Tohle ČT nepustí! Babiš k viru: Jiné info, než jede jinde

„My dneska v médiích slyšíme, jak jsme nejhorší a horší než Španělsko a Francie. Ano, když se to propočte nějak, tak je to pravda. Trendově to nevypadá dobře, a já hlavně v tomto Čau lidi vás chci poprosit, abychom tomu nárůstu společně zamezili. Bude to samozřejmě o těch rouškách. Ale když se podíváte na dnešní čísla, a to nejdůležitější, co já sleduji, je počet zemřelých na milion obyvatel. Když nevezmu v úvahu Maltu a ty pidistáty Lichtenštejnsko a Monako, a Litvu a Lotyšsko, no tak Slováci ano, to je zázrak. Ale my jsme prosím vás v pátek měli 18 400 testů, myslím. Slováci, mi říkal premiér Matovič, měli pět tisíc. A potom je ještě Řecko, to má 29. Takže my máme 42 bohužel lidí, kteří zemřeli s covidem. Byli nemocní a zemřeli s covidem. Takže když někdo mluví o Španělsku, tak tam zemřelo 29 747 lidí, nebo v Itálii 35 603, nebo ve Francii 30 910. Takže já chápu, že média vždycky potřebují senzaci, a opozice křičí, že jsme na tom špatně. Ale já vám samozřejmě vysvětlím tady v tom mém projevu, proč to tak je,“ uvedl Babiš.

Podle něj je důležitá zejména kapacita našich lůžek, i proto on právě stále a hlavně sleduje smrtnost. „Teď máme v nemocnicích 288 pacientů, z toho těžkých případů 47. Celá kapacita lůžková u nás je 4 800. Všechny fakultní nemocnice, všechny krajské nemocnice, kde může být poskytnuta základní terapie pro pacienty s covidem. Z toho pro těžké případy 1 000 lůžek, prosím vás, 1 000 lůžek pro těžké případy. Ráno těch těžkých případů bylo 47. Takže to je potřeba vnímat, a to samozřejmě je předpoklad, že ten počet hospitalizovaných se bude navyšovat, a to samozřejmě záleží na tom, jak se nám podaří ten trend zastavit. Bez zásadních ekonomických opatření, která jsme dělali v první vlně. Co se týká testování. Ano, média říkají: rekord, rekord nakažených. Tak v pátek jsme provedli 18 204 testů. Absolutní rekord, to nikdo neřekl. Včera 12 300 testů, to je zase sobotní rekord. Samozřejmě ohledně toho testování 60 procent lidí je indikovaných, 40 procent je samoplátců,“ uvedl.

„Teď mi plukovník Šnajdárek ráno říkal, že tam přišla nějaká parta lidí, kteří chtějí jít do Německa na beerfest, na slavnosti piva, a chtěli být rychle testováni. Ale samozřejmě že ta hygiena, odběrná místa, dává přednost těm indikovaným nebo těm, kteří mají příznaky. Kapacita odběrných míst je asi 16 500 a bude se navyšovat. Samozřejmě už dneska to, co jsme říkali, 20 tisíc – kapacita testování je splněna. Takže roušky. Já chápu, že to leze na nervy, je to nepříjemné. Já také nosím respirátor a také mi to dělá problémy. Ale já to nosím. A samozřejmě je to obrovský nápor na psychiku. Ale ještě větší nápor na psychiku je, když od rána do večera média tady straší. Ano, je nárůst nakažených. A kolik z těch nakažených má symptomy? 90 procent je zdravých. Zítra bude mít ministr Vojtěch, konečně se vrátí z karantény, tiskovku, kde bude mluvit o nějaké metodice posílání do karantény,“ sdělil.

A vyzval občany ke klidu. „Takže já jsem si dneska vzal triko, abyste byli v klidu, abyste si myli ruce, a ještě tady chybí, abyste nosili roušky. My je musíme nosit všichni, prosím vás. Všichni občané České republiky, protože jsme na jedné lodi. Mladí to samozřejmě nechtějí, ale já bych pěkně poprosil, že tady skutečně jde o mezigenerační solidaritu. Že jde o naše rodiče a prarodiče. Babičky a dědečky. A taky o ty, kteří nejsou zdraví, kteří jsou polymorbidní a bojují s několika onemocněními. Mají vyšší tlak nebo mají cukrovku, nebo bohužel i onkologičtí pacienti. Prosím vás, abyste se nebáli. Nebojte se chodit do nemocnic, onkologičtí pacienti. Skutečně jsem přesvědčen, že vám tam nic nehrozí. Ale když zanedbáte tu péči, tak to bude špatně. Takže prosím vás, nenechte se strašit, choďte do té nemocnice, naše zdravotnictví je skvělé, je připraveno,“ podotkl Babiš se slovy, že první vlnu zvládlo naše zdravotnictví skvěle.

„Děkuji všem, kteří respektují rozhodnutí hygieniků a Ministerstva zdravotnictví o tom, kde jsou ty roušky povinné. Myslím, že to nemá žádné ekonomické dopady. Jsem o tom přesvědčen. A já bych vás chtěl poprosit, abyste přesvědčili ty, kteří to nenosí, aby to také nosili. Jsme na společné lodi. Společně to musíme zvládnout. Jedná se o naši budoucnost. A jedná se samozřejmě o životy našich spoluobčanů. Nejde o žádnou politiku ani o omezování vaší svobody. Většina lidí to bere a my musíme ukázat jako společnost, že fungujeme. Že se v krizi umíme semknout. A svoboda každého z nás přece končí tam, kde začíná osobní svoboda druhého. Takže bychom se měli tak chovat, abychom svým chováním nenakazili rodiče, prarodiče nebo někoho, kdo je nemocný. Takže proč je takový problém nosit roušky a dodržovat rozestupy? Bohužel řada lidí říká, že roušky nosit nebude, a masově to sdílí na sítích, proti nošení roušek, že s tím nesouhlasí. Ale to je chyba. Vzpomeňte si v dubnu. Všichni jsme byli solidární a nosili jsme roušky i venku. A když někdo neměl roušku, tak ho na to ostatní upozornili. Byla to automatika. Ano, my jsme první vlnu zvládli skvěle. Patřili jsme k nejlepším, i jsme se s tím chlubili. Já jsem byl na to hrdý, že to Češi zvládli. I tím, že jste šili ty roušky. Protože žádný stát nebyl schopen ty roušky zařídit,“ dodal Babiš. Zkonstatoval také, že nyní je máme na skladě, rovných 75 milionů.

„Pokud budeme bilancovat ten virus, a já chápu, teďka jsou všichni, opozice a komentátoři mají radost, že máme ten nárůst. Ale prosím vás, bilancovat se bude až na konci. A bilance bude počet zemřelých, zadlužení, nezaměstnanost a samozřejmě i růst. Přece my nemůžeme dopustit tady stovky tisíc nezaměstnaných. Proto dáváme ty peníze a investujeme do lidí. Krize 2009, to bylo úplně naopak. Ti, kteří nás kritizují, vzali lidem peníze. Důchodcům nedali nic. Takže samozřejmě bych chtěl poprosit hlavně média, aby… já chápu, že je to senzace, a teďka to bude růst, a každý den bude začínat rekord, rekord… tak zkuste nám občas pomoci, všichni jsme na jedné lodi. I média. Abychom tady nevytvářeli tu atmosféru. Mě velice mrzí, že je to politikum, že se z toho stalo politikum. To není přece politikum, že zachraňujeme životy. Kolik lidí to teďka zneužívá, protože se blíží krajské volby. A proč? Měli bychom držet spolu. Jde o budoucnost našich občanů, naší země. Samozřejmě ten koronavirus, vidíme stovky rozhovorů, různí lékaři se vyjadřují a vědci. Jeden souhlasí a druhý nesouhlasí,“ zmínil premiér.

Závěrem se pak dostalo na poděkování: „Já bych chtěl hlavně poděkovat všem hygienikům, laboratořím, zdravotníkům, sestřičkám, vojákům, studentům, dobrovolníkům za jejich každodenní práci. Nemáte to lehké. Chápu, lidi na vás občas jsou v telefonu hnusní, nadávají vám. I na těch odběrech. Nepříjemní, urážejí vás. Čtete o sobě v novinách, jak nestíháte, i když dobře víte, že děláte maximum. Udělalo se strašně moc práce, a Vlado Dzurilla to nakonec v Čau lidi i řekne. Takže děkuji celé chytré karanténě, hlavně brigádnímu generálovi Petru Procházkovi. Ten má toho za sebou opravdu hodně. Velel našim vojákům v Kosovu a v Afghánistánu a teď velí chytré karanténě. Ano, chytrá karanténa funguje a stále se vylepšuje. Také děkuji panu plukovníkovi Petru Šnajdárkovi, který bohužel má covid, ale stále funguje. I paní Rážová funguje. A Vlado Dzurilla. A profesor Dušek. A vlastně centrální řídící tým. A plno dalších. A taky samozřejmě ve vládě jsme vytvořili radu vlády pro zdravotní rizika. Takže děkuji i panu ministrovi vnitra Hamáčkovi, který se stará o distribuci respirátorů a roušek, kterou děláme přes Českou poštu našim seniorům. Takže já myslím, že je potřeba být pozitivní. Já chápu, že plno lidí se nám posmívá, jsou negativní, mají radost, že to roste. Mně je to líto. Měli bychom být spolu solidární,“ zdůraznil Babiš a ubezpečil, že fungují i systémy, které vše zajišťují.

