Dostál (Stačilo!): Nechali jsme se zatáhnout do další cizí války

Tentokrát do té obchodní, mezi USA a Čínou. A protože EU řídí oslové, budeme to my, kdo ponese její náklady. Více k tomu píši ZDE (nyní i s českým překladem).
Kvůli USA se nizozemská vláda rozhodla "nepřátelsky převzít" Čínou vlastněného výrobce čipů Nexperia. Čína se revanšovala stopkou na součástky a přerušením dodavatelského řetězce, kvůli čemuž se v nizozemské továrně vyrobí houbeles, ne čipy. O práci může přijít 12000 zaměstnanců a sekundární dopady zastaví výrobu v automobilkách - bez čipů nebudou Golfy ani Tiguany.
Miliardové ztráty, jen kvůli neschopnosti evropských lídrů vystupovat nezávisle v mezinárodních vztazích, hájit zájmy vlastní prosperity a vést ekonomickou diplomacii. Nebude líp, dokud se to neotočí.
Jsem zvědavý, kdo dostane diplomacii na starost v nové české vládě a jak mu to půjde. Třeba se ČR stane "ostrůvkem pozitivní deviace".
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
autor: PV