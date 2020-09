To máme za to, že bráníme ČT! Podivná TV debata naštvala Stranu zelených

Kampaň do krajských voleb je v plném proudu. A kromě billboardů a stranických setkání se tváře politiků objevují i v televizi. Debata lídrů v Libereckém kraji se konala ve čtvrtek, měla ovšem poněkud zvláštního hosta. Ochránkyni zvířat, která ani nechce být hejtmankou, zato by chtěla získat kompenzace za koronavirus od Kanady nebo Číny. „Praví“ Zelení nebyli rádi. „Do nebe volající nekompetence a prasárna,“ ozvalo se, i s ironickou zmínkou o koncesionářských poplatcích. Co za to může? Průzkum ČT.

Zvláštním hostem debaty byla Marie Palová z Demokratické strany Zelených – Za práva zvířat. Demokratická strana Zelených není ani součástí Zelených, kteří se pod vedením Martina Bursíka dostali v roce 2006 do Sněmovny a momentálně jsou vedeni Michalem Bergem a Magdalenou Davis, ani Liberálně ekologické strany, kterou Bursík vede teď. Pokud jde o program, soustřeďuje se nepřekvapivě na větší ochranu zvířat, viz příspěvek.

Palová ovšem v debatě nedostávala otázky na ochranu zvířat, ale na koronavirus. Schvalovala kupříkladu balíček roušek a jednoho respirátoru, který chce občanům nad 60 let zaslat vláda. Ale i mimořádných 5000 korun si prý důchodci zaslouží. Balíček by ovšem podle ní klidně mohly dostat i další skupiny, jako např. samoživitelky.

Za to, že byla Palová jako zástupkyně DSZ pozvána, může zřejmě průzkum agentury Kantar, který straně v Libereckém kraji přisoudil volební potenciál 5%. Jak ČT uvádí, právě průzkumem předvolebního potenciálu se veřejnoprávní televize řídí, když jde o zvaní hostů.

zdroj: Kantar

Z přítomnosti Palové v ČT neměli radost Zelení, kteří na Liberecku kandidují společně s Bursíkovým LESem. „Slovo fiasko získává v podání ČT, kdy zařadila do debat obskurní ‚Demokratickou stranu zelených‘, aby tam pak nějaká zmatená paní tvrdila, že je ze Strany zelených a moderátor ji ani neopravil, nový rozměr,“ prohlásil spolupředseda Zelených Michal Berg na twitteru a dodal: „Bravo, koncesionářské poplatky byly zase jednou kvalitně investovány.“

Slovo fiasko získává v podání ČT, kdy zařadila do debat obskurní „Demokratickou stranu zelených“, aby tam pak nějaká zmatená paní tvrdila, že je ze Strany zelených a moderátor ji ani neopravil, nový rozměr.



Bravo, koncesionářské poplatky byly zase jednou kvalitně investovány. — Michal Berg (@MichalBerg) September 10, 2020

Daší člen Zelených, Jan Trnka šel ještě dál: „To, co udělala Česká televize Straně zelených, je do nebe volající nekompetence a prasárna. Jestli ani redaktorky a redaktoři ČT nejsou s to rozlišit parlamentní SZ a prakticky neexistující DSZ, tak tam nemají co dělat.“

To, co udělala @CzechTV Straně zelených, je do nebe volající nekompetence a prasárna. Jestli ani redaktorky a redaktoři ČT nejsou s to rozlišit parlamentní SZ a prakticky neexistující DSZ, tak tam nemají co dělat. — Jan Trnka (@trnk_c) September 11, 2020

Rýpanec do koncesionářských poplatků od Zelených ovšem nebyl kvitován s povděkem. „Nešlo by to bez toho strefování do koncesionářských poplatků (které už dávno nejsou koncesionářskými), a tím i do médií veřejné služby? Chybují všichni, ale kvůli jedné chybě není potřeba se přidávat (třeba nechtěně) na stranu těch, kteří by média veřejné služby nejraději zrušili,“ namítal Filip Jirsák na Bergův příspěvek.

Spolupředseda Zelených uznal, že má asi pravdu a omluvil se. „Byl to výraz frustrace, kdy chodíte na ty demošky za veřejnoprávní média, podepisujete petice, vaši senátoři o tom furt mluví, a pak se stane tohle. Nicméně ten průzkum stál zřejmě hodně peněz, takže i proto je na místě řešit, proč se to stalo,“ dodal.

Jo, asi šlo, omlouvám se. Byl to výraz frustrace, kdy chodíte na ty demošky za veřejnoprávní média, podepisujete petice, vaši senátoři o tom furt mluví, a pak se stane tohle.



Nicméně ten průzkum stál zřejmě hodně peněz, takže i proto je na místě řešit, proč se to stalo. — Michal Berg (@MichalBerg) September 11, 2020

Nicméně, nechyběly komentáře, že si Zelení za tuto situaci mohou sami, když jejich voliči ani nedokážou poznat, kteří Zelení jsou ti praví.

Poškodili se sami. ČT vybrala hosty podle preferencí. Že Zelení jsou tupci, kteří ve výzkumu podpoří někoho jiného, jen ukazuje na jejich schopnosti. Darwin měl totiž pravdu. — Pavel Patera (@Paternada) September 11, 2020

A výstup Palové zaujal i 168 hodin Nory Fridrichové, kde zaznělo to „nejlepší“, co Palová v debatě řekla, jako „Já se nezajímám nijak o politiku, já jsem tady za stranu Zelených, za zvířata, za tuhle stranu“ či že nechce být hejtmankou. „Já jsem za stranu Zelených, ochranář zvířat a přírody jako takové a chci prosadit tyhlety práva,“ pravila Palová a ze strany 168 hodin zaznělo: „Tak škoda, že zvířata nemají volební právo, tedy alespoň prozatím.“

