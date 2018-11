Tohle nejde, tohle není normální. Podezřelý syn premiéra se s jeho pomocí skrývá v zahraničí! Profesor Fiala se u Takáče rozčílil, jako už dlouho ne

Syna předsedy vlády Andreje Babiše mladšího měli unést na Krym a tam jej nedobrovolně držet. Sám premiér Babiš měl mít zájem na tom, aby jeho syn nebyl v České republice. To jsou informace, jež přinesly Seznamzprávy.cz. Premiér únos duševně nemocného syna odmítá. Kauzu označuje za součást scénáře k jeho odstranění z politiky. Opozice tak vyzvala Babiše, aby opustil premiérské křeslo. Do úterního Interview tak přijal pozvání jeden z opozičních politiků, Petr Fiala, předseda ODS, který opět varoval před závažností celé situace s negativními dopady na celou Českou republiku.

Odejde Andrej Babiš sám z funkce předsedy vlády České republiky? Podle prvních jeho reakcí Fiala odhaduje, že se tak nejspíše nestane. „Byl bych rád, kdyby si to rozmyslel a podal demisi,“ zopakoval stanovisko své i zbylých opozičních stran, které už během odpoledních brífinků sdělovaly. Rozhodně by se tím podle něj usnadnila situace nejen premiérovi samotnému a jeho rodině, ale i celé České republice. „Obviněný premiér, potýkající se s tak vážnými problémy, je premiér, který je sám problémem pro Českou republiku,“ podotkl.

Fiala dnes svolal schůzku šesti sněmovních stran, na které se kromě toho, že by měl Babiš opustit svou funkci, také dohodly na tom, že požadují hlasování o nedůvěře vládě. K hlasování by mělo případně dojít příští týden. Proč ale hned požadují takové rychle jednání Sněmovny? Zajímalo moderátora Daniela Takáče. „Velmi silně se potvrzuje řada podezření, která tu už delší dobu byla a jsou tak závažná, že nevidíme jinou možnost, než že Babiš odstoupí do doby, než vyšetřování skončí,“ řekl jasně s tím, že pokud se tak nestane, nezbývá než vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. „Takhle to nemůže dále pokračovat,“ zdůraznil.

Na otázku, jestli informace, se kterými přišli reportéři Sabina Slonková a Jiří Kubík, považuje tedy za prokázaná fakta, nepřímo odpověděl, že je zde řada podezření, která jsou zjevná. „Jedno z podezření je, že se jeden z podezřelých v této kauze skrývá v zahraničí, a to za pomoci předsedy vlády, a týká se to jeho rodiny,“ narážel na výpověď Babišova syna, Andreje Babiše mladšího.

Moderátor ale poznamenal, že tento muž se přece neskrývá, policie o něm ví a situaci vyšetřuje. Fiala přesto trvá na samotné výpovědi Babišova syna pro Seznam Zprávy, který je rovněž spojován s kauzou Čapí hnízdo. „My jsme slyšeli výpověď Babišova syna a chci připomenout, že to není jen jeho syn, ale je to i spoluobviněný v té kauze,“ sdělil.

„Nové skutečnosti jsou závažné,“ uvedl dále Fiala a dodal, že Český rozhlas rovněž zveřejnil články ukazující věci z vyšetřovacích spisů, které obsahují nové, velmi závažné skutečnosti, jež se objevily teprve v posledním týdnu. „Jsou to v podstatě věci, které shrnují, že Babiš věděl a aktivně se účastnil. A teď ještě informace, že jeho syn sám říká, že chtěl, aby zmizel, hovoří o únoru a dosud nebyl ani vyslechnut,“ argumentoval.

„Kdybych tu seděl a řekl vám: Pane redaktore, nic se neděje, je to v pořádku, tak byste se na mě díval jako na blázna, to není normální,“ ohradil se na Takáče s tím, že v normální zemi by premiér jednoduše okamžitě odstoupil, protože to je jediné východisko.

Počkat si na relevantní objektivní informace, které dodá policie, a pak až se teprve v Parlamentu bavit, jestli nemá vláda padnout, je podle předsedy ODS nepřípustné. Zopakoval tak všechny zmíněné důvody o závažnosti celé věci a řadu indicií o tom, že Babišův syn byl skrýván, aby nemohl ohledně kauzy Čapí hnízdo vypovídat před policií.

Podotkl na to, že je právem každého obviněného, aby hledal všechny cesty, jak se obvinění zbavit a jak prokázat svou nevinu nebo zabránit tomu, aby někdo svědčil. „O tom vám právníci řeknou, že je to v pořádku, ale není to v pořádku, když je to premiér České republiky,“ zopakoval s velkým důrazem Fiala a dodal, že je to osobní, morální problém premiéra a on má všechny možnosti, jak to vyřešit.

Že by tímto svým postojem urážel práci policistů, odmítá. „Nikoho neurážíme, do ničeho nezasahujeme. Všichni znají můj zdrženlivý přístup ke všem kauzám, ale tady je to jiné, tady se objevují skutečnosti ukazující, že Babiš nemá být premiér,“ uvedl a zmínil, že o závažnosti věci nemluví jen politici, ale i média a veřejnost.

Odpovědná politika vládní koalice by podle jeho slov měla být, že se co nejdříve toho problému už zbaví. „Jak se ukazuje ve článcích, sama policie má navíc pochybnosti o tom, zda jsou duševní problémy skutečně reálné, existují náznaky, že jak on, tak i jeho sestra jednali už v době, kdy měli trpět těmito duševními poruchami,“ kroutil hlavou Fiala s tím, že duševně nemocný syn Babiše je jen půl pravdy. „Druhá pravda je, že je zkrátka obviněn v kauze a je třeba vyjasnit, zda byl zbaven právní odpovědnosti, nebo ne.“

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vyvrací také to, že by šlo jen o to, že by někdo chtěl Babiše odstraňovat z politiky, jak sám premiér uvedl. Začal se už rozčilovat se slovy, že tohle řešit není opoziční práce. „Jestli Babiš nevystoupí a poškodí naši republiku, je naše povinnost ho k tomu přimět vyslovením nedůvěry vládě. Musí odejít z politiky do doby, než ta věc bude vyřešena, i když bude opakovat, že je to kampaň,“ uvedl.

Následovala otázka, proč na dnešní schůzi jako opozice nepozvali komunisty. „Komunisté nejsou v opozici, je to polokomunistická vláda. Pro mě jsou součástí vlády,“ uvedl a dal za příklad, že když poslouchal jejich obhajobu rozpočtu, který připravila vláda, tak měl pocit, že komunisté jsou jednou z těch hlavních vládních stran. „Komunisté prostě drží vládu,“ dodal s tím, že nejzajímavější je na tom prý to, že se sešly opoziční strany, které se normálně na věcech neshodnou. „V tomto jsme ale našli rychle shodu na tom, co je v tomto případě správné,“ řekl a dodal, že s ostatními stranami budou ještě jednat.

Je prý nyní na všech poslancích vládní koalice, aby se rozhodli, jak budou postupovat dále. „Je to otázka i na ČSSD, zda budou setrvávat ve vládě,“ řekl Fiala, podle kterého je třeba, aby skutečně zvážili, zda budou podporovat princip právního státu a zda by měl člověk podezřelý z maření výkonu vyšetřování být předsedou vlády. Nějaké reakce z ČSSD prý už také mají a budou jednat s jejím předsedou Janem Hamáčkem již zítra. S poslanci ČSSD Fiala prý možnost hovořit zatím neměl.

Psali jsme: Premiér Babiš do vazby! Takto promluvil senátor, který mu kdysi dělal náměstka Jak je to tedy se svéprávností Andreje Babiše mladšího? Hovoří uznávaný právník, profesor Jelínek Kdo je muž, jemuž Slonková s Kubíkem v noci lezli do domu? Seznamte se s manželi Protopopovými Vláda si nezaslouží důvěru, shodli se jednohlasně pirátští poslanci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab