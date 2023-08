Tragédie! Domácnosti bez koruny. Rodiny s dětmi, ohromná čísla. Ekonom v ČT četl z dat

reklama

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně klesla o 0,4 procenta, mezičtvrtletně vzrostla o 0,1 procenta. Zpřesněné údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad. Výkon ekonomiky byl vyšší, než očekávala v srpnové prognóze Česká národní banka. Za celý rok podle centrální banky bude hrubý domácí produkt (HDP) zhruba stagnovat. Premiér chce uvnitř Národní ekonomické rady vlády nechat sestavit tým expertů.

Ekonom Stroukal je vedoucí této pracovní skupiny a podle jeho slov mezičtvrtletní růst o 0,1 procenta by mohl trochu naznačovat, že ekonomika bude růst: „Vidíme i trochu změnu ve struktuře té stagnace, zatímco dříve jsme stagnovali s poklesem spotřeby domácností, což je na konci to hlavní, co nás zajímá, že se to nedohání vládními výdaji, ale tím, že my všichni si kupujeme věci, které potřebuje a chceme, tam se ta struktura začíná trošku měnit. Pořád je to stagnace, ale je to mírně pozitivní zpráva v té struktuře,“ komentoval v pořadu Interview ČT24 člen Národní ekonomické rady vlády data, která dnes zveřejnili statistici.

Dodává, že se sice nejedná o žádný zázrak, na druhou stranu jsme se dostali na úroveň, kde jsme byli před pandemií. „Není to žádný zázrak, obzvláště v porovnání s tím, co bývalo kdysi, třeba ještě v předpandemickém období. Jsme pořád na stejné úrovni, možná lehce pod. Co se spotřeby domácností týče, tam je to asi nejvíc znát. Je to nejvíc znát i v porovnání s ostatními zeměmi kolem nás. Byly i prognózy, které ukazovaly, že by to mohlo být delší a horší,“ podotkl.

Věří, že co se týká HDP, pomůže právě spotřeba domácností, ta se bude zvyšovat tím, že je zde určitý trend, že se spotřeba řídí náladou domácností: „Když domácnosti uvidí, že ty horší časy už jsou za námi a nepřijde, doufejme, žádná větší katastrofa, které nás potkaly – pandemie, válka, ceny energií... Tak se lidé už více odváží nakoupit,“ předpokládá ekonom.

Druhá věc je, ze spotřeba domácností se neodvíjí pouze od jejich nálady, ale i od toho, zda na utrácení mají dostatek finančních prostředků. „Teď jsme pravděpodobně zažili druhý rok hrozného propadu reálných mezd. Mzdy sice na našich smlouvách vyrostly, ale kvůli inflaci se reálně propadly,“ uvedl, že všechny prognózy ale ukazují, že už v roce 2024 bychom se měli vrátit zpět do normálního stavu.

Kvůli velké inflaci také premiér Petr Fiala (ODS) vyzývá prodejce, aby zlevnili. „Takhle se to dělá? Že vystoupí politik a řekne: ‚Milí podnikatelé, zlevněte‘?“ tázal se ekonoma moderátor Daniel Takáč. „Určitě politik dokáže změnit náladu ve společnosti, dokáže lidi motivovat, aby se chovali jinak. U firem, pro které jediná motivace je zisk, si to nedokážou představit. Kdyby premiér řekl, že bude bída, nechoďte nakupovat nebo šetřete, tak dokáže změnit nákupní chování, které by se propsalo do cen. Ale nedokážu si představit, že bych jako prodejce, výrobce nastavoval marže a ceny podle toho, co zrovna slyším od premiéra,“ řekl Stroukal, že tato cesta nefunguje.

Celkově se ekonom velmi kriticky vyjádřil k tomu, že jsme v takové ekonomické situaci jako jediní v Evropě: „Je to tragédie. Problém je částečně ve složení ve společnosti: jsou tu skupiny obyvatel, u kterých to začalo přesahovat únosnou mez, jasně vidíme na datech, kolika procentům domácností nezbude jediná koruna poté, co utratí peníze za bydlení, jídlo, léky. Jsou to ohromná čísla u rodin s dětmi. Ve srovnání s jinými zeměmi vidíme, že by to teoreticky mohlo být lepší,“ doplnil a jako jeden z faktorů tohoto stavu zmínil trh práce, ale i inflaci, která je vyšší než v okolních zemích. „Kombinací více faktorů dohromady jsme si způsobili, že stagnujeme, zatímco svět okolo nás roste,“ konstatoval Stroukal.

Viníkem je podle jeho slov vláda, která rozházela v době covidu zbytečně moc peněz: „Nepochybně se u nás rozhazovalo víc než v zemích, které mají dnes lepší růst. Část peněz nevedla ani k podpoře, kam byla původně zamířena. My jsme částečně strukturu ekonomiky těmi vysokými a často nesmyslně vysokými výdaji během pandemie – na to už máme čísla – jsme ekonomiku asi úplně nezničili, ale tak trošku zakonzervovali,“ konstatoval ekonom.

Receptem na vzkříšení ekonomiky je její transformace. „To obnáší nějakou změnu struktury, je to těžké, nákladné, těžko se to vysvětluje, ale je to jediná cesta, jak se z této pasti vymanit. Kam transformovat, je politické rozhodnutí. Je to samozřejmě částečně vládní věc ve chvíli, kdy má vláda v rukou věci typu infrastruktura. Pokud se chceme vrátit k tempům růstu, které jsme měli dřív, tak si musíme najít nový cílový stav, to jsou všechny ty často vágní vize, o kterých politici rádi mluví, ale víme, jak se o nich dlouho mluví, a k ničemu to zatím nevedlo. Německo také stagnuje a musíme být připraveni, tato věc se nám okamžitě propíše do naší ekonomiky také, ta rizika je potřeba znát. Rozhodně pokud zůstaneme v tom současném stavu a nenajdeme něco dalšího, budeme dohánět pomalejším tempem a zůstaneme v pasti středních příjmů,“ zdůraznil ekonom Dominik Stroukal.

