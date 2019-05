To je výprask! Tohle všechno Kalousek v rádiu vypustil na Pospíšila. TOP 09 se otřásá

Hostem čtvrtečních Dvaceti minut Radiožurnálu byl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Okomentoval mimo jiné i volby do Evropského parlamentu. Vedl si v nich současný šéf TOP 09 Jiří Pospíšil dobře? Kalousek dal jasně najevo, že není spokojen, protože podle jeho názoru staronový europoslanec TOP 09 neřídí.

„Jiřího Pospíšila jsem již loni před Vánoci prosil, ať do Evropského parlamentu nekandiduje, protože z Bruselu tu stranu nelze řídit. Prosil ho o to i Karel Schwarzenberg, ale on kandidovat chtěl,“ pravil hned na úvod Kalousek.

V neprospěch Jiřího Pospíšila hovoří podle Kalouska i to, že Luděk Niedermayer získal o desítky tisíc preferenčních hlasů víc než Pospíšil. Přesněji řečeno, Niedermayer získal o 30 tisíc preferenčních hlasů víc.

Pospíšilovi navíc vyčetl, že tříštil politické síly, protože se málo bavil s Pavlem Teličkou a dopustil, aby byl z kandidátky TOP 09 „odstředěn“, jak řekl Kalousek, Jaromír Štětina. Telička podle hosta prokázal, že prozřel a odvrátil se od Babiše, i když by pro něj bylo snazší zůstat pod křídly Andreje Babiše a dnes by měl místo europoslance v podstatě jisté.

Ve druhé polovině rozhovoru prozradil, že má plán, jak TOP 09 opět pozvednout. „Věřte, že je tady plán, aby se topka zvedla ze svých čtyř procent výš. Ale napřed ho uslyší členové strany a pak teprve veřejnost,“ zdůraznil. Nemá prý na mysli zdaleka jen výměnu předsedy, změn prý musí proběhnout celá řada, ale musí se vyměnit i předseda. „Já Jiřího Pospíšila respektuji, je to můj předseda, ale já chci předsedu, který je v České republice a řídí tu stranu sedm dní v týdnu,“ pálil Kalousek do staronového europoslance Pospíšila.

Pár slov věnoval i dalšímu rozšiřování EET. Přijde mu totálně nesmyslné, že vládní koalice chce pod EET zahrnout i terénní sociální služby, jako kdyby právě tady mohlo docházet k daňovým únikům. Skutečným smyslem EET podle Kalouska je zlikvidovat malé živnostníky, aby v České republice mohli dominovat velcí podnikatelé. Malí živnostníci budou šikanováni, ale předseda poslaneckého klubu TOP 09 je bytostně přesvědčen, že na rozšíření EET stát nevydělá. Už proto, že to půjde velmi těžko kontrolovat.

