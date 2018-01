To nás máte, pane Drahoši, za blbce? Babiš vás zabije. Zeman se vysmál Drahošovi už po 15 minutách. A šlo to dál, až k migraci a církevním restitucím

Tábor Jiřího Drahoše čítal přibližně šedesát hlav. Zemanův tábor byl přibližně stejně početný. To, kdo komu fandí, byste poznali poměrně snadno. Příznivci Jiřího Drahoše měli na kabátech připnuté odznáčky na podporu svého kandidáta a byli často oblečeni formálně, jako by se chystali na divadelní představení. V táboře Jiřího Drahoše nechyběly známé tváře. Dorazili neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer, aktivisté Martin Uhlíř, Otakar Van Gemund, překladatelka Ivana Kudry a další.

Stoupenci Miloše Zemana měli s sebou čtyři obří transparenty na podporu Miloše Zemana. „Zeman znovu“ a „Zeman na Hrad“ stálo na obřích plátnech. Nechyběla ani obří verze dnes již dobře známého inzerátu Spolku přátel Miloše Zemana o Jiřím Drahošovi a migrantech. Příznivci Miloše Zemana přišli často v méně formálním oblečení, ale to, co jim scházelo na formálnosti, nahrazovali zápalem ve prospěch svého kandidáta. Když Miloš Zeman přijel před čtvrt na osm k divadlu, jeho stoupenci ho bouřlivě přivítali.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátorem duelu obou pánů byl Karel Voříšek, kterého přivítali skandující diváci. Oba tábory diváků se pak rozvášnily i při přivítání Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Nechybělo ani bučení. Zemana doprovázeli na setkání jeho žena Ivana či mluvčí Jiří Ovčáček. S Jiřím Drahošem přišla žena Eva.

„Smím-li být zcela upřímný, tak já jsem se na toto setkání velice těšil. A to z velmi prostého důvodu. Já jsem zatím o panu Drahošovi ve svých vystoupeních prakticky nikdy nemluvil. Dokonce když se mě moderátor televize Nova ptal, proč tam pan Drahoš není, tak jsem říkal, že nemluvím o lidech, kteří tam nejsou. Takže toto je naše první setkání,“ poznamenal Zeman. „Na druhé straně jsem se dozvěděl, že pan Drahoš o mně mluví na setkáních s občany a při jiných veřejných vystoupeních, a tak jsem dospěl k názoru, že se možná do mě nešťastně zamiloval, a v takovém případě bych mu nabídl, aby se stal mým stoupencem a dal mi ve volbách svůj hlas,“ řekl úvodem za potlesku Zeman.

„Postrádal jsem pana prezidenta v prezidentských debatách nás, osmi kandidátů. On nedělal kampaň, řekl, že do žádných debat chodit nebude. Musím říci, že ještě nedlouho před výsledkem prvního kola jsem slyšel pana Jiřího Ovčáčka, že absence pana prezidenta platí i pro kolo druhé, pak pan prezident změnil názor jako mnohokrát,“ pokračoval Drahoš za mohutných ovací. Dodal, že je rád, že akceptoval jeho pozvání na dvě debaty.

Fotogalerie: - Zeman versus Drahoš poprvé

Prvním tématem byla demise vlády Andreje Babiše, neboť jeho kabinet nedostal důvěru. „Miloš Zeman řekl, že vládu Andreje Babiše v případě, že nezvítězí nade mnou v tom prezidentském souboji, jmenuje natrvalo. Pan prezident ji jmenuje znovu, a pokud volby vyhraje, bude to s podmínkou. Já bych se choval úplně jinak od samého začátku, nedával bych žádné bianko pokusy, dal bych příležitost vítězi voleb,“ řekl k Babišovu kabinetu Drahoš.

I Zeman řekl, že by upřednostnil vítěze voleb. „Ale oba dva víme, že vítěz voleb se jmenuje Andrej Babiš. Pokud to nevíme, protože vy kroutíte hlavou, tak asi každý z nás sledoval jiné volby v naší zemi,“ poznamenal Zeman a zdůraznil, že hnutí ANO trvá na kandidatuře svého předsedy na premiéra. O jmenování premiérem Petra Fialy (ODS), jenž skončil druhý, řekl, že neuvažuje o tom „jmenovat druhou ligu“. Rozdíl mezi Babišem a Fialou je podle něj velký.

