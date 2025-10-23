Dostál (Stačilo!): Nechali jsme se zatáhnout do další cizí války

23.10.2025 20:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obchodní válce USA a Číny

Dostál (Stačilo!): Nechali jsme se zatáhnout do další cizí války
Tentokrát do té obchodní, mezi USA a Čínou. A protože EU řídí oslové, budeme to my, kdo ponese její náklady. Více k tomu píši ZDE (nyní i s českým překladem).

Kvůli USA se nizozemská vláda rozhodla "nepřátelsky převzít" Čínou vlastněného výrobce čipů Nexperia. Čína se revanšovala stopkou na součástky a přerušením dodavatelského řetězce, kvůli čemuž se v nizozemské továrně vyrobí houbeles, ne čipy. O práci může přijít 12000 zaměstnanců a sekundární dopady zastaví výrobu v automobilkách - bez čipů nebudou Golfy ani Tiguany.

Miliardové ztráty, jen kvůli neschopnosti evropských lídrů vystupovat nezávisle v mezinárodních vztazích, hájit zájmy vlastní prosperity a vést ekonomickou diplomacii. Nebude líp, dokud se to neotočí.

Jsem zvědavý, kdo dostane diplomacii na starost v nové české vládě a jak mu to půjde. Třeba se ČR stane "ostrůvkem pozitivní deviace".

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

