyn? Zbavit vás volebního práva.“ A je fakt zle Kupte si svíčku, sirky a baterky. Nefňukejte, řekl významný politik Německa

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.