„V Cimrmanech je obrat sprostý podezřelý. A trestně stíhaný člověk je sprostý podezřelý, ale může z něho vzniknout nevinný člověk. Takových příkladů je celá řada, například Věra Jourová. Platí zkrátka presumpce neviny. Dokud nebyl odsouzen, je Andrej Babiš nevinný, je vítězem a lidé mají mít úctu a respekt k vítězi a nemají mu závidět,“ dodal Zeman své zastání k Babišovi.

Drahoš však s jeho tvrzením nesouhlasil. „Příklad, který uvedl pan prezident s paní komisařkou Jourovou, je něco zcela jiného. Premiér není volená funkce. Premiér je funkce jmenovaná. Pokud si lidé ve volbách zvolí někoho, proti komu je vedeno trestní stíhání, platí presumpce neviny. Já jsem nikdy neřekl, že bych nedal ten první pokus hnutí ANO, ale Andrej Babiš by ode mě slyšel, že si nedovedu představit, že by premiérem byl trestně stíhaný člověk,“ řekl.

„Zítra pověřím Andreje Babiše jednáním o sestavení vlády a v průběhu února jej jmenuji premiérem,“ nechal se pak slyšet jasně Zeman.

Nejhorší zážitek za pět let?

Jiří Drahoš se následně Zemana zeptal na jeho nejhorší zážitek za pětileté období. Zmínil výsledek sociální demokracie ve volbách, o němž Zeman v jedné debatě hovořil. „Musím se přiznat, že mě zarazilo, jestli opravdu nejhorším zážitkem prezidenta je opravdu výsledek nějaké politické strany... Já bych si dovedl představit celou řadu věcí, které by mně jako prezidentovi vadily,“ pozastavil se Drahoš.

Zeman v tu chvíli Drahoše napomenul, že nedodržuje elementární pravidla diskuse nastavená písemně před pořadem TV Prima. Moderátor Voříšek do té diskuse chtěl vstoupit, ale marně. Zeman se domáhal tématu protikuřáckého zákona. Nakonec ale odpověděl. Předtím se však ještě vysmál Ukrajince z hnutí Femen, jež jej napadla při první prezidentské volbě ve volební místnosti. „Jestli tu je a křičí z publika...,“ napomínal Zeman křičící divačku. Diváky se snažil usměrnit i moderátor, jenž vyzýval ke kultivované debatě.

„Mnoho špatných zážitků jsem za těch pět let neměl a jsem tomu rád. Ty stovky setkání s občany byl jeden krásnější zážitek vedle druhého. Na druhou stranu pochopte, že když vedete nějakou stranu osm let a dostanete ji na více než 30 procent a pak ta strana zase upadne na sedm procent, je vám to lidsky líto. Až vy povedete někdy, nedej bůh, nějakou politickou stranu, tak možná budete mít stejné pocity,“ řekl Zeman.

„Myslím si, pane prezidente, že tato otázka byla k současné politické situaci, a věřím, že rétor vašich schopností se s tím vyrovná,“ podotkl k hádce Voříšek.

Protikuřácký zákon a jeho výjimky

Zeman se pak Drahoše zeptal na téma prý předem dané – protikuřácký zákon. „Tématem nebyl jenom protikuřácký zákon, byla to současná politická situace, a já jsem využil toho tématu,“ hájil se Drahoš, jenž následně hovořil o tom, že je sám nekuřákem. „Dovedu si velmi dobře představit výjimky z toho zákona, zejména pro malé obce, kde je hospoda kulturním centrem,“ podotkl.

Další téma bylo držení zbraní. „Tvrdím, že naše legislativa v oblasti vydávání zbrojních průkazů je dostačující. Jakoukoliv evropskou směrnici v tomto smyslu odmítám. Na druhou stranu se ptám, co udělal současný prezident pro to, aby tato směrnice nebyla projednávána. Role prezidenta v Evropě by měla být aktivní,“ řekl Drahoš, jemuž skočil Zeman do řeči, a zdůraznil své kompetence. „Nebavme se o kompetencích, ale o tom, co může prezident udělat pro občany,“ řekl Drahoš.

„Prezident není ani poslanec, ani europoslanec, ani senátor. Naučte se prosím základní pravidla,“ napomenul Drahoše Zeman. „I moje žena má revolver, ale nebojte, nevzala si ho s sebou. Několik policistů říkalo, že nemohou být všude. Já bych připomněl jednu příhodu, která se stala nedávno v Praze, kdy majitelka obchodu zastřelila lupiče, který vnikl do toho obchodu a zranil zaměstnance. Žádný policista tam, pane profesore, nebyl,“ dodal Zeman.

„V každém obchodě nemůže být prodavačka s pistolí a každý, kdo do něj vejde, nemůže být zastřelen. Váš argument o tom, že policisté nebyli... Nemám problém se současným zákonem a nevidím žádný důvod, proč by měl každý z nás mít pistoli. Pokud vyhoví nárokům a předpisům, ano, ale k tomu není potřeba ústavní zákon,“ dodal Drahoš.

„Ústavní zákon byl zapotřebí jenom proto, že to byla jediná cesta, jak obejít onu směrnici Evropské unie. Ústavní zákon, jak možná víte, je nadřazený této směrnici. Když se vám nelíbí ten příměr s tou prodavačkou, chtěl bych citovat něco, co mě přimělo, abych se choval shovívavě. A to byl Bataclan, kde byli čtyři blázniví islámští teroristé, kteří vyvraždili několik tisíc lidí. Kdyby tam byl nějaký chlapík s pistolí, možná by to dopadlo líp,“ dodal Zeman.

Své pak Zeman řekl i ke zdravotnímu stavu, kdy odmítl, že by žil zdravěji. „Ve venkovských hospodách by mělo být kouření povoleno. I tam, kde si majitel ve větších městech zřídil kuřácké a nekuřácké prostory, tak proč by to nemohlo být i nadále,“ řekl ještě k protikuřáckému zákonu Zeman.

„Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Kouření škodí zdraví a škodí i těm, kteří se v tom zakouřeném prostředí pohybují. Takže podnikatel, zaměstnavatel by měl brát ohledy i na personál, ale dovedu si představit na malých místech, městech, kde je hospoda jediným centrem. I tam se dá zařídit věc tak, aby hosté, kteří jsou v kuřácké části, aby si chodili pro pivo k nálevnímu pultu. Jsou uspořádání, která se dají realizovat,“ podotkl také Drahoš.

Svoboda slova

Dalším tématem pak byla svoboda slova. Například v Německu hrozí pokuty za nenávistné projevy na sociálních sítích. Omezit svobodu projevů na internetu by Zeman neomezoval. „76 % českých domácností má internet. A lidé jsou dostatečně rozumní, aby si dokázali setřídit informace na různých serverech a dokázali se rozhodnout, aniž by jim někteří novináři vrtali díru do hlavy,“ podotkl Zeman. „Jsou informace, jsou dezinformace a mezi tím je tenká hranice, kde bude soudce, který bude rozhodovat o tom, co jsou informace a co jsou dezinformace. Uvedu příklad výroku pana Drahoše, který prohlásil, že naše parlamentní volby byly ovlivněny zahraničními rozvědkami. A když se ho novináři zeptali, jaké má pro to důkazy, odpověděl, že žádné důkazy nemá. Citoval jsem vás přesně. BIS publikovala následně zprávu, že rovněž nemá žádné informace o tomto ovlivnění. Vy jste tímto fake news urazil všechny ty, kteří šli k parlamentním volbám, neboť jste z nich udělal manipulovanou masu zahraničními rozvědkami,“ řekl Zeman.

„Kdybyste četl zprávy BIS, zjistil byste, že v těchto zprávách se jasně hovoří o takových věcech,“ řekl Drahoš. „Já na rozdíl od vás dostávám zprávy od BIS, zatímco vy k nim nemáte přístup. Ale to, že BIS vydala oficiální informaci, že vaše tvrzení je nepravdivé, to nemůžete popřít,“ oponoval Zeman.

