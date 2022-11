Topolánek, Nečas, Fiala, pořád stejná asociální pravice. Kdo měl rozum v hlavě, musel to čekat. Šmarda upozornil na Válkovu lež

„Pánové z Národní ekonomické rady vlády uklidili stůl, který tam zůstal po Mirku Topolánkovi a Miroslavu Kalouskovi a jejich asociální vládě. Vypadnutí ČSSD ze Sněmovny znamená návrat démonů z minulosti jako placené zdravotnictví, placené školství, odkládání věku do důchodu nebo snižování penzí,“ řekl Michal Šmarda, předseda sociálních demokratů a starosta Nového Města na Moravě. Je přesvědčen, že to nebylo strašení, ale krutá realita, která přichází.

Národní ekonomická rada vlády (NERV), která byla obnovena letos v květnu, vydala 29 doporučení, podle nichž by měly do státního rozpočtu přibýt stovky miliard korun. Diskusi vyvolal návrh na zrušení nemocenské pro první dny nebo zpomalení růstu důchodů. Návrhy NERV se však nelíbí předsedovi sociální demokracie, podle něhož se ukazuje, že levice v Parlamentu ČR poté, co z ní vypadli jak komunisté, tak ČSSD, opravdu chybí.

„Když si přečtu návrhy, významná část na mě působí dojmem, jako kdyby ti pánové uklidili stůl, který tam zůstal po Mirku Topolánkovi a Miroslavu Kalouskovi a jejich asociální vládě. Už před volbami jsme varovali, že pokud sociální demokracie vypadne ze Sněmovny, bude to znamenat návrat démonů z minulosti jako placené zdravotnictví, placené školství, odkládání věku do důchodu nebo snižování penzí. Nyní se ukazuje, že to nebylo strašení, ale krutá realita, která přichází,“ tvrdí Šmarda. Souhlasí také s reakcí bývalého ministra práce Zdeňka Škromacha, že doporučení jsou „pravidelně se opakující snaha pravice řešit svoji neschopnost zajistit příjmy veřejných rozpočtů zdaněním nejbohatších tím, že oberou rodiny s dětmi, důchodce, nezaměstnané a nemocné“.

Šmarda řekl, že přesně to se od pravicových politiků dalo očekávat: „Každý člověk, který má rozum v hlavě, to musel od pravicové vlády čekat. Chtěla dělat vždy jediné a bylo podvodem, že před minulými volbami tvrdila, že nic takového zavádět nebude. Ale každý, kdo si chce vzpomenout na Kalouskovu vládu a vládu TOP 09, ví, že jde o stejné haraburdí a o nic nečekaného.“ Dále uvedl, že pokud se pravice má rozhodnout, zda sáhnout do kapes nejbohatším oligarchům a nadnárodním společnostem, nebo vzít nejslabším, jako jsou senioři, rodiny s dětmi a nemocní, vždy se rozhodne jít cestou obrat slabší. Těch silnějších se bojí.

Vláda vyvolává nenávist vůči úředníkům

Takzvanou windfall tax, tedy daň z neočekávaných zisků, pro energetické firmy a banky prý měla vláda schválit už před půlrokem, a to mnohem lépe konstruovanou: „Stejně se odkládá, aby se firmy mohly připravit, a navíc si dali práci, aby daň vyhnala spřátelené firmy – například část bankovního sektoru, ale i některé další finanční instituce a firmy působící v energetice.“

Problém vnímá také v přetlaku na pracovní úřady a ba další organizace kvůli sociálním dávkám. „Vláda tím vyvolává nenávist k úředníkům, není schopna zefektivnit práci a nakládá úřadům více a více práce, zatímco jim odmítají přidat peníze. Pokud budou takto pokračovat, úřady se zhroutí, nebudou pracovat efektivněji, ale budou se skládat ze stále méně a hůře placených lidí,“ varuje šéf ČSSD. Současně uvedl jako podstatné, aby v České republice fungoval dostatečně funkční sociální systém, který bude dost robustní, aby zachránil lidi, kteří padají pod hranici chudoby.

„Vláda měla především zabránit, aby pod tuto hranici vůbec spadli. Kdyby už před několika měsíci přijala doporučení ČSSD, které navrhujeme od února v rámci Kruhu proti chudobě – jako regulaci cen energií, základních potravin, reformu daní a zastropování cen energií přímo u výrobců, nikoliv u dodavatelů,“ připomněl.

Pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů podle Šmardy nenašla odvahu přistoupit ke skutečné regulaci trhu s energiemi. Dosavadní zastropování znamená, že bude rozdíl hradit z daní, které vybírá od Čechů, a tím ještě prohlubuje inflaci, způsobuje chudnutí obyvatel a zdražování. Bez skutečné regulace v době, která je poznamenána válkou, je prý regulace oprávněná, bez ní trh selhává a nefunguje. K diskusi o příčinách uvedl, že je vidí v závislosti Evropy na plynu, přičemž nejpřirozenějším dodavatelem je Rusko, a zároveň s Ruskem neexistovala geopolitická dohoda, že Rusko takovou situaci nevyvolá.

„Je zjevné, že závislost na ruském plynu se obrátila proti nám a Rusko se ji snaží používat jako zbraň. Nebyli jsme na to připraveni, naše chyba. Green Deal v tom hraje svoji roli, ale to neznamená, že se můžeme cílů v oblasti zbavování fosilních paliv zbavit. Jen jsme ke zbavení zvolili špatnou cestu a uhlí nahrazujeme plynem a plyn jinými zdroji energie. Ukázalo se, že ta cesta měla být jiná, možná déle používat uhlí a rychleji připravovat jiné zdroje jako jádro nebo alternativní obnovitelné zdroje,“ shrnul.

O kvalitě zdravotní péče nemá rozhodovat peněženka

Starosta Nového Města na Moravě navíc rázně odmítl plán ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, aby došlo k rozdělení zdravotní péče do dvou kategorií. Lepší by měli dostat ti, kdo si připlatí nadstandardní péči. Válek označil tvrzení, že právo na stejnou péči má bezdomovec i miliardář, za absurdní. Šmarda to však jako absurdní nevnímá. „Ten, kdo tvrdí, že je potřeba přijmout návrhy TOP 09, aby bylo možné připlatit si za nadstandardní pokoje, lže. Většina lidí ví, že už dnes si za pokoj mohou připlatit a i za další služby, které nejsou standardně poskytovány. Ale odmítám dávat přednost s kvalitnější léčbou bohatým před těmi, kdo potřebují pomoci více. Sociální demokracie už třicet let brání tomu, aby se o způsobu léčby a pořadí rozhodovalo podle stavu jejich konta, a bude tomu bránit dál. Návrhy Válka nechtějí zajišťovat lepší postel v nemocnici, ale aby se podle stavu peněženky rozhodovalo, jak kvalitní a rychle poskytnutá pomoc bude. To musím rázně odmítnout,“ zdůraznil.

Michal Šmarda odmítá také NERV navrhované zpoplatnění vzdělání. Považuje to za další příklad, že se bojí sáhnout na peníze nejbohatším a hodlá jít cestou nejmenšího odporu. Platba školného by z jeho pohledu zhoršila prostupnost vzdělávací struktury. Považuje za nepřijatelné, aby Čechům, kteří nyní nemají dost peněz, ještě stát odmítl poskytovat kvalitní péči. „Lidé z venkova, případně z nižší sociální skupiny, budou mít horší přístup ke vzdělání než lidé z bohatších rodin. To dojde každému, kdo se rozumně zamyslí, proto podnikáme kroky a jsme přesvědčeni, že vláda má strach získat peníze od nadnárodních firem, kde by získala neskutečně více,“ vysvětlil. Není si však jistý, zda je to nedostatkem odvahy vládních politiků, nebo tím, že pracují pro své agendy, které je vyslaly do voleb. Pirátům podle Šmardy odvaha chybí, u členů ODS jde o ideologii.

Nelíbí se mu ani nápad na omezení podpory v nezaměstnanosti, která se na poměry Evropy pohybuje i tak velmi nízko. „Když vláda přicházela s tím, aby dotace přestali získávat velké firmy a miliardáři, souhlasil jsem s tím a fandil jsem jim. Když přicházela s tím, že chce šetřit na zbytečných náměstcích na ministerstvech a politických trafikantech, fandil jsem jim a podporoval. Po roce je zřejmé, že dále vyplácí dotace miliardářům, zvýšila peníze politickým trafikantům a tahá peníze z nejslabších. Tomu už nemohu fandit a budu proti tomu bojovat,“ vyjádřil své odhodlání Šmarda.



