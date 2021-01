To je zlé. Profesor Konvalinka o covidu. Tato nová mutace...

Profesor Jan Konvalinka, biochemik, prorektor UK pro vědu a výzkum a vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, byl hostem pořadu Osobnost Plus Českého rozhlasu moderátorky Barbory Tachecí. Britská nakažlivější mutace viru dorazila do Česka. Co přesně se myslí tím, že je nakažlivější? Jsou proti ní lidé s prodělaným covidem imunní? A měli bychom zvětšit zatím doporučenou bezpečnostní vzdálenost a vyměnit roušky za respirátory?

Ministr zdravotnictví Jan Blatný dnes oznámil, že v Česku bylo podáno skoro 155 tisíc dávek vakcíny, kolem 1,5 procenta populace. Podle Blatného se Česko nachází v evropském průměru a není pozadu. Je to důvod k uklidnění? „Určitě ne. Je to prima, tady musím říct, že ve srovnání s evropskými zeměmi jsme na tom trochu hůř než třeba Německo a jiné země, jsme opravdu na tom průměru, což by nás nemělo naplňovat nějakým velkým nadšením. Jsme na tom nesrovnatelně hůř než Izrael, ale i hůře než Británie nebo Spojené státy, ale hlavní věc, která nás nesmí uklidňovat, je ta budoucnost. My opravdu to musíme připravovat tak, že až ty vakcíny se začnou opravdu valit v obrovských množstvích, tak abychom na to byli připraveni. A stále ještě nejsme," zmínil Konvalinka.

„Je důležité říci, že tohle číslo je vlastně docela fajn, těch 150 tisíc, ale abychom měli šanci do léta ochránit ty rizikové části populace, tak musíme vakcinovat desetkrát rychleji, než to děláme teď. A zatím na to tedy nejsme rozhodně připraveni,“ dodal Konvalinka.

Následně hovořil o tom, kolik už si koronavirus vyžádal lidských životů. „To, co se stalo na podzim loňského roku a děje se stále, je největší umírání od druhé světové války. Poprvé od druhé světové války v České republice poklesne průměrná doba dožití. Opravdu. To se nestalo při ruské invazi. Máme teď podle odhadů kolegů z Přírodovědecké fakulty, v roce 2020 zemřelo na covid, ne s covidem, ale na covid zhruba 17 tisíc lidí. Teď jsme podrobně o další tři nebo čtyři tisíce dál. Čili ta čísla vypadají velmi dramaticky a velmi špatně a skoro nejhůře na světě. Je třeba se na to dívat," sdělil Konvalinka. Varoval také před tím, že čísla mrtvých jsou stále vysoká, stejně jako čísla vypovídající o naplněnosti nemocnic. „A čísla lidí na JIP jsou velmi vysoká a drží se tam dlouhodobě. Ti zdravotníci, lékaři, sestry to nemůžou dlouhodobě vydržet. Tohleto je největší problém," zmínil. Jako velkou chybu vnímá, že jsme si na tato vysoká čísla zvykli.

Své pak Konvalinka řekl také k britské mutaci koronaviru v Česku. „Britská mutace není tak kritická vzhledem k očkování, ale je kritická k tomu, že se opravdu šíří pravděpodobně o 50, možná 70 procent rychleji než ten běžný, dost už takhle mizerný koronavirus, takže si musíme pospíšit, protože ta protiepidemická opatření, která teď máme, prostě nebudou stačit. Ten virus se bude šířit tak,“ uvedl.

Na úvahy o rozvolňování bychom měli zapomenout. „Nejsme v situaci, že bychom mohli rozvolňovat. Jediná věc, na kterou je potřeba stále myslet a musí to být první věc, kterou uděláme, pokud vůbec k nějakému rozvolňování přikročíme, jsou školy. Tam ty ztráty, které jsou ekonomické i neekonomické, to zavření škol, jsou obrovské, dlouhodobé, budou nás stát nejenom miliardy, ale velké škody kulturní, a to musí být první věc, daleko před skiareály, daleko před restauracemi a před vším ostatním musejí být základní školy,“ uvedl.

Podle jeho slov je nyní třeba být velmi opatrný, je třeba omezit sociální kontakty a brát to vážně. „Měla by se dodržovat bezpečná vzdálenost dvou metrů," sdělil také a poukázal i na to, že by bylo lepší nošení respirátorů. Zároveň zdůvodnil, že nebezpečnou mutací koronaviru je podle jeho názoru jihoafrická mutace.

Moderátorka Tachecí se následně také zeptala na to, jak je možné, že v Izraeli, která tak vydatně očkuje, stále roste počet nakažených. „Když se podíváte na ta čísla z dneška nebo ze včerejška, už tento týden epidemie klesá. Klesá počet nakažených, ten vrchol byl vlastně o víkendu nebo těsně předtím, a dramaticky klesá počet obětí. Je na čtvrtině našich čísel. Takže to je první věc. Druhá věc: je třeba říct, že vakcína samozřejmě chrání, ale nechrání od prvního dne, kdy jste očkována. Ta velká očkovací kampaň a opravdu statisíce očkovaných začaly až od začátku roku a ti lidé byli nakaženi pravděpodobně několik dní poté, co dostali tu vakcínu, kdy ještě nejsou chráněni. Je třeba říct, že ta ochrana je jenom částečná při té první očkovací látce a i to, až po těch 14 dnech nebo třech týdnech, ta druhá to zvýší na těch, řekněme, 95 procent. Čili není vůbec divné, že když je rozjetá epidemie, dostanete vakcínu, tak první týden můžete snadno onemocnět, to bylo jasné předem,“ dodal.

Konvalinka se následně vyjádřil i k situaci v brazilském městě Manaus, které nechalo promořit při první vlně více než 70 procent populace, a přesto nyní zažívají druhou vlnu. „Nevíme přesně, čím to je, nevíme přesně, jestli to byla chyba měření té první vlny, nebo jestli je to ta mutace, proti které už člověk není chráněný. To se teď řeší,“ sdělil Konvalinka.

„Máme ale zajímavé pozorování tady od nás, z Prahy, je to totiž argument pro to, že ta vakcinace by měla mít smysl i pro lidi, kteří covid prodělali. Protože jak mi říkají kolegové – a jsou to zatím, myslím, dva nebo tři případy ze Všeobecné fakultní nemocnice, tak máme případy lidí, kteří prodělali covid, byli očkováni a oni jim teď měří protilátky a jsou dramaticky vyšší, než měli po prodělání toho covidu. Čili je šance, jsou to sice jen dva případy, nechci to zveličovat, ale je šance, že ta vakcinace by měla posílit imunitu i u lidí, kteří prodělali covid, čili to znamená, že to má smysl,“ dodala.

„Podle předběžných dat, která jsou publikována, tak to vypadá, že protilátky prodělaného onemocnění koronaviru jsou účinné i proti britské mutaci. Ale jsou to data in vitro, takže velmi opatrně. Bohužel tady máme i tu jihoafrickou mutaci, a tam to vypadá hůř. Předběžně se zdá, že tato mutace je v tomto horší a ty protilátky jsou čtyřikrát méně účinné. A to i ty protilátky, které jsou vyvolány očkováním. Takže to by byla velmi zneklidňující informace,“ podotkl.

