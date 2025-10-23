Válek (TOP 09): Se šestikoalicí národní ostudy nás čekají těžké časy

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kandidtuře na 1. místopředsedu TOP 09

Válek (TOP 09): Se šestikoalicí národní ostudy nás čekají těžké časy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Přijímám výzvu k obhajobě funkce, a děkuji všem, kteří mě ke kandidatuře vyzvali – ať už osobně nebo prostřednictvím nominací krajskými výbory. Jejich výzva je pro mě závazkem, proto i nadále chci ze své pozice bránit hodnoty vetknuté do názvu TOP 09: tradice – odpovědnost – prosperita.

TOPce jsem připraven dát svůj čas, politické zkušenosti ze všech pater české politiky, ale i odhodlání dlouholetého člena, který ji zná jako své boty. Vždy nás zdobily jasně definované hodnoty a postoje, vycházející z našeho hodnotového desatera a klíčových programových postojů. Prozápadní orientace, rozpočtová odpovědnost, ochrana životního prostředí či obrana hodnot vtělených do Ústavy a Listiny základních práv a svobod.

K tomu samozřejmě patří zcela konkrétní cíle jako jsou přijetí eura, ochrana nezávislosti veřejnoprávních médií či udržení vysoké úrovně českého zