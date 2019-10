Totalita? Ovčáček v akci, dopisy ministrovi, peklo. A vyhazov. Kvůli Gretě

Již jsme vás informovali o rozhovoru s psychiatrem, předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie ČR a soudním znalcem Jaroslav Matýsem. Gretu Thunbergovou v něm označil za nezralé dítě s autistickými problémy bez sebemenšího sociálního cítění. Podělil se také o svou zkušenost s lidmi s autismem: „Oni nerozpoznají, co je dobro a co je zlo. Oni nechápou, co je spravedlnost. Když se Grety zeptáte, co tím myslí, když řekne: ‚Vzali mi dětství‘, tak vám to nebude schopna vysvětlit. Tedy ano – technologicky. Čili od kdy do kdy dětství trvá. Jsou to pouze naučené a získané formulace, ale ne prožitek. Jako když se jí zeptáte, jestli je šťastná. Lidé jako ona neumí na takovou snadnou otázku nic říct, tam jejich odkoukaný mechanismus nesahá.“ A dodal: „Co je špatné, je, že generace jejího věku se v tom identifikuje.“ Anketa Kdo je nejlepší moderátor? Václav Moravec 3% Rey Koranteng 4% Jaromír Soukup 32% Terezie Tománková 1% Xaver Veselý 60% hlasovalo: 305 lidí

„Když se podíváte na její umělou mimiku, přehnanou gestikulaci, nacvičené úšklebky, lpění na stejných slovech a větách, intonacích… Všimněte si, jak málem brečí, a pak se to okamžitě srovná. To je typické pro autismus. Stejně tak, když se zaposloucháte do řeči. Typické pro autisty je, že jsou schopni ocitovat celé pasáže o čemkoliv, co je jejich téma. Třeba z pohádkové knihy celé kapitoly. Ale je to jen plochá intonace. Bez emocí,“ mínil psychiatr.

„Mně bytostně vadí, že politici, kteří se s ní stýkají, nezkonzultují celý problém s odborníky na tuto problematiku a nedají tomu rozumný rámec. Měli by říct: ‚Děkujeme, že jste nás na to upozornila, chápeme, že máte, Greto, jen černé a bílé vidění, ale takto svět nefunguje a nemůže fungovat‘,“ navrhoval Jaroslav Matýs, jak by se mělo k mladé aktivistce s psychickými poruchami přistupovat.

Do Matýse se na Info.cz pustil Martin Schmarcz, který řekl: „Jsem přesvědčený, že porušil elementární mravní zásady, jimiž jsou neprovádět diagnózu na dálku a nezveřejňovat své názory na konkrétní osobu, v tomto případě mladistvou. Navíc je neuvěřitelné, jak zastaralá a překonaná jeho analýza byla. Asi jako kdybych já místo současné chemické fyziky prezentoval představy alchymistů.“ Matýsovy výroky jdou prý v duchu těch nejhorších předsudků o autistech a jsou naprosto lživé a nesmyslné.

Dalším kritikem byl Petr Třešňák, zástupce šéfredaktora Respektu. „Pan doktor Matýs svým pacientům nerozumí, dotýká se jejich důstojnosti a nectí etická pravidla. Vzhledem k jeho oficiálním funkcím v oblasti duševního zdraví očekávám silnou reakci odborníků,“ napsal.

A magazín ATYP, který si klade za cíl „přinášet pravdivé, prožité a zajímavé informace o světě ‚jiných‘ lidí“, dokonce zveřejnil otevřený dopis, který zaslal ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. V něm signatáři připomínají, že to není poprvé, co si na psychiatra Matýse stěžovali, ale jejich stížnost zůstala bez odpovědi. „A tak dehonestace lidí s autismem pokračuje dále,“ shledávají. Matýsovy výroky prý způsobily psychickou újmu mnoha lidem na spektru autismu a jejich rodičům.

„Obviňování rodičů, které MUDr. Matýs opakovaně mediálně činí, je pozůstatkem zastaralého pojetí diagnózy PAS,“ tvrdí signatáři a dodávají: „Pedopsychiatr Matýs odborně uvažuje a hodnotí lidi na spektru autismu včetně jejich rodičů na základě ve světě již překonaných poznatků z minulého století. Jeho rétorika je nepravdivá, stigmatizující. Poškozuje společenské vnímání autismu, negativně působí na psychický stav už tak společensky často vyloučených dětí, dospívajících a dospělých lidí s PAS. Jeho názory jsou v rozporu s vědeckými závěry studií PAS.“ Vadí jim, že psychiatr použil příměr o vadné převodovce, že směšuje pojmy sociopatie a autismu/Aspergerova syndromu a že porušil Madridskou deklaraci, která ukládá, aby ve sdělovacích prostředcích psychiatři informovali o duševně nemocných tak, aby byla zachována důstojnost a sebevědomí těchto osob a aby byly redukovány jejich společenské stigma a diskriminace.

„Vážený pane ministře, není možné vnímat pozitivně dětskou psychiatrii, když jí předsedá odborník, který opakovaně stigmatizuje zejména klienty na autistickém spektru a uráží jejich rodiče. Je nadále pro ministerstvo přijatelné, aby MUDr. Matýs určoval směr transformace dětské psychiatrické péče v České republice? Další setrvání ve vedoucích pozicích odborných společností poškozuje dobré jméno oboru a kolegů, které zastupuje. Vyzýváme oslovené odpovědné orgány k vyvození adekvátních opatření, které povedou k zásadní nápravě situace v dětské a dorostové psychiatrii a zajistí dětem erudovanou péči,“ vyzvali ministra zdravotnictví.

A zřejmě se jim dostalo zadostiučinění. Neboť včera večer magazín ATYP zveřejnil na svých facebookových stránkách tento status: „Vážení přátelé, čtenáři, podporovatelé, právě nám bylo ministrem zdravotnictví potvrzeno, že MUDr. Jaroslav Matýs rezignoval na všechny klíčové pozice.

Děkujeme tímto ministru zdravotnictví za neodkladnou reakci na výzvu veřejnosti. Také děkujeme komunitě okolo ATYP magazínu za neúnavnou spolupráci.“

Hana Grygarová, jedna ze signatářek petice, informovala o rezignaci blíže: „MUDr. Jaroslav Matýs dnes odstoupil z pozice člena Pracovní skupiny pro dětskou a dorostovou psychiatrii při Ministerstvu zdravotnictví ČR, jakož i z pozice člena a předsedy Výboru sekce Dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP.“

Do Matýse si hned kopl Petr Bittner z deníku Referendum: „Dětský psychiatr Matýs rezignoval. Doufám, že v Info.cz dostane minimálně sloupek, v němž bude pravidelně diagnostikovat klimatické aktivisty a poskytovat tak českému lidu konejšivý příběh o tom, že o svět za hranicí vlastního obýváku se může beztak zajímat jenom člověk s nějakou vadou.“

A prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček pak reagoval na Bittnerova slova: „Vítejte v nové totalitě. Definitivně. Dětský psychiatr Jaroslav Matýs se kriticky pustil do tématu ‚Greta‘. Okamžitá ‚levicově-liberální‘ protistřelba. A úspěšná. ‚Pokrokoví‘ na sociálních sítích se právě teď radují z profesního konce ‚drzého‘ lékaře.“

Vítejte v nové totalitě. Definitivně.



Dětský psychiatr Jaroslav Matýs se kriticky pustil do tématu “Greta”. Okamžitá “levicově-liberální” protistřelba. A úspěšná. “Pokrokoví” na sociálních sítích se právě teď radují z profesního konce “drzého” lékaře. pic.twitter.com/fSzSIFn90e — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 1, 2019

„‚Vítejte v totalitě. Definitivně,‘ napsal na svůj facebook Jiří Ovčáček, placený z veřejných peněz na nejvyšší PR pozici v zemi, a odešel natáčet další epizodu své vlastní talkshow,“ dodal ještě komentátor Deníku Referendum.

