To území už nezískáte. Čas jednat? Ze špičky USA nový vzkaz Ukrajině

Deník Washington Post uvádí, že Ukrajina se svou ofenzivou u Charkova a u Chersonu před světem předvedla, což zvedlo morálku a vyvolalo očekávání dalších úspěchů. Ukrajina pak dle listu má všechny důvody pro to, aby v protiofenzivě pokračovala, dokud Rusko nemá dostatek vojáků a má problémy s velením. A Pentagon slíbil, že je bude zásobovat zbraněmi tak dlouho, „jak bude potřeba".

Rusové už ovšem připravili obranné pozice, tedy Ukrajinci by museli postoupit skrz několik linií obrany. A navíc, poziční boj ztěžuje počasí a bláto, což bude trvat, dokud půda nezmrzne asi tak v polovině zimy. Kromě toho i ukrajinské jednotky jsou vyčerpané a nemají dostatek munice. A Rusové stáhli své nejlepší jednotky z Chersonu, tudíž budou zřejmě bojovat jinde.

Washington Post hovořil s Andrijem, ukrajinským vojákem z východní fronty. Ten se nejdříve zeptal, jak moc má být upřímný, a pak přiznal, že boje jsou tvrdé. Jeho jednotka se snažila dobýt vesnici, ovšem padla do léčky. A Andrij uvedl, že kromě nově mobilizovaných jsou mezi vojáky příslušníci speciálních jednotek. Kteří jsou nejen zkušení, ale mají i informace o ukrajinském postupu z dronů. „Teď mají tři linie obrany,“ uvedl Andrij a dodal: „Ale jenom sedí v obraně. Nesnaží se postoupit dál.“

Tato situace pak vede k tomu, že někteří činitelé, například náčelník generálního štábu Mark A. Milley naznačují, že by mohl být čas na politické řešení konfliktu, které by nepochybně znamenalo vzdání se některých teritorií. Milley na tiskové konferenci uvedl, že se fronty začínají stabilizovat a dodal, že je nerealistické, že by Ukrajina znovu dobyla 20 % svého okupovaného území. „Ledaže by se ruská armáda kompletně rozpadla, což je nepravděpodobné,“ dodal.

„Ruské vojsko velice strádá,“ řekl reportérům ve středu. „Je lepší vyjednávat, když vy jste silní a protivník je slabý. A politické řešení je možné, možná. Jen říkám, že tu ta možnost je, nic víc,“ doplnil. Ovšem ministr obrany Lloyd Austin prohlásil, že nadále budou podporovat Ukrajinu v ochraně svých obyvatel a v cíli dobýt zpět všechno své území včetně Krymu. A že nehodlá odhadovat, co je pro ukrajinské síly možné.

Kdy je čas vyjednávat, prý záleží na Kyjevu. Z něj pak zní, že jakákoliv vyjednávání o míru by poskytla Moskvě čas na oddych a obnovení arzenálu střel a munice, na vycvičení mobilizovaných vojáků a opravu poškozeného vybavení. „Rusko potřebuje příměří do jara a pak zaútočí vším, co mají,“ uvedl Jurij Ignat, mluvčí ukrajinské protivzdušné obrany. „Vyrobí další střely, budou nás opět bombardovat a zničí nás kompletně. To je ruská zahraniční politika a jejich plán na mír,“ míní. Mluvčí Kremlu Peskov pak řekl, že Ukrajina vyjednávat nechce, a tedy zvláštní vojenská operace pokračuje a její cíle musí být splněny.

Analytici dle Washington Postu očekávají, že ukrajinská ofenziva bude pokračovat, ale už v omezeném měřítku. Dle Masona Clarka, analytika z Institutu pro studium války (ISW), nebude Kyjev schopen žádné velké ofenzivy až do ledna nebo února a bude do konce roku provádět jen operace malého rozsahu.

Britské ministerstvo obrany upozornilo na to, že Rusové vytvářejí obranné pozice na hranicích Krymu a poblíž Severního Donce, tedy daleko za frontovou linií, tudíž prý očekávají další ukrajinský postup. Boje prý budou pokračovat, protože Ukrajina chce využít své převahy, než na frontu dorazí další vojáci. Podle anonymního zdroje z jedné evropské země už Rusko poslalo na frontu dalších 100 tisíc mužů a dalších 200 tisíc je v tréninku.

V oblasti Chersonu zřejmě k žádné velké ofenzivě nedojde. Kapitán Andrij Pidlisnyj deníku řekl, že je těžké si představit, že by ofenziva pokračovala za řeku. Přesun by musel proběhnout přes pontony, které trvá dlouho postavit a zničit se dají za krátko. Pokusy prý budou, ale podle něho dává mnohem větší smysl zaútočit ze Záporoží po zemi. Že by Rusové útočili na Cherson neočekává, protože své nejlepší jednotky už odveleli a v oblasti zbývá jen pár výsadkářů.

Anonymní zdroj deníku pak varoval, že i když Rusko ztratilo tisíce tanků, obrněných transportérů a jiných vozidel, další tisíce má v zásobě a ruské továrny na dělostřeleckou munici jedou dvojnásobné až trojnásobné šichty, aby dodávaly dostatek munice. Naopak USA a Evropa má dle zdroje problémy se zásobováním Ukrajiny zbraněmi, které jí přinesly vojenské úspěchy, a západní země by podle něho měly sáhnout hlouběji do svých zásob.

Že Rusko může nasadit vojáky z Chersonu, píše i deník Wall Street Journal. Ovšem opuštění pravého břehu také znamená, že Ukrajina může cílit na ruské zásobování z Krymu a na Krym. A zatímco Washington Post si všímal komentářů o možném politickém řešení konfliktu, generál Milley dle WSJ řekl také, že by Ukrajina měla Moskvu držet pod tlakem, i když to bude s příchodem zimy těžké. „Je zřejmé, že ukrajinská vůle bojovat je nesrovnatelná s tou ruskou,“ řekl.

Glen Grant, britský důstojník v záloze, který od roku 2014 radí Ukrajině, pak uvádí, že pokud Ukrajinci překročí Dněpr ve větším počtu, Rusové ustoupí. „Čím víc se jich dostane přes řeku, tím lépe,“ řekl.

O snížení tempa hovoří i Zdeněk Petráš z brněnské Univerzity obrany. „V současné době je znatelné snížení dynamiky vedení operace, a tím pádem i iniciativy na straně Ukrajiny. Tuto skutečnost bude mít na svědomí značná únava vojsk a rovněž tak nedostatek zbraní a munice, hlavně pak munice pro dělostřelectvo a raketové vojsko,“ uvádí.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.