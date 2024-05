To snad není možné... Klaus čekal před studiem a poslouchal Rakušana. Musel se držet

reklama

Václav Klaus úvodem hovořil o svém výstupu na Blaník u příležitosti 20. výročího vstupu do EU, kde byl žádat Blanické rytíře o pomoc. „Považuji Evropskou unii, a tuhletu zvolenou formu evropského integrování neboli unifikování za velmi problematickou věc. A to jsem věděl deset let předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie. To jsem věděl 30. dubna 2004 večer na Blaníku, a to vím dneska stejně. Posun je jediný. Já jsem tenkrát na tom Blaníku kázal, že až bude nejhůř, že se Blaničtí rytíři proberou, probudí a že nám přijdou pomoc. A teď, když jsem tam byl po těch 20 letech znovu, tak jsem to mírně posunul. Říkal jsem: Já teď vím, že to není pohádka o Blanických rytířích, taková líbivá, ale naprosto falešná. Já myslím, že jestli je třeba někoho probudit, tak je to veřejnost České republiky. Ne ty rytíře, ty už nechme, ať si tam spí, ale naše spoluobčany je třeba probudit,“ poznamenal Klaus.

Reportáž: Migranti, covid... „Rozhodují o nás jiní!“ Klaus pod Blaníkem burcoval „mlčící většinu“

„Za těch 20 let se v životě národa, stejně jako každého člověka, udála spousta věcí, spousta faktorů na nás působí. A já jako profesor v oboru společenských věd přece jenom autoritativně musím říct, že vyseparovat, co způsobil tenhle vliv, onen vliv a jiný, je strašně obtížné, ne-li nemožné. Čili vyseparovat, co z toho, co se s námi teď 20 let odehrálo, udělala Evropská unie a naše členství v ní, v podstatě není možné. A proto to umožňuje, aby kdekdo hlásal jakýkoliv názor o této věci. Takže mé hodnocení toho našeho pobytu v Evropské unii je velmi střízlivé, já zásadně protestuji proti nadšenému fanatickému tleskání těch, kteří myslí, že jsme úplně jiní díky EU, já myslím, že to je naprostá lež,“ dodal Klaus.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ten nevidí výhodu EU ani v tom, že bychom mohli díky tomu cestovat. „Cestovat jsme přeci začali 17. listopadu, nebo druhý den potom, 1989, ne 1. května 2004,“ sdělil Klaus. Obchodovat se světem jsme podle něj také začali daleko dříve než se vstupem do EU – 1. ledna 1991. „Když jsem já jako ministr financí liberalizoval zahraniční obchod a tedy umožnil, abychom všichni volně... Falešné historky o tom přínosu vstupu do EU jsou nedůstojné a je jich strašná škoda,“ sdělil.

Fotogalerie: - Blaník s Klausem

„Zrušení hranic v Evropě považuji za zločin! Za fatální chybu. Já jsem ochoten na hranicích České republiky s jakoukoliv zemí světa vyndat z kapsy pas a ukázat, kdo jsem. A jestli tedy mám možnost tam vstoupit. Ale přeci otevření hranic nebylo fatálním přínosem pro nás. Vy jste určitě před 1. květnem 2004 cestovala po světě i bez toho, že jsme byli členy EU. Přeci to, co se stalo tady v Evropě, bylo uvolnění masové migrace a fatální zničení Evropy,“ rozhorlil se Klaus a řekl, že jeho předchůdce ve vysílání Partie ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) jen lhal.

„Ty lži o tom, že migrační pakt neznamená de facto legitimizaci masové migrace do Evropy přes všechny zdánlivé, fiktivní brzdičky, to snad jako... To snad není ani možné, co říkal pan ministr vnitra, v základní škole říct. Já myslím, že pan místopředseda Sněmovny Havlíček se sice bránil, ale myslím, že málo. To se mělo rezolutně říct, že co slovo pana ministra vnitra, to nepravda,“ řekl Klaus.

A co říká Klaus na to, že jsme v Česku získali z EU celkem bilion korun? „Ta suma není sice nulová, ale nepřeceňujme ji. Ta suma, o které se pořád mluví, je tak řádově někde kolem půlky našeho státního rozpočtu za jeden rok. To je nenulová částka, ale že by to spasilo Českou republiku, to určitě ne. Ale ta propaganda, která tady je, je opravdu fatálně lživá. Za prvé: Neříká se vůbec to, co do Evropy platíme. Bere se jen jedna stránka této věci. Za druhé: Jestli to bylo použito nejlepším způsobem. Já vidím hlavně v Evropské unii financované cyklostezky, rozhledny, odkud není na místě nikam vidět, lyžařské sjezdovky, kde se musíte odpichovat, aby to vůbec vedlo dolů. Třetí věc: Lidé u nás strašně podceňují otázku faktoru, který se jmenuje kofinancování, spolufinancování. Evropská unie to má velmi pěkně naformulované. Čím je ta země chudší, relativně v HDP na hlavu, tím ta míra kofinancování je nižší. Protože Česká republika je z těch postkomunistických zemí nejbohatší, tak my máme největší stupeň toho kofinancování. Ke každé věci, kterou ta EU přispívá, tak my máme kofinancování. To je strašně problematická věc, protože velmi často to je zbytečná akce,“ dodal Klaus.

Anketa Máme vůči Rusku cítit vděčnost za osvobození od německého nacismu? Máme 97% Nemáme 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15887 lidí

7. a 8. června si zvolíme nové zástupce do Evropského parlamentu, kampaň jednotlivých stran Klaus hodnotit nechtěl. „Uchechtávám se nad některými billboardy, ale to není podstatné,“ podotkl Klaus. „Ti, kteří nechtějí masovou migraci, nechtějí toto pojetí války na Ukrajině, ti, kteří by si raději nevzali žádnou evropskou dotaci, aby si o tom mohli rozhodovat sami, tak jestli budou nějaké politické strany, které v té své kampani za prvé přijdou s těmi myšlenkami a budou mít šanci je dostatečně nahlas svým spoluobčanům prezentovat, tak to bych já vítal a radoval bych se z toho,“ poznamenal Klaus. „Pro mě je naprosto jasné bránit se všem tendencím, jak evropským, tak tendencím soudobého světa, které já nazývám sebedestrukce Západu,“ dodal.

Řeč byla také o domácí politice, kdy vláda schválila změny v systému penzí. Dohoda s opozicí nakonec dosažena nebyla. Debatu se snažil moderovat Petr Pavel; měl podle Klause šanci na úspěch v takto citlivém tématu? „Myslím, že to prezidentovi nepřísluší. To není prezidentská role. Já jsem měl jako předseda politické strany a pak předseda vlády a pak parlamentu velmi silné postoje k penzijní reformě. Když jsem přišel do parlamentu, dělal předsedu, tak k šoku všech jsem se dobrovolně přihlásil, že budu členem té komise pro důchodovou reformu. Všichni byli šokováni, že předseda parlamentu nemá chodit do komisí žádných, nicméně nepohnulo se s tím, nepohne se ani teď. To, co se navrhuje dneska, je marginální, okrajová změna našeho důchodového systému, okrajová změna, samozřejmě potřebný posun roku odchodu do důchodu, určitě ano. Ale to fatální změnu nemůže nikdy přinést, že je potřeba někdy provést hlubší důchodovou reformu, ale na to není dnes ani pohoda v koalici, ani v národě. Neboli já proti tomuto kroku v principu nic nemám,“ zmínil Klaus.

Fotogalerie: - Schůze číslo 98

"Ideální systém pro mě je naprosto jasný. V principu založit něco, čemu se v literatuře říká individuální penzijní účty, neboli každý člověk musí celoživotně vytvářet a budovat svůj penzijní účet jako přípravu na svůj odchod do důchodu. A k tomu - a teď k tomu je a bude nekonečně velký politický spor - stát musí říct: My nejsme asociální instituce, my někoho, kdo si to neudělá, nebo si toho neudělá dost, nenecháme umřít. Stát musí říct, což je nějaký minimální garantovaný důchod, který i když se člověk bude k sobě samému chovat zločinně, celý svůj život, tak přesto ho umřít nenecháme. Neboli souhru těchto dvou parametrů, to je obrovská politická debata, levice bude chtít, aby ten garantovaný důchod byl větší, pravice bude asi chtít, aby byl menší. O tom, ať se vede fatální debata, ale to, co se udělalo dneska, to bylo jenom zaplátování existujícího systému," sdělil Klaus.

Závěrem se Klaus vyjádřil ke změně na postu ministra pro vědy, výzkum a inovace. Místo Heleny Langšádlové měl nastoupit Pavel Tuleja, který svou kandidaturu následně stáhl. Potřebujeme takového ministra? "O tom, že ministerstvo vědy jsme nikdy neměli, nikdy jsme ho nepotřebovali, je to falešná hra... Byl to pokus uspokojit jednu politickou stranu, v tomto případě TOP 09, si myslím, že si o tom vrabci štěbetají a je to naprosto jasnou věcí. Druhá věc, že ta ministryně byla neviditelná, neslyšitelná, neznámá... Ona neexistovala jako ministryně. Ale třetí věc: Myslím si, že ta politická strana, která si vyvzdorovala tohle místo ve vládě a obsadila ho tak nešťastně, protože nemá lidi, tak teď navrhla kandidáta, který dopadl takhle žalostně. Ale mě na tom děsí něco jiného. To, jestli najednou říkají, že podvedl své vědecké práce atd., tak já jsem zděšen z něčeho jiného. Tento člověk narazil teď při potenciálním jmenování do vlády, jak je možné, že tento člověk s takovou degradací své vědeckosti mohl být dvakrát rektorem Slezské univerzity v Opavě? To je pro mě šokující sdělení a myslím, že každého potenciálního studenta to musí zabolet," dodal Klaus.

Psali jsme: „Toto není pokus o přepisování dějin...“ Oslavy osvobození. Bez ruské vlajky i hymny Chránit práva bělochů. Zastavit protibělošské cítění! Trump chystá změny. Zásadní Vydírání? Někdo drží Fialu za… To není normální. Lídr eurokandidátky Turek tuší Situace v USA: Pronesl Biden prohlášení, kterým si uškodil?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE