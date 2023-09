Toustová linka. Jak Ukrajincům ten chleba chutnal, pane premiére. Babiše zkusila zastavit Pekarová, ale nepovedlo se

reklama

„Žijeme v nové totalitě. Polistopadový kartel demokratických stran podporovaný médii, která nám tady určila, kdo bude ve vládě (a neziskovky, abych nezapomněl) a kdo bude prezidentem, v rámci letních měsíců posílil. My jako opozice, kde my můžeme vlastně mluvit? Můžeme mluvit na náměstích, dávat příspěvky na sítě, no a samozřejmě, když kolegové jsou v televizích, tak tam moc mluvit nemůžou, protože součástí polistopadového kartelu jsou veřejnoprávní média. ODS v roce 2009, to byl Eduard Kožušník, navrhoval zrušení těch poplatků, které lidi platí, sedm miliard, a my pořádně nevíme, co se v těch médiích děje. Ale my víme, že jsou proti nám média,“ poznamenal.

„Zaujal mě ten článek, provládní Blesk analyzoval, používají ten název, který jsem tady jednou vyslovil: žvanírna. Analýza Blesku říká: Kdo je králem žvanilů a kdo nemluví vůbec? Ale já si myslím, že hnutí ANO tady vystupuje velice konkrétně. A já tady budu vystupovat velice konkrétně. Věci, které tady budu říkat, jsou většinou právě z článků médií. Analýza je, že vede pan Okamura, Karel Havlíček je na druhém místě, paní Schillerová na třetím a já jsem až čtvrtý. Takže není to obstrukce. Ale možná to někdo nebere vážně, ale je to tak,“ uvedl.

„Když každé ráno a nalačno bez snídaně, abych neměl problémy, otevřu monitoring médií, tak z některých článků nemůžu zvracet, protože mám prázdné břicho. Ale je to neuvěřitelné. Dneska ráno jsem se dozvěděl, že zase ta zkorumpovaná neziskovka Transparency International vlastně zkoumá, že hnutí ANO 22. 12. zaplatilo tisíce Šlágru. Ano, to bylo v rámci kampaně a je naprosto normální, že mediální prostor se platí,“ sdělil.

„Ptám se, kde můžeme vystupovat? Kde můžeme mluvit? A strašně mě baví, jak teď všichni řeší tu Mafru. Mafra je podle mých informací, a jsem o tom přesvědčen, nejsvobodnější médium v této zemi. A zeptejte se jich. Já když jsem to koupil, tak mě hned vyučil jeden novinář, když jsem mu telefonoval a říkám: A proč jste nenapsali tu tiskovku, vy jste nepřišli? Vy jste mě ignorovali. A byl jsem naštvanej a řekl jsem: Já vám ukážu. Nic jsem neukázal. Takže jsem se na to vykašlal. Je to jedna parta. A bývalá zaměstnankyně vlastně v rámci prezidentské kampaně říkala: My všichni v pražských redakcích jsme proti Babišovi. A pokud dneska čtu články, že vlastně... Co všechno ta Mafra, chudinka... Co se tam dělo,“ pokračoval Babiš.

„Ale žijeme tady v této zemi, kde když my jdeme někam, tak se nás ptají, že vy jste řekl to a to. Ale pětikoalice se nikdo neptá. Pana premiéra se nikdo neptá,“ pokračoval.

„Nová totalita, podporovaná médii. A pokud ke mně dneska chodí chartisti a říkají: Pane Babiš, mohl byste dát peníze? Těmto lidem, kteří jsou stíhaní za názor, za názor, ta učitelka Bednářová a ti další, není to absurdní? Je to úplně absurdní,“ pokračoval Babiš.

„Já jsem 29. 8., jsem tady nechtěl vystupovat, abych tady neblokoval ty zákony, například energetický, zákon o zvýšení rodičovského příspěvku a tak dále, takže samozřejmě Babiš je vždycky v titulkách, když jsem sem chodil málo, chodil jsem za lidma, bylo zle. Teď, když sem chodím a mluvím, je taky zle. Na občanech bude, jestli vyhodnotí můj projev jako žvanění nebo ne, ale já jsem rád, že některé ty výrazy novináři stále opakují. Ta kritika je jasná. Protože oni nechtějí kritizovat současnou fialovou asociální a neschopnou vládu, která se drží pohromadě jen kvůli korytům, protože za dva roky vlastně pro lidi neudělali nic,“ dodal Babiš.

„My jsme tady byli ve Sněmovně naposledy, teda teďka nemluvím o tý poslední schůzi, 26. 7., kdy tady koalice už podruhé obrala důchodce. Zase jim vzali peníze. A dneska pan Jurečka něco tam vykládá, nějaká procenta, a že údajně se důchodci mají dobře a ne, není to tak. Tato vláda, když nastoupila, vzala slevy, ano, s nevolí, vlastně zdědila ty zákony, no. Ale co je důležité, že já jsem vám tehdá říkal, protože jsem vystoupil, a řekl jsem, abysme si vzali dva měsíce neplaceného volna, protože v tom daňovém balíčku je zmatek a určitě dozná změn. No, ale tehdá jsme o tom jednali 27 hodin. No a co, jak to vypadá? Měl jsem pravdu. Měl jsem pravdu, protože pětikoalice přichází s komplexním pozměňovacím návrhem, který má, a teď se držte, 210 stran. Tak já nechápu, co tam vlastně dělají v té vládě. Takže za ten měsíc a pár dní, co jsme se neviděli, tak samozřejmě člověk nestačí sledovat, co se v naší zemi děje,“ doplnil Babiš a rozhodl se vysvětlovat, co se podle něj za léto stalo.

„Těch kauz; kdyby hnutí ANO mělo tolik kauz, tak prosím vás, ten žlutý pásek na ČT jede 24/7. Milion chvilek, neziskovka, teď demonstrovali proti Blažkovi. Přitom dobře vědí, že kdyby Blažek nedojednal vládu s okolím pana prezidenta, tak nic nemají. Takže co jsme tady zažili. Pirátský náměstek Kolařík tam nabízel švédskou trojku a potom zmlátil milenku i manželku. To bylo první. Potom jsme se z článku Deník N dozvěděli, a to je na pád vlády, to je na pád vlády, že pravá ruka Krejčíře Redl, který udělal ten podnikatelský projekt, a je to organizovaný zločin STAN, mluví o 500 tisíc pro Gazďu. No a pan Gazdík je stále poslanec. A pan Gazdík byl ministr školství a realizoval tam už ty věci, které se tam domluvily. No a potom jsme měli tady alternativní město Brno, kde tedy v Dozimetru ten kokain dávali někam. No, tak paní primátorka je mi celkem sympatická. Ona byla jediná, která se nepodvolila příkazu pana předsedy ODS Fialy, aby v žádném případě s hnutím ANO nešli do koalice. Ale k té spolupráci, k tomu se ještě dostanu,“ pokračoval Babiš.

„A potom jsme měli tady velkou aféru ministra Blažka, který vlastně, byl tam nějaký strašný déšť, šel tam do té hospody s Nejedlým. Ano, neměl prověrku. Ano, měl kontakty na Rusko. Ale Nečas a celá ODS chtěli podepisovat strategickou spolupráci, to vám ještě ukážu, v roce 2013. A tam seděl pan premiér Fiala. Pan premiér Fiala totiž zapomněl na to, že byl ve vládě, kterou řídil ten kmotr. Takže měli jsme tyhle aféry. Potom popravili ředitele IKEM. To médium jedno, ti to umí dobře. Hlavně že ho vybrali nejdřív a pan ministr říkal, že tam má být, potom tam nemá být, takhle ho popravili. Takže to se tady stalo a ten Dozimetr, který já si myslím, že je na pád vlády, vůbec nikdo neřešil. Vůbec. No a na to, aby vlastně to celé překryli, tak samozřejmě média jela co: Babiš byl v Budapešti, potkal se s prezidentem Turecka a dalšími. Neuvěřitelné. Ještě vyšel článek k tomu,“ sdělil Babiš, který se následně vrátil i k lahvím s novými víčky.

„Tři dni řešili a dělali ze mě pitomce. Víčka. Tak koukejte,“ ukázal Babiš. „Toto jsem já natočil, víčko. Bakalovi pisálci. No, tak zkuste se z toho napít. Víčka. Jela víčka. Přitom je jasné, že my jsme byli proti plastům. Ale zase pisálkové z Economie dělali z Babiše pitomce. Takže já jsem jen říkal, proč – z toho se nedá pít a z toho se dá pít,“ ukázal jiné víčko. „To je všechno. Takže to byla ta témata, aby vlastně se nepsalo o Dozimetru,“ zopakoval.

„A samozřejmě ceny potravin. Pan premiér, který nám tady vykládal, že za inflaci může Babiš a potom Putin, a potom šel na tiskovku Českého statistického úřadu, aby nám oznámil, že zarazil tu inflaci. To je velkej borec. Takže o tom to bylo. Takže stále média – a já myslím, že to není náhoda, že to je cílené, organizované, aby lidi stále měli pocit, že ten Babiš je zlo. A tu analýzu, ten název polistopadový kartel, to jsem si nevymyslel já. To vymyslel režisér Martínek. Takže ono se to tak dělá, že někdo má průšvih, média o tom nepíšou a vytáhne se něco, co vyhovuje této vládě. Dneska vám budu číst, kolik peněz tato vláda dává médiím na úplné ptákoviny. Jako Jurečka. Třicet milionů na to, že podporuje zaměstnanost, nebo nezaměstnanost, nevím, co podporuje. Lidi nejsou a nebudou. Takže on dá třicet milionů. A když jsem to načetl, tak to jsou obrovské peníze. Takže ty média potom samozřejmě o tom mluví,“ pokračoval Babiš.

Potom jsme měli samozřejmě jmenování soudců Ústavního soudu, pokračoval. „Tak vyhrál pán, který chodil protestovat na Letnou, Milion chvilek, a jeho rodina se vyjadřovala o mně tak, že nemůžu ani o tom tady mluvit. Potom jsme se dozvěděli, že vlastně jedna velká součást polistopadového kartelu, ten pán ze Senátu, který měl odstranit prezidenta Zemana, nám oznámil, že se domluvili, že na Ústavním soudě mají kvóty pro komunisty. Dvě místa mají komunisté. To se dá číst, v novinách jsme se dozvěděli. My se stále dozvídáme z médií, že nějaký komunista byl dobrý, ten to odpracoval. Média nepíšou o předsedovi ZO KSČ, to je nomenklatura, to bylo něco úplně jiného. Takže já jsem si myslel, že po tom, co se stalo s prezidentskou kampaní, že jsme se s tím nějak vyrovnali. Ale ono to vypadá, že jsme se nevyrovnali. A ty kecy o komunistech! No, proč jste je nezrušili po revoluci? Dva prezidenti byli zvoleni prezidentem České republiky za podpory komunistů. A kdo je porazil? My jsme je porazili, hnutí ANO. Ano, byli jsme v menšinové vládě, ano, museli jsme s nimi dělat, protože nikdo s námi nechtěl dělat, protože Babiš. Ale my jsme je vyhnali ve Sněmovně. Ano, je to tak. A proč je nezrušili? Proč stále o tom mluví všichni? Vždyť je to směšné. Potom začali hrabat, že ten soudce kolik soudil a ten druhý soudil jenom málo a stále dokola. Takže to jsme měli tady, Ústavní soud. No a Ústavní soud je samozřejmě – a já jsem na to strašně zvědav, protože naši poslanci a naše předsedkyně určitě dělá dobrou práci, že jsme tam dali tu ústavní stížnost. Ale ten Ústavní soud jednoznačně je součástí nové totality. Je součástí polistopadového kartelu. Určitě je. A já jsem zvědav na to, jak to rozhodnou,“ řekl Babiš.

„A mě strašně tedy baví to, jak pan prezident – nejdřív jsme si mysleli tedy, že pomůže našim důchodcům, když říkal, že vlastně je tady pro všechny. No, tak on říkal: mně se to nelíbí, ale veto nedal. Teď měl druhý pokus, tak zase to byl takový kočkopes, alibismus a já tomu tedy vůbec nerozumím. Ale je pravda to, že zkrátka pan prezident je věrný pětikoalici, že se tam dostal díky podpoře a že po prvním kole vystoupil pan premiér a vlastně říkal, že já jsem dostal ty nedemokratické hlasy a tady máme demokraticky zvoleného prezidenta. No, pravdu měl prezident Klaus, který říkal, že média vám, vážení občané, spoluobčané, média vám vyberou prezidenta a vy ho zvolíte. Ano, ta masáž médií, výplach mozku. Ono se to děje i na školách. Dneska mám velkou část SCIO školy, to se budete divit, co to je za strukturu,“ pokračoval Babiš.

„Takže takto to tady máme. Měli jsme plno afér, ale snažili se to stále přebít, že ten zlý Babiš má ty potraviny. Je úplně neuvěřitelné, my jsme se fakt vrátili tam, kde jsme byli za ta divoká léta. Jak se zneužívá politická moc. A pan premiér dokonce vystoupil a říká, že ty potraviny u toho zlého Babiše, který údajně může rozhodnout – přitom dobře ví, že máme dva lex Babiš a že bych porušil zákon, že nic nemůžu – by měl zkontrolovat specializovaný finanční úřad. Ale vážený pane premiére, ten váš finanční úřad nedělá nic jiného, než kontroluje Agrofert! A účelově, účelově. Vy zneužíváte politickou moc na boj proti mé firmě a proti hnutí ANO. A já pevně doufám, že jednou vás to doběhne, protože vy to děláte tak, že děláte hospodářské škody. Vy jste si vymysleli střet zájmů, žádný není, není žádné rozhodnutí o střetu zájmů. A celá vláda vlastně říká, ne, Agrofert má střet zájmů,“ zmínil bývalý premiér.

Řeč přišla samozřejmě také na Ukrajinu. „Pamatujete na ta hesla, jak dá pan premiér do pořádku veřejné finance? Jak je dal tedy do pořádku? No, nedal je do pořádku, oni stále lžou. Tady se stále vymlouvá na Ukrajinu. Já se k tomu dostanu, protože je úplně absurdní dokonce tvrdit, že blbá nálada ve společnosti je kvůli válce na Ukrajině. Ne, pane premiére, kvůli vám, kvůli vaší nejhorší vládě, nejprolhanější vládě. Proto je ta nálada, proto jsou lidi naštvaní, protože jste lhali a stále lžete. Protože to je diagnóza. Takže není to pravda. Proč jsem se ptal pana premiéra? No řekněte, kolik jste dali vlastně těm Ukrajincům? Teď jsem viděl, že 40 miliard. Taky slíbil, když tedy byl totálně neschopný v rámci předsednictví České republiky v EU. Místo toho, aby srovnal Uršulu a řekl – hele, teď mi dáš prachy, i pro Poláka, i pro V4, teď chci několik miliard eur tak, jako dostal Řek a Ital. Řek dostal 3,5 miliardy eur a Ital dostal miliardu a půl eur. Proč ta Melloniová šla do Varšavy, když Morawiecki řekl, že nikdy nepodpoří ten zrádný migrační pakt?“ ptal se Babiš a ve svých otázkách pokračoval i dále.

„Takže proč se stále vymlouváte na tu Ukrajinu? Dodali jste tam zbraně, nevím, za 40 miliard. Uprchlíci stáli 40 miliard. Mimochodem, pane premiére, zkuste si přečíst, co se děje v Polsku. Polsko teď šetří, jestli ti chlapi z Ukrajiny by neměli bojovat a jak se tam dostali, jo. Vy ani nevíte, kdo tady je pořádně, nevíte. Jedna kolegyně mi vykládala, že byla na gatu s Turkish Airlines a tam ten zaměstnanec říká – tam byli samí Ukrajinci – a ptá se – kam jdete, vy už se vracíte domů? Ne, jdeme na dovolenou. Ale dobrý, tak já chci jen vědět, aby se to porovnalo. Řekněte, dali jsme Ukrajincům 90 miliard, ale přestaňte se vymlouvat. To nehrálo žádnou roli. My jsme dali 450 miliard, ale televize nepustí ta videa. Chvála bohu, že tedy máme ty sítě a lidi si to pouštějí. Všichni chtěli, abychom nahradili všechny škody a všechno zaplatili. Vždyť tady všichni za tím mikrofonem křičeli – Bartoš, Pekarová Adamová, všichni křičeli – dejte víc, dejte víc, ne? No, a my jsme dali, protože jsme chtěli udržet tu zaměstnanost. Ano, jasně, neměli jsme detailní přehled. Možná někteří dostali, kteří si to nezaslouží. Ale neměli jsme jinou volbu,“ zmínil Babiš.