Voříšek následně Zemana napomenul za skákání do řeči profesoru Drahošovi. „Dostávat nějaké zprávy a číst je, je rozdíl. Existují výroční veřejné zprávy BIS, kde se o tomhletom můžete dočíst, pokud je číst budete. BIS neřekla, že Jiří Drahoš nemá pravdu, ona pouze řekla, že nemá žádné konkrétní důkazy, kdyby je měla, musela by konat. A to, že volby v řadě zemí byly ovlivněny zejména ruskými tajnými službami, to si člověk může přečíst nejenom v těchto zprávách. Pane prezidente, dostávat zprávy, číst je a umět v nich číst je rozdíl,“ řekl za potlesku Drahoš.

„Zdá se, že pro mě je určitou výhodou opravdu vás nechat dokončit. Pane profesore, jaký je rozdíl v tom, že BIS řekne, že nemá žádné informace, které by podporovaly vaše tvrzení, když vy veřejně řeknete, že pro to nemáte žádné důkazy, a matete veřejnost tímto tvrzením?“ zeptal se Zeman.

„A vy jste čekal, že BIS řekne, že má důkazy? Pane prezidente, je to Bezpečnostní informační služba,“ reagoval Drahoš, jenž se v této otázce zadrhával. „Ale vy tyto důkazy rovněž nemáte. A ostatně kdybyste je měl, byl byste nadřazen BIS a měl byste svoji vlastní zpravodajskou službu, kterou samozřejmě nemáte. A podstata věci je někde úplně jinde,“ láteřil Zeman a znovu se vysmál tomu, že by volby byly ovlivněny zahraničními rozvědkami. „Babiš vás zabije,“ dodal Zeman za smíchu v té souvislosti. V té chvíli začalo publikum skandovat „Zeman, Zeman“.

„Na rozdíl od vás občany nepodceňuji,“ oponoval pak Drahoš, že by dělal z občanů svým tvrzením blbce. „Bravo, bravo,“ skandovalo publikum. „Já ve svých veřejných projevech necituji psychiatry a neříkám: 30 procent tohoto národa je slabých duchem, každý sedmý je dementní nebo alkoholik a polovina tohoto národa má podprůměrný intelekt,“ rozjel se Drahoš.

Zeman však oponoval, že je to výrok psychiatra Cyrila Höschla. „Jestliže jsem ho citoval, tak jako humornou nadsázku. Kdyby lidé byli opravdu tak dementní, tak by volby dopadly podstatně jinak,“ oponoval Zeman.

Vyjádření Cyrila Höschla pro Echo TV najdete ZDE.

Následné téma patřilo církevním restitucím, kdy se Zeman zeptal Drahoše na jeho názor ohledně zdanění církevních restitucí. „Církevními restitucemi se dlouhodobě zabývala komise. Nevidím žádný důvod pro to, aby v této chvíli byl otevřen problém zdanění církevních restitucí. V tu chvíli bychom mohli sáhnout ke zdanění dalších věcí. Považuji to za zcela nesystémový krok,“ nechal se slyšet Drahoš.

„Podle vašeho výkladu by v podstatě parlament nemohl přijmout žádný nový daňový zákon. Vás omlouvá, že nejste ekonom, ale chemik,“ oponoval následně Zeman, jenž připomněl, že zákon byl rozhodnut rozdílem jednoho jediného hlasu. „Parlament i občané mají právo se k této otázce vrátit, znovu ji zvážit a rozhodnout případně o zdanění církevních restitucí,“ dodal Zeman.

Drahoš poznamenal, že nezpochybňuje moc parlamentu přijmout nějaký zákon. „Máme právní systém, každý má právo podat žalobu na toho, na koho chce. O tom mají rozhodnout nezávislé soudy,“ řekl pak k žalobám v této otázce Drahoš. Zeman k tomu dodal, že vnímá, že Drahoš nemá vlastní názor.

Nechyběla ani migrace

Závěrečné téma pak patřilo migraci. „Dnes, až na jednu výjimku, která se jmenuje Jiří Drahoš, všichni čeští politici souhlasí s tím, že bychom na našem území neměli přijímat nelegální migranty. Jsem povinen toto tvrzení doložit. A doložím to dvěma citacemi: Píše se červen minulého roku a říkáte, že přijmout 2 600 migrantů není pro Českou republiku problém. Mimochodem, máme to i nahráno na videu. Citace číslo dvě: Vy jste podepsal petici, o které tvrdíte, že není výzvou pro přijímání migrantů. Dovolte, abych ocitoval jednu jedinou větu: Do Evropy mají přijít lidé tak, aby jim byla zajištěna svoboda a důstojnost. Není toto výzva k přijímání migrantů?“ řekl Zeman.

VIDEO Jiří Drahoš k migraci a referendům o EU a NATO

„Vaše interpretace některých vět jsou opravdu úžasné. Nevím, jak jste přišel na to, že Jiří Drahoš je tady jediným politikem s názorem, který jste mi tady podsouval. Na migraci máme v něčem podobný názor – kvóty odmítám od samého začátku. Říkám, že Evropa musí bránit své hranice, a říkám, že těm lidem je třeba pomoci u nich,“ podotkl Drahoš v reakci. „Když jsem tedy zmínil, že na kvóty máme stejný názor, já se ptám, co jste jako prezident dělal proti tomu, aby Česká republika nebyla nucena ty kvóty přijmout? Byl jste někdy na nějakých jednáních, kde se tyto věci řešily? Loboval jste? Víte, pane prezidente, migrace se neřeší v Rusku, Číně...,“ zaútočil Drahoš.

„Mimo jiné jsem ve svém projevu na Valném shromáždění OSN velmi otevřeně mluvil o migraci a o tom, že máme těmto lidem pomáhat u nich. Nicméně je mi líto, ale citoval jsem váš výrok z Karolina, je hezké, že jste proti kvótám, ale na druhé straně, kde je těch 2 600 migrantů, kteří podle vašeho názoru nejsou žádný problém?“ zareagoval Zeman. Drahoš jej však opravil, že nešlo o výrok z Karolina.

„Neřekl jsem, že máme přijmout 2 600 migrantů, řekl jsem jenom, že Česká republika by mohla takové množství lidí zvládnout, a myslel jsem tím i Ukrajince, Vietnamce a lidi z Balkánu. Dovolte, pane prezidente, abych vám připomněl váš výrok z roku 1997, že náš stát může přijmout 5 000 kosovských Albánců,“ zareagoval Drahoš. Zeman jej však napomenul, že něco jiného jsou muslimští fanatici. „Nepleťte si je s Ukrajinci,“ zakončil Zeman a omluvil se za svůj omyl ohledně Karolina. „Bylo to v Lucerně, tím hůř pro vás,“ dodal Zeman.

Otázku Dublinu IV pak zodpověděli rovněž oba kandidáti, kdy Drahoš podotkl, že již slyšel, že Zeman by Dublin IV nepodepsal, prezident však nic takového podle něj nepodepisuje. „Prezident podepisuje mezinárodní smlouvy, jako například Václav Klaus podepsal Lisabonskou dohodu,“ oponoval Zeman.

„Dublin IV není mezinárodní dohoda,“ zakončil Drahoš v debatě, kterou podle všeho sledovaly více než dva miliony diváků. Oba muži se následně za skandování ještě chvíli překřikovali. Zeman ještě poslední větou však upozornil, že může věc dát k Ústavnímu soudu.

Psali jsme: Prezident potřebuje rozhodnost v případných krizích. Asistentka amerických prezidentů Hašková Coolidge potápí Jiřího Drahoše Akce s Evou Drahošovou a herci: Buď vyhraje Zeman a budeme ty divadelní večery opakovat, dokud to neskončí jinak. A máme know-how z roku 1989... Nebo vyhraje pravda a láska Populární liberecká politička: Budu vděčná za každého člověka na Hradě, který nebude arogantní, vulgární v projevech a opilý se klátit... Zkušený analytik píše Drahošovi: Vsadil bych se, že jsem za 40 let v politice jednal s více politiky než vy. A na prezidenta mě to nekvalifikuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef