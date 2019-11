Tohle vyvolá bouři: „Mizí nám peníze.“ ČT je na dně, umírá. Rušení pořadů, prodej majetku. Propouštění. Poslanec ťal do živého

Pod současným vedením veřejnoprávní televize prý na Kavčích horách probíhal osmiletý večírek, kdy se nikdo nestaral o to, co přijde zítra. Na základě studia již schválených výročních zpráv ČT to PL říká poslanec vládního hnutí ANO Pavel Juříček. Je přesvědčen, že se bude muset rychle konat, jinak televizi zcela dojdou peníze na provoz.

„Je zřejmé, že nápravu situace není možné svěřit současnému managementu, jelikož není důvod se domnívat, že ten, kdo dlouhodobě pracoval špatně, najednou dokáže pracovat dobře. Jedině snad kdyby předtím pracoval špatně záměrně,“ uvádí k celkové situaci poslanec.

Zodpovědnost za tento stav ale podle něho má také Poslanecká sněmovna, kde během schvalovacího procesu výročních zpráv místo racionální debaty o řešení špatné kondice televize jen padala prázdná slova o nezávislosti a „mnoho dalších nesmyslů“.

Juříček uvádí, že vedení ČT včetně generálního ředitele Petra Dvořáka si tragickou situaci uvědomuje, neboť šéf ČT na nedávném semináři přiznal, že z televize „nějakým způsobem mizí finanční zdroje“.

„Vycházíme-li z předpokladu, že jsou číselné údaje ve Zprávách o hospodaření ČT pravdivé, tak je nepochybné, že Česká televize je umírající firmou a že toto umírání začalo s nástupem současného generálního ředitele. Tento fakt je natolik zřejmý, že nemá smysl jej dále rozebírat. Mnohem podstatnější je zjistit, jak k tomuto došlo, co to bude znamenat do budoucna, případně, co je nutné rychle udělat,“ má jasno poslanec.

Podle jeho slov navíc Česká televize nemá žádný plán, co s organizací bude po roce 2021, což je prý zcela nemyslitelné. „Fakt, že se zodpovědný kontrolní orgán, tedy Rada ČT, začal zaobírat úbytkem majetku firmy až po téměř osmi letech jejího ztrátového hospodaření, a to až po tlaku zvenčí, už snad ani nelze komentovat, protože se vymyká čemukoli, co si lze v souvislosti s řízením firmy představit,“ dodává poslanec Juříček.

