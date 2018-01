To tu ještě nebylo: Afričan se vetřel do porodnice a... Raději nečíst

Itálie s imigrační vlnou čím dál častěji zažívá události, které by dříve byly zcela nepředstavitelné. Imigranti z Afriky si připisují na konto značné množství trestných činů sexuální povahy. Ten poslední, který se odehrál v Římě na silvestra a ParlamentníListy.cz na něj upozornila česko-italská blogerka Monika Pilloni, je ale skutečně neuvěřitelný.

Třicetiosmiletý muž jménem Alí Abdullah, původem ze Somálska, se podle zpráv italských médií pokoušel znásilnit ženu těsně před porodem. Za tímto účelem pronikl všemi kontrolami v římské porodnici Sant'Eugenio, dokonce kvůli tomu neváhal odcizit zelenou uniformu ošetřovatele.

Když se zmocnil převleku, pronikl všemi kontrolami na předporodní sál. Tam se právě jistá Italka připravovala na porod. V místnosti byla v tu chvíli sama, čekala na porodní asistentku. Žena už byla v první fázi porodu, měla porodní stahy a bolesti. Africký zvrhlík jejího zoufalství nedbal, začal ženu osahávat a masturbovat před ní. Křik ženy přivolal lékaře a zdravotníky, kteří zalarmovali policii. Zvrhlík ve zdravotnickém stejnokroji se pokoušel uprchnout, ale nakonec byl policií zadržen.

Muž somálského původu byl zatčen a následně bylo zjištěno, že v Itálii žije už několik let a jeho trestní rejstřík rozhodně není čistý. V úterý 2. ledna byl imigrant předveden před soudce, kde uvedl, že jen bůh ví, proč to udělal. Soudce jej poslal do vazby a proces má proběhnout 10. ledna.

Advokátka sexuchtivého Somálce v duchu jeho argumentace požaduje psychiatrický posudek, který by řekl, zda je muž příčetný. Předseda strany Liga Severu Matteo Salvini, který se v letošních volbách chce ucházet o funkci italského premiéra, je však zhnusen a navrhuje, aby byl imigrant svěřen úplně jiným lékařům, než jsou psychiatři.

„Hnus přesahující všechny meze. Obhájkyně Somálce žádá psychiatrický posudek, já navrhuji preventivní chemickou kastraci,“ napsal na Facebook předseda opoziční strany.

autor: jav