To nejsou jen úředníci. I paní kuchařka nebo houslista z filharmonie utře nos. Na Jurečku nastoupil opravdu vytočený Středula

reklama

Odborář Středula označil zmrazení platů některých státních úředníků za skandální. Mimo jiné proto, že vláda o tom nemluvila ani s odbory, ani na jednání tripartity. Co tedy nyní odboráři chystají? „V této chvíli je velké rozladění z této situace v jednotlivých svazech. Hovoří se o úřednících, ale nedostanou přidáno například ani školníci, kuchařky, nedostane přidáno houslista v České filharmonii, ale také zaměstnanec Národní galerie nebo lidé v muzeu. Takže ta škála toho, kdo nedostane přidáno, je opravdu obrovská a těm lidem poklesne jejich životní úroveň o minimálně šest procent. A to si myslím, že není vůbec žádný důvod. Ti lidé ten rozpočtový schodek nezpůsobili. To mimo jiné způsobila i ODS, rozhodnutím, špatným rozhodnutím spolu s hnutím ANO o zrušení superhrubé mzdy. A když poslouchám paní Schillerovou, tak je to také úsměvné, protože ta prosazovala zmrazení platů všem a teď se jako opoziční politička chová jinak. Je to taková zvláštní kombinace a ta nevole, kterou to vyvolalo, u lidí, na které vůbec nemysleli, je opravdu veliká,“ poznamenal Středula.

„Představte si, například, že hasič opravdu dostane 700 korun, ale ten, který mu pomáhá, je civilní zaměstnanec, nedostane ani korunu,“ zlobil se Středula ve vysílání ČT24, v hlavní zpravodajské relaci Události.

„My jsme nebyli ani konzultováni, my jsme nedostali ani ten materiál a moji kolegové teď uvažují o tom, že budou zvažovat další kroky, co s tím udělají, protože není podle našeho soudu možné, aby ti, kteří to nezpůsobili, nedostali ani korunu,“ sdělil Středula.

Vláda minulá podle něj vyhodila zbytečně do slova a do písmene oknem přibližně 250 miliard korun na nesmyslných rušení daní, na superhrubé mzdě a podobně. „A jestli chce něco udělat, tak musí chytit do rukou pevně celý daňový systém, začít o něm velmi zásadním způsobem diskutovat, podívat se na solidaritu systému daní a podle toho se na to teprve podívat. Protože potrestat za špatné rozhodnutí vlády právě toho posledního zaměstnance státu považuji za naprosto neakceptovatelné. On si to nezaslouží,“ dodal Středula.

„Dnešní rozhodnutí vlády, kterým zmrazila platy ve státní službě, považujeme za výsměch desítkám tisíc státních zaměstnanců a zaměstnankyň i úředníků územních samosprávných celků. Přestože i během pandemie plnili své úkoly co nejlépe to bylo možné, a mimo jiné se podíleli na vyplácení všech kompenzací, krizového ošetřovného nebo trasování nakažených osob, jejich platy teď reálně kvůli vládě klesnou. Přitom i na ně dopadá inflace, zvyšování cen energií a další aktuální ekonomické problémy,“ píše se také velmi kriticky v tiskové zprávě Odborového svazu státních orgánů a organizací.

„Vláda s námi vůbec nejednala, vzkazy o platech vyslala pouze přes média. Ačkoli vláda na ministerstvech již chystá místa pro své lidi, což pochopitelně rozpočtové náklady přinese, na lidech, na kterých celá státní správa stojí, a kteří často nemají ani 30 000 hrubého, chce ale šetřit,“ uvádí Pavel Bednář, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací, který státní zaměstnance a zaměstnance veřejné správy sdružuje.

„Kromě nulové komunikace se zástupci zaměstnanců a zaměstnankyň veřejné sféry se nová vláda rovněž uvedla úsilím o obcházení zákona o státní službě v podobě účelové systemizace. Jaké signály to vysílá těm, o jejichž práci by se v následujících letech měla vláda opírat, musí být každému zřejmé,“ zaznívá také ve zprávě.

Psali jsme: „Odmítám uctívat fašismus“. Připomeňte si s námi Stanislava Humla Laudát píše Lipavskému, aby okamžitě vyhodil velvyslance v Číně. A je vážně zvědavý, jak se ministr předvede Petr Žantovský: Jak jsem potkal knihy – 221. díl. O škodlivosti opilství Omikron se chová jinak. Data jsou dostatečně silná. Válek chce zkrátit karanténu i izolaci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama