Zatímco Fiala předával Zelenskému v Bruselu dárek, Putin vyslal hrozbu

Končící premiér Petr Fiala se ve čtvrtek u příležitosti summitu EU v Bruselu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Hlavními tématy jednání byly ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a společné obranné projekty.
Po jednání Fiala uvedl na svém facebooku, že Zelenskému předal symbolický dar – háčkovanou brož. „Během kampaně mi ji předala jedna paní s prosbou, že ji háčkovala její vnučka a zda ji mohu předat právě panu prezidentovi. Rád jsem tak dnes učinil,“ napsal premiér.
Věří, že nová česká vláda bude Ukrajinu podporovat i nadále. „Z řad opozice budeme Ukrajinu i nadále podporovat. Věřím, že nová česká vláda naváže na naši pomoc Ukrajině v co největší možné míře,“ dodal Fiala.
Zároveň připomněl i vojenskou spolupráci. „Také jsme se bavili o implementaci společných obranných projektů a iniciativě na posílení ochrany ukrajinského nebe. Naše názory se shodují — sankce a zmražená ruská aktiva musejí být namířena na podporu Ukrajiny, naši ochranu a obranu,“ doplnil.
Na závěr poděkoval českému lidu za pokračující solidaritu. „Děkuji upřímně českému lidu a premiérovi za jejich vřelost, solidaritu a veškerou pomoc, kterou Ukrajina pociťuje každý den,“ napsal ukrajinský prezident.
Zatímco se český premiér v Bruselu ujišťoval s ukrajinským prezidentem o pokračování vzájemné podpory a spolupráce, z Moskvy přišla další ostrá slova. Ruský prezident Vladimir Putin varoval, že jakýkoli útok na ruské území s použitím amerických střel Tomahawk nebo jiných zbraní dlouhého doletu by vyvolal „ohromující reakci“.
Na schůzce s ukrajinským prezidentem Trump oznámil, že neplánuje tomahawky Ukrajině v současné fázi poskytnout. Zelenskyj prohlásil, že střely Tomahawk, o jejichž poskytnutí Ukrajina dlouhodobě usiluje, nejsou pouze ve Spojených státech, ale i v některých evropských zemích. Dodal, že Kyjev s těmito státy jedná o možnostech, jak by mohly v této oblasti pomoci.
Ruský prezident v reakci označil podobné úvahy za „pokus o eskalaci“. „Pokud budou takové zbraně použity k útoku na ruské území, reakce bude velmi vážná, ne-li ohromující,“ varoval Putin s tím, že by si Ukrajina měla podobné kroky „dobře rozmyslet“.
Kromě hrozeb se vyjádřil i k novým sankcím ze strany Spojených států. Kritizoval jejich dopady na světový trh s ropou a prohlásil, že prudké omezení objemu ruské ropy povede k dalšímu růstu cen.
autor: Natálie Brožovská