Tomáš Halík se vyjádřil k volbám: Byli jsme před Zemanem, budeme i po něm

Výsledek prezidentské volby podle plzeňského biskupa Tomáše Holuba ukazuje, že většina české společnosti nechce být natolik otevřená Evropě, jako byl vyzyvatel Miloše Zemana Jiří Drahoš. Holub to dnes řekl ČTK s tím, že ho výsledek mrzí.

Podle teologa a kněze Tomáše Halíka na Hradě zůstává člověk minulosti, kolem něhož rozdělenou společnost nelze sjednotit. Věří, že šance na změnu politické kultury není zmařena, jen na čas odložena, sdělil ČTK. K rychlému zakopání příkopů mezi tábory příznivců obou prezidentských kandidátů vyzval generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. ČTK řekl, že výsledek voleb respektuje a byl by rád, kdyby všechny osobnosti veřejného života usilovaly o společné dobro, jímž je smír, pokoj a konec napětí ve společnosti.

„Nositelé naděje na změnu ani po těchto volbách nesmějí rezignovat. Důležité je to, že tyto volby ukázaly odhodlání nemalé části společnosti, zejména mladé generace, k překonání toho, co představuje Miloš Zeman a jeho okolí,“ uvedl Tomáš Halík. „Je třeba udělat vše pro to, aby tento vzmach k lepšímu neochabl a politická, kulturní a duchovní iniciativa k obnově pokračovala a získala si ještě více pochopení a podpory. Klíčová bude podpora vzdělání a kritického myšlení, zejména v zacházení s informacemi. Byli jsme před Zemanem, budeme i po něm,“ podotkl.

„Máme nového prezidenta a já jen věřím, že budeme nadále stát právně za hodnotami, které tuto svobodnou volbu umožňují, tedy úcta vůči jednotlivci a solidarita s potřebnými,“ uvedl ještě Holub.

„Větší polovina voličů má radost, protože vyhrál ten, koho volili, menší polovina je potom smutná, protože jejich naděje na změnu přišly vniveč. Takový je už život a je nutné výsledky přijmout tak, jak jsou,“ uvedl Přibyl. „Moc bych si přál, kdybychom byli svornou společností, kde jsou dobré sousedské vztahy, i když ten či onen má na mnohé věci jiný názor. V tomto – domnívám se – máme značné rezervy,“ doplnil.

Někteří představitelé nekatolických církví, ale i lidé z řad veřejně činných katolíků se před prezidentskými volbami vyjadřovali proti zvolení Miloše Zemana. Podporu Jiřímu Drahošovi vyjádřila Českobratrská církev evangelická, proti volbě Zemana vystoupil tehdejší provinciál dominikánů Benedikt Mohelník.

autor: mp