Expremiér ve svém projevu hovořil také o tom, jak zoufalý majitel IT firmy psal Fialovi, proč dává Česku sbohem. „Jako člověk vzděláním právník, povoláním (spíše?) manažer a ekonom působící v oboru IT, jsem přestal věřit českému státu, pane premiére. Jako firma cítím kolem sebe tolik nejistot a neznámých, že jsme rezignovali na investování v České republice – píše v otevřeném dopise premiérovi Petru Fialovi většinový vlastník IT společnosti Wedos Josef Grill. A vy normálně děláte všechno pro to, aby ti podnikatelé odešli. Vy navyšujete daň z 19 na 21 %. A proč to navyšujete? Kdo by sem přišel podnikat, když jste to neřekli dopředu, když se stále vymlouváte na Ukrajinu, nemáte žádný program? Nikoho nezajímá, z médií, že nemáte programové prohlášení vlády, které my jsme plnili navzdory covidu, ano? Tak jaká je ta vaše bilance, ano? Čína, tady firma v Týnci, investovala stovky milionů, teď své plány ale změnila a peníze raději pošle do afrického Maroka. Ty brďo. Dobrý, ne? Já vím, že Čína, že paní předsedkyně nemá ráda Čínu, proto mě fascinuje, že ve vašem expertním týmu je majitelka Petrofu – a nic proti, samozřejmě Petrof je fantastická značka – která má stěžejní, měla byznys v Rusku a v Číně a mluví o tom, že do Číny znovu půjde. No, tak já nevím, snad byste to mohli nějak jako tam vyříkat,“ zmínil dále Babiš.

„No, takže co vám ten pán, který tady podniká, už nechce podnikat... A proč by tady podnikal vlastně, ne? Já taky o tom, já jsem o tom přemýšlel, že kolik těch vašich podporovatelů mají ty firmy zaparkované mimo, na Kypru, ne, jako je Seznam Zprávy... Dneska už ty Novinky a Právo, to je taková malá divize Seznamu, takže, vážení spoluobčané, abyste věděli, ne, a ostatní velcí kluci, kde to mají, no, mají to pryč, mají to pryč. A vy tady stále vyčítáte něco, vyčítáte? Hlavně toastová linka, to ve velký hit, toastová linka, ne? Sedm set milionů stála, sto milionů! A když ti Ukrajinci byli na hlavním nádraží a neměli co jíst, pane premiére, tak jedli ty toasty, protože nikdo nebyl schopen jim dát jídlo! Mimochodem tedy. A víte o tom, že ten zlý Viktor Orbán má korporátní daň – pokud víte, co to je – daň z příjmu právnických osob, 9 % jenom? A vy navyšujete z 19 na 21. Vy měníte všechno. Kdo by tady přišel investovat, ne?“ rozčílil se Babiš.

Zhruba po hodině a půl jej přerušila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), aby jej vyzvala, aby dodržoval jednací řád a podal návrh k pořadu schůze. „Jo, já ho určitě řeknu, paní předsedkyně, na konec mého projevu. Jo a nechte mě laskavě mluvit. Já vím, že se vám to nelíbí...,“ oponoval Babiš a následovala slovní přestřelka s Pekarovou Adamovou.

„Já dodržuju jednací řád. A já můžu tady mluvit, co chci. A vy mi do toho nebudete mluvit,“ sděloval Babiš, Pekarová Adamová trvala na tom, aby přečetl své návrhy k pořadu schůze. „Ne, já si přednesu, co budu chtít já, ne, co chcete vy,“ řekl Babiš. „Ne, tady máme jednací řád, který jasně hovoří, že máte mluvit k věci,“ odvětila Pekarová Adamová, následně i po několika slovních výměnách nechala Babiše pokračovat v řeči.

