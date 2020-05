Totální nepřítel Zemana: Podpořily mě tisíce lidí. Dál se soudit nebudu

reklama

"Jsem samozřejmě rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Já jsem s tím sice od samého začátku počítal, ale přece jenom to, co se opírá o prošetření policie, a pak teda se český stát omluví, tak to samozřejmě ve mně vzbudilo řekněme určité uspokojení, ale s tím důrazem na určité..., protože to je jakási morální satisfakce. Myslím si, že o rehabilitaci plné se nedá moc hovořit, to by se muselo jít asi dál ještě," uvedl Fajt.

Podle svých slov je docela velkorysým člověkem, takže je spokojen s tím, že padla omluva. "My jsme si to také říkali s mým advokátem, takže my nebudeme v tom podnikat žádné další právní kroky, takže potud v pořádku," dodal Fajt.

Kdyby však měl hovořit o morální satisfakci, tak to by očekával, že se s ním někde začne bavit o tom, jestli náhodou by nechtěl jít zpátky. On sám by se návratu nebránil, ale ne za každou cenu.

"Poslední rok nepatřil rozhodně k nejšťastnějším letům mého života. Ono když vás jaksi někdo obviní za bílého dne, za běžících kamer, podá proti vám dvě trestní oznámení, řekne, že na minutu vás odvolává a že jste v podstatě podvodník, tak to moc příjemný pocit není. Takže jaksi to poškození bylo samozřejmě velmi silné, protože pozice ředitele přední výstavní a sbírkové instituce v České republice není jenom tak nějaká, která by se dala přehlídnout. Tomu také odpovídalo mediální echo, které tato událost měla," poznamenal.

"Samozřejmě jsem zaznamenal také slova podpory, která vlastně zaznívala od samého začátku. Hned se připojilo asi na padesát ředitelů předních světových muzeí umění, kteří mě podpořili a ve velmi krátké době byla potom nastartovaná petice, kterou podepsalo asi přes deset tisíc lidí," dodal. Poškození svého jména vnímá velmi silně. "Velmi mě to poškodilo samozřejmě i na té jaksi neodborné scéně mezi normálními lidmi, protože jsem musel spoustu věcí vysvětlovat," zmínil Fajt.

Omluvu od exministra kultury Antonína Staňka Fajt neočekává a ani nechce. "Já toho pána nechci ani vidět a doufám, že po následujících parlamentních volbách definitivně zapadne v propadlišti dějin," uvedl Fajt, který se zároveň domnívá, že jeho odvolání z čela Národní galerie bylo na politickou objednávku. "Ty kroky, které ten celý rok vlastně šly za sebou, tomu jen nasvědčují. Domnívám se, že došlo skutečně k vyhození na objednávku," sdělil. "Vždycky se hovořilo o tom, že to byla objedenávka pana prezidenta Zemana, já jsem o tom docela přesvědčený, že to tak bylo," dodal Fajt a připomněl spor s prezidentem Zemanem o profesorský titul. Jedním z motivů může být podle něj prostá lidská zášť.

