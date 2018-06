To se vám snad zdá: Po ,,vlajce z pochvy" přichází z Brna další dotovaná perla. Zde VIDEO z ČT

Jde o projekt Kateřiny Šedé, která chce navrátit do ulic města běžný život. Ulice Široká je však velmi turisticky exponovaná a nežije se tu dobře. V občanském průkazu tak má tuto adresu jen asi 30 lidí. „Denně zde projde několik tisícovek turistů,“ podotkl reportér České televize.

„Začíná další etapa projektu Kateřiny Šedé UNES-CO. Je to tříměsíční část, kdy do Českého Krumlova přijíždějí rodiny s dětmi, máme brigádníky, a jejich úkolem je v ulicích města provozovat normální život,“ podotkla koordinátorka projektu Hana Jirmusová Lazarowitz.

Video najdete ZDE.

Do projektu se přihlásilo asi 1 400 zájemců. „Pro Kateřinu Šedou bylo zásadní, aby se pozvaly rodiny z celé republiky. Aby se jej zúčastnili lidé z celé republiky i z Českého Krumlova,“ dodala Jirmusová Lazarowitz. Lidem se za jejich účast v projektu platí.

„Jedině tak, že se to stalo kontroverzní, se dosáhlo této široké diskuze na toto téma,“ poznamenala rovněž Jirmusová Lazarowitz a odmítla, že by šlo o posílení „středověkého Disneylandu“, jak je někdy Český Krumlov nazýván.

„Pozvali jsme rodiny, které často nechtějí zveřejnit svou identitu. A jejich úkolem je skutečně žít. Odpočívat, pracovat, vychovávat děti, hrát si s nimi. My chceme názor lidí. Chceme názor těch, co tady v centru bydlí a nyní si zkoušejí vyjít do ulic. My se nyní vyhýbáme turistům,“ sdělila koordinátorka. „Chceme si to tady užít,“ poznamenala pak jedna z brigádnic, chovající v náručí malé dítě.

Umělkyně Kateřina Šedá podle České televize považuje dokonce centrum Českého Krumlova za vyloučenou lokalitu. „V Benátkách měl obdobný projekt velký úspěch,“ sdělila Šedá a přiznala, že reakce v Česku jsou různorodé.

Návratu ke skanzenu se například obává Gabriela Groignet. „Já v tom nevidím útěk z toho skanzenu, ale spíš naopak,“ sdělila obyvatelka centra města.

Místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL) pak poznamenal, že turismus v podstatě město zachránil. „Ti, kteří zprivatizovali to centrum města, udělali tu podnikatelskou činnost, tak to město zachránili,“ sdělil Hermann. Projekt UNES-CO považuje za zajímavý. „Vidíme, že se otevře prostor pro diskuzi. Projekt přinese témata, která budeme moci řešit,“ dodal.

„Snažím se najít překážku, která lidi rozděluje, a pak se ji snažím ukázat tak, aby spojila,“ sděluje ke své tvorbě Šedá. Její českokrumlovský projekt totiž není jediným. V minulosti například pozvala Ukrajince, aby bydleli v moravských domácnostech.

Na reportáž České televize následně reagovali na svém facebookovém profilu členové hnutí Brno+, které se profiluje jako opoziční vůči současnému liberálnímu vedení radnice.

„Připomeňme si, že za několik dnů proběhne ‚projekt‘ paní výtvarnice Kateřiny Šedé, na který získala dotaci 2,2 mil. Kč z rozpočtu města Brna a jednou tolik od Ministerstva kultury (celkem tedy 4,4 mil. Kč). Jedná se o hromadné seznámení pro 959 žen a 959 mužů v rámci oslav 100 let čs. státnosti RE:PUBLIKA 2018. Tedy, abychom byli přesní, paní Šedá se o toto seznámení pokusí. A co když její pokus nevyjde? O tom smlouva o poskytnutí dotace mlčí... No co, tak to nevyšlo. Vždyť na to šlo z veřejných peněz jen 4,4 milionů Kč... Připomeňme si ještě, že celých 1,4 mil. Kč tvoří osobní výdaje...“ poznamenává hnutí a poukazuje na projekt v Českém Krumlově. „Podívejte se, jakým projektem, poctila paní výtvarnice Šedá město Český Krumlov. Samozřejmě opět za nemalou dotaci. Tentokrát 2,1 mil. Kč od státu a 100 tisíc Kč od města Český Krumlov,“ dodávají.

„Patnáct rodin má od státu zaplacenou tříměsíční dovolenou v historické části Českého Krumlova a ještě za to dostávají plat... Mají tam žít běžný život. Vychází to na 47 tisíc na rodinu a měsíc. Jak vidíme, tento běžný život spočívá také v tom, že tito ‚běžně žijící‘ občané posedávají na chodníku a cosi řeší. Čemu se divím? Vždyť my všichni přece zcela běžně sedáváme jen tak na zemi České (dejme tomu), špína-nešpína, abychom debatovali... Nebo to trochu naznačuje, jak byli tito lidé vybráni...? Říkáme jasně: nechť paní Šedá dělá, jaké projekty chce, jsme svobodná země. Ale: odmítáme tyto ‚projekty‘ považovat za umění hodné masivní veřejné podpory. Je to dotační business. Nic jiného,“ zakončuje hnutí s tím, že chce zastavit tento dotační byznys.

„Proto kandidujeme do zastupitelstva. Jsme Brno+. Pojďte do toho s námi!“ uzavřelo hnutí.

O Brně se v poslední době hovoří v souvislosti s divadelní hrou, která se odehrála na půdě Divadla Husa na provázku. Ve hře je totiž znásilňována muslimka Ježíšem. Celé představení vyvolalo řadu kontroverzních reakcí, už proto, že na něm musel zasahovat antikonfliktní tým. Ve hře se totiž snažili zabránit aktivisté z hnutí Slušní lidé, kteří vnikli v průběhu představení na pódium. Ve hře také mimo jiné představitelka jedné z rolí vytahuje ze svého klína českou státní vlajku.

Celý příspěvek hnutí Brno+:

autor: vef