To už je osobní. Podívejte se, co stvořila TOP 09 za VIDEO proti Schillerové. Voliči otřeseni

Podzimní komunální volby se kvapem blíží a politické dialogy se mění v ostré rétorické souboje. Jeden takový předvedla o víkendu předsedkyně vládní TOP 09 Markéta Pekarová Adamová s exministryní financí Alenou Schillerovou, která svou oponentku před kamerami místy skutečně nešetřila.

Samozřejmě největší rozepře následovaly, když padlo jméno Andrej Babiš, kterého se koalice SPOLU rozhodla použít do své billboardové kampaně. „Vy jste se úplně odkopala, paní předsedkyně. Vy něco jiného říkáte, a něco jiného děláte. Vaše kampaň Antibabiš lidem složenky nezaplatí. Vy už nejste v opozici, ale pořád jedete Antibabiše. Já doufám, že se k těm ekonomickým otázkám dostaneme. Vy nám vyčítáte prodej plynových zásobníků okolo roku 2002. To byly vaše vlády. Nám už tam nepatří nic, možná jeden šroubek. To nebyly naše vlády, kdo to udělal,“ zlobila se Schillerová na šéfku Sněmovny.

Pekarová Adamová bývalého předsedu vlády Andreje Babiše vinila z toho, že kvůli němu je naše země na ruském plynu závislá nejvíce ze všech členských zemí Evropské unie. Uvedla také, že používají stejný slovník jako ruský prezident Vladimir Putin. „Paní předsedkyně, nemohu si to odpustit, to není projev toho, že chceme zakopávat příkopy ve společnosti. Toto je něco, co naopak vyvolává agresivitu,“ uhodila na členku vlády bývalá šéfka státní kasy.

„Vy si tady připravíte totálně lživou antikampaň a odvádíte pozornost od kroků vaší vlády. Vy konstatujete lži, bohužel,“ nešetřila Schillerová Pekarovou Adamovou. „Říkejte pravdu,“ vyzvala opakovně rozčílená exministryně Schillerová šéfku TOP 09 Pekarovou Adamovou.

Místy vyhrocená debata se po chvíli stala předmětem diskusí na sociálních sítích. Obě političky si pro své výstupy našly své odpůrce i příznivce, často však převládal názor, že co se argumentace týče, měla bývalá ministryně financí navrch.

To byl možná impulz pro stranu Pekarové Adamové vytvořit krátké video, v němž diváci mohou zhlédnout její největší antibabišovské výkřiky, které proti své oponentce před televizními diváky použila. V popisku jej TOP 09 na své facebookové stránce popsala slovy „Markéta jede“.

„U Andreje Babiše nic překvapivého, je to jeho taktika od StB nebo KSČM. Nebo snad KSČ tehdy. Také ho přivedla maminka, do politiky nikdy nechtěl. Premiérem být nikdy nechtěl, teď nechce být prezidentem, tolik smůly na jednoho člověka, až je to jako smutné,“ zní sestřih z Partie v podání vládní TOP 09. Na konci videa je ještě záběr na mlčící a zoufale se tvářící Schillerovou.

Pod příspěvkem se vzápětí rozjela diskuse plná emocí. Velké části diskutérů přišla protiargumentace Pekarové Adamové pod úrovní.

„To jo, to se předvedla. S prominutím, tenhle přístup a rétoriku bych čekal od zastydlého, zapšklého a ublíženého puberťáka. Nikoliv od předsedkyně Sněmovny. A vy se tím ještě chlubíte,“ pozastavoval se Jaroslav Hůrka.

„Máte tam i něco jiného než jen Antibabiše?“ tázal se vládní TOP 09 další diskutér.

„Asi žebříček TOP 09 výmluv. Babiš, Babiš, válka, Babiš, Putin, Babiš, Babiš, Putin, válka,“ osoudil následně uživatel Radek.

Podobné vystupování v politických debatách podle některých lidí a TOP 09 zajistí jen to, že TOP 09 klesnou voličské preference. „Fakt jede, dotáhne TOP 09 až na volební preference 1,5 %?“ tázal se diskutér Jarda. „Jen tak dál. S Markétou budete brzo jen součástí dávné historie,“ zněl další kritický tweet.

„Když někdo lže, jako když tiskne, a ani se nezačervená, člověk nevěří, že je to dospělý člověk, ta Pekarová. Například Babiš někdy řekl, že nechce být prezidentem? A kdy prosím vás?“ zazněl dodatek směrem k Pekarové Adamové.

„Pusťte si to celé... I tady se trošku přeříkává a zasekává, protože ví, že neví, ale v celém pořadu toho bylo strašidelně moc...,“ zaznělo doporučení v dalším komentáři.

Další uživatelé počin TOP 09 označovali za „ubohý a puberťácký“ a doporučovali se před volbami Pekarovou Adamovou raději „nechlubit“.

I přes většinu kritických postojů a vulgárních označení v souvislosti s výkonem Pekarové Adamové se objevilo několik reakcí sdílejících zcela opačný pohled.

„Perfektní, byla fakt dobrá. Mastnota jen čuměla a neustále se vracela k předem naučeným otázkám a odpovědím ze školení, protože na ty nenaučené odpovědi připravené neměla,“ pochválil Pekarovou Adamovou například jeden z reagujících.

