To jsou slova: Raději nečíst. Okamura získal známé jméno, na které zatím nikdo neplival. Teď přišel Cikrt, Wollner, Janda...

Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, se rozhodl v komunálních volbách spolupracovat s hnutím Svoboda a přímá demokracie. Chce se zapojit do tvorby jejich programu pro komunální volby v Praze. „Doplnil jsem pár věcí, které mohou ulehčit život maminkám s malými dětmi, seniorům a lidem se zdravotním postižením. Myslím, že program SPD je dobrý a stojí za podporu,“ napsal předseda Krása a tento text se spolu s jeho fotografií objevil v tisku.

Anketa Která skupina obyvatel potřebuje od státu okamžitou pomoc? Zdravotně postižení a silně nemocní 14% Mladé rodiny s dětmi 40% Samoživitelky 7% Důchodci 36% Romové 3% Předlužení v exekuci 0% hlasovalo: 127 lidí

Jeho příspěvek a fakt, že uznávaná autorita, která získala ostruhy například v boji proti Drábkovým reformám, podporuje Okamurovo hnutí, mnohé vytočil.

Například Tomáš Cirkt, známý mluvčí ministra zdravotnictví ODS Tomáše Julínka, nazval Krásu „starým lišákem“ a žádá, aby okamžitě rezignoval. Už prý stačilo to, že si z Národní rady osob se zdravotním postižením udělal svůj vejminek.

Cikrt vzkazuje, že NRZP žije velmi významně z dotací z Evropské unie (patrně v narážce na kritický postoj Okamurova hnutí k Bruselu). „Ať otevřeně jde za SPD do voleb, ale za jejich, nebo za své peníze,“ vzkazuje Krásovi, který ale o žádné kandidatuře nikdy nehovořil. Pro Cikrta to ale bude „pěkný oblouk od ODS, přes US, KDU až do suterénu“. A skončil poznámkou, že v poslední výroční zprávě NRZP se čtenář nedočte, jaké jsou odměny managementu.

Redaktor České televize Marek Wollner to zase vidí tak, že přes Václava Krásu promlouvá duch doby a kde je zrovna konjunktura, tam je možné vidět tohoto předáka zdravotně postižených.

Fotogalerie: - Poslední zasedání

„Ideologický odéesák, když byl čas ideologií, antiideologický unionista, když se věk ideologií vyčerpal, pak nějaké námluvy s věčnou KDU-ČSL a nakonec, když to nevyšlo v ANO, sázka na základní instinkt v SPD,“ shrnul jeho kariéru Reportér ČT.

V diskusi pod jeho příspěvkem se debata o politických názorech bojovníka za zdravotně postižené přesunula do oblasti urážek. Jeden z diskutujících soudil, že to, že je někdo postižený, ještě neznamená, že je to ctihodný „empaticky citlivý lidskoprávní liberál“. A pak do debaty přispěl postřehem, že „Goebels měl taky místo nohy kopyto a K. H. Frank měl skleněný oko“.

Další se omezili na lapidární výkřiky jako „profesionální invalida“ nebo „prostě zmetek“.

Prezident Evropských hodnot Jakub Janda zůstal při svém příspěvku v podobně přemýšlivém duchu, když příspěvek s Krásou komentoval slovy „Panu Krásovi hráblo“.

Psali jsme: ,,Evropské hodnoty"? Václav Krása se jim vysmál a vytáhl humanitární bombardování Václava Havla

Šéf českých zdravotně postižených Krása: Imigrantům jasně říct, že mají i povinnosti. A po skončení bojů je hned poslat domů

Václav Krása: Lidé na východě Ukrajiny nenávidí EU. Západ zatlačuje Rusko za cenu utrpení starých a nemocných



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav