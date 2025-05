Tolik platí za elektřinu Čech a tolik Maďar, smutní expert. Řekl, kdo rozhoduje

Jana Bobošíková na svém youtubovém kanálu Aby bylo jasno zahájila rozhovor s energetickým expertem Ivanem Noveským upozorněním na fakt, že přenosové soustavy v EU kolabují a že Green Deal je neštěstím pro energetiku. „Je to smutné,“ konstatoval host. A dodal, že za situaci nemůže jen současná vláda, ale také několik předchozích.

„Ceny elektřiny by zdaleka nemusely být tak vysoké. Není jediný důvod, aby český občan platil 8,33 Kč za kWh, když stále jsme exportéři, a maďarský občan platil 2,57 Kč za kWh. Přitom Maďaři jsou velcí importéři elektřiny. Slováci jsou někde mezi námi. Slováci už dnes taky začínají vyvážet. Přenosové sítě vůbec nemusejí kolabovat. Troufám si tvrdit, že nebudou kolabovat, pokud zůstaneme u uhlí, pokud se nezbavíme té jediné jistoty, kterou představuje uhlí a uhelné elektrárny, které nám dnes dávají absolutně největší výkon vůbec. Z celkového instalovaného výkonu je to absolutně největší. V jádře máme dnes 4300 MW výkonu, ale v uhlí 9500, více než dvojnásobek,“ uvedl Noveský.

Čeští dispečeři jsou kvalitnější než ti španělští

Není proto podle něj jediný důvod říkat, že kolabují přenosové sítě. „Pokud se nezbavíme uhlí, tak my jako Česká republika se nemusíme blackoutu bát. I když v Německu blackout nastane – jakože k tomu směřují neustále velice cílevědomě, Němci nedělají malé chyby, dělají vždycky velké chyby – naši dispečeři nás dokážou včas odpojit. Dokážou udržet naši soustavu. Udělají rychlou rekonfiguraci sítí a dokážou to zachránit. Máme šikovné dispečery. Ne jako ve Španělsku, kde bohužel na to nebyli připravení, ta jejich kvalita není zdaleka taková jako českých dispečerů,“ soudí Noveský.

Dále připomněl, že v roce 1982 se uzavřela smlouva na čtyři bloky jaderné elektrárny Temelín po tisíci megawatech. „Čtyři bloky technologie VVER, to je voroněžský typ,“ upřesnil expert. Od roku 1987 do roku 2000 se postavily dva bloky a zprovoznily se. „Dnes tam pořád ještě máme připraveno kompletně na další dva bloky. Tendr byl vyhlášen v roce 2009 na blok 3 a 4. Přihlásil Westinghouse, Škoda JS a Areva, která se pak přeměnila na Framatome, je to součást koncernu EDF, který teď vstupuje do Dukovan,“ řekl expert. Tendr byl v roce 2014 zrušen za Sobotkovy vlády ministrem Andrejem Babišem. „Udělali jsme si tím problém. Navíc se tam postavilo speciální vodní dílo,“ připomněl Noveský a upřesnil, že oba bloky měly být letos dokončené. „Ať by to dostal kdokoliv z nich, tak by to bylo dostavěné,“ zdůraznil expert. „To, co je dohodnuté s jihokorejskou KHNP, se má zprovoznit v roce 2036,“ zrekapituloval Noveský.

Deep state v české energetice

Moderátorka Bobošíková se pak zeptala, jakým způsobem se v uplynulých dvaceti letech o energetice rozhodovalo. „Bylo to pod parlamentní kontrolou, nebo se to odehrávalo někde za temnou oponou?“ chtěla vědět moderátorka pořadu.

Noveský má za to, že u rozhodování nebyli odborníci. „Bylo to rozhodování jakoby deep state. Kdyby u toho byli odborníci, určitě by se tendr nezrušil, dostavělo by se to. Víme, že to budeme potřebovat. V roce 2019 jsme přistoupili ke Green Dealu, i když tehdy to bylo jen takové obecné, nebylo to Fit for 55, co schválila Fialova vláda v roce 2022,“ připomněl Noveský.

Další diskuse se točila kolem tendru na dostavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech. „V uplynulých dnech narazil na několik rozhodnutí. Soudem byl zablokován podpis smlouvy kvůli námitce neúspěšné francouzské EDF a ozvala se také Evropská komise, která Českou republiku požádala o odklad dohody s jihokorejskou firmou KHNP. Komisař tvrdí, že se musí prověřit, zda společnost nezískala zahraniční subvence, které mohou narušit vnitřní trh EU. Brusel tvrdí, že je to předběžné posouzení, ale leckdo se nad tím podivuje. Kritici hovoří o tom, že Brusel ustoupil politickým tlakům Francie, a že se dokonce může stát, že se Dukovany nedostaví,“ předestřela Bobošíková.

Expert na energetiku reagoval: „Položme si otázku, jaké národnosti je ten komisař, který ten dopis poslal.“ A hned upřesnil, že podle jeho informací je to Francouz. Dále se zamyslel nad tím, co Francouze vedlo k takto razantnímu postupu. Jihokorejci podle jeho slov přistupovali k tendru velice zodpovědně. „Mají u nás zázemí. Chtějí stavět po celé Evropě,“ zdůraznil Noveský. „Pokud by Korejci z toho nakonec vystoupili, vítězem tendru by bylo EDF. Slyšel jsem i názor, že Francouzi pořád mají obrovský přebytek elektrické energie, asi 70 % elektřiny mají z jádra. Němci od nich dost odebírají, přesto Francouzi, když budou mít větší trh a když si postaví další jaderné elektrárny, tak proč by Česko nebylo jejich zákazníkem. To by se mi nelíbilo. Líbí se mi, že jsme exportérem,“ řekl Noveský. „Pochopila jsem správně, že pro Francouze by bylo výhodné, kdyby se česká jaderná energetika nerozšiřovala?“ zareagovala Bobošíková. „Může to být jeden z těch momentů,“ připustil její host.

Moderátorka pak uvedla, že v těchto dnech nastal ještě jeden problém. „EU notifikovala v Dukovanech jen jeden reaktor a vázala ho na obnovitelné zdroje. České úřady mlčí, veřejnost nebyla informována. Objevují se náznaky tajných vyjednávání a nedostatečná obhajoba českých zájmů. Česko bude muset opakovat notifikaci pro pátý blok jaderné elektrárny Dukovany. Schválení veřejné podpory ze strany Evropské komise je nutné kvůli změně modelu investování. První notifikace trvala dva roky. K jejímu schválení došlo v roce 2024,“ předestřela Bobošíková.

Noveský upřesnil, že notifikaci zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, které jednoznačně selhalo. „Notifikace byla tajná. Pár útržků z toho vyběhlo. To jsme se všichni, kdo se zabývají energetikou, vyděsili. Někdo si začal myslet, že jaderná elektrárna je něco jako varná konev – že se to zapne, vypne. Když v Černobylu zkoušeli prudce snižovat výkon a vypnuli všechny ochrany, tak byl problém. Není možno z důvodů provozních a ekonomických si hrát s výkonem a podřizovat jádro občasným zdrojům energie, na nichž se nedá stavět energetický mix. Občasné zdroje mohou být jen malý doplněk,“ zdůraznil expert.

„Co znamená to, že se bude muset znovu udělat notifikace, že je tady pozdržovací dopis Evropské komise, že soud prozatímně zakázal podpis mezi ČEZ a korejskou společností pro dostavbu Dukovan?“ chtěla vědět Bobošíková. „Lidově řečeno to zazdili,“ odpověděl jí Noveský.