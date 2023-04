To není vláda, to je demoliční četa. Elektrikář počtář, průserář Rakušan, drbání Fialenky za ušima. Vyskočilovi došel humor

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM Postoj naší vlády nejen ohledně ukrajinského obilí rozčílil herce a člena Klubu 2019 Ivana Vyskočila. „I ty státy, které halasně deklarují všechny možné formy pomoci Ukrajině, promptně dovoz ukrajinské pšenice zakázaly,“ upozorňuje a ptá se, co na to jeho herečtí kolegové, například pan Svěrák? O české vládě pak mluví jako o demoliční četě. Ministra Stanjuru označil za brouka Pytlíka a nešetřil ani ministra Rakušana v souvislosti s Českou poštou. Na závěr vzpomněl na svoji maminku a prozradil, co mu nejde do hlavy.

„Moji milí čtenáři, stále jsem se snažil psát tak, aby v mých článcích byla alespoň špetka humoru. Ale události posledních dnů říkají, že tady už veškerá sranda končí,“ otevírá dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil a hned se dostává k tomu, co ho tak „nadzvedlo ze židle“.

Co na to „tleskači Fialenkovy demoliční čety“? A co Svěrák? A Nekula…?

„To, co se děje kolem dovozu ukrajinské pšenice a ukrajinských potravin přesahuje už všechny meze a je daleko za hranicemi zločinného jednání naší vlády,“ myslí si Ivan Vyskočil a mluví dál. „I státy, které halasně deklarují všechny možné formy pomoci Ukrajině, usoudily, že čeho je moc - je příliš, a že zdraví vlastních občanů, je přece jen nadřazeno politice! A promptně dovoz ukrajinské pšenice zakázaly. Jen opět Česká republika, nejvěrnější vazal Washingtonu a Bruselu, by snad raději nechala naše děti jíst třeba i kontaminované potraviny, jen aby pana Fialenku jeho loutkovodiči podrbali za ušima a paní Lejnová mu nepřestala říkat Petříčku? To už snad i ti největší tleskači Fialenkovy demoliční čety se musí chytit za nos. Možná i ti z řad mých servilních kolegů, à la pan Svěrák? To budou v rámci loajality cpát své děti a vnoučata bůhví čím? Nebo tam nic závadného není? Mohou nám to naši zákonodárci zaručit? A proč tedy ty ostatní státy dovoz ukrajinského obilí zakázaly?“ ptá se a pokračuje. „K čemu je ministr zemědělství pan Nekula? Na všechno vytváří komise a řízení resortu veškeré žádné. Takže k čemu je? Odpovězte si sami a vůbec se nežinýrujte užít to jadrné české slovo,“ říká a bez servítek dodává. „Takové kálení na zdraví českého obyvatelstva a našich dětí, to přece nemůže nikoho z nás nechat klidným. Co ještě potřebujeme? Ještě jaký větší důkaz, že jsme naší vládě totálně u zadku?“ ptá se dál a našim zákonodárcům vzkazuje. „Víte co, vy naši pánové, vy si jezte ,výbornou' ukrajinskou pšenici, třeba i s mletými cvrčky, a my plebs se spokojíme s tou naší ,špatnou'.“

Brouk Pytlík elektrikář Stanjura….. A Rakušan a pošta….

„Jak si tahle demoliční četa počíná? Jakým právem si změní zákon, jen aby mohli okrást důchodce? Kdo jim dal právo tak nehorázně zadlužovat tuto zemi?“ dotazuje se na adresu vlády dál Ivan Vyskočil a pokračuje. „Ten brouk Pytlík, elektrikář Stanjura, má ve svých počtech neustále nějaké chyby a nic se mu nestane. Jak dlouho budou procházet průsery a skandály panu Rakušanovi? Jeho nejnovější počin s Českou poštou? Napřed nechá poštu sponzorovat kdeco, včetně nějaký ,hovínkový dílny', a potom vyhlásí, že pošta bankrotuje. Dočítám se, že tu začne fungovat jakási ukrajinská pošta, která prý už má předkupní právo na nejlukrativnější budovy České pošty? Je to pravda?! Jestli ano, tak to je tedy hodně průhledný tunel! Mimochodem, za co tady kupují a za jaké peníze fungují už i v jiných státech? Snad by měli dávat všechny prostředky na zbraně a na obranu. Aha, tak asi ne. Válku jim financuje blbá Evropa, a my s ní, a oni si mezitím zařizují kšefty v okolních státech? To tohle panu Rakušanovi projde? Co si ještě všechno, národe, necháme líbit?“ kroutí hlavou už opravdu naštvaně.

P. S. Ivana Vyskočila

„Maminka mi vyprávěla, jak z první světové války pamatovala hlad! Ve všech válkách vždy civilní obyvatelstvo strádá a hladoví. Co je to za válku na Ukrajině, když oni ještě vyváží potraviny?“ podivuje se herec a na závěr čtenářům ParlamentníchListů.cz vzkazuje. „Promiňte mi, moji milí čtenáři. Dneska ani trocha humoru. Nějak mě sranda přešla! Při vědomí, co se tady u nás děje, se mi chce zvracet! Odpusťte mi to…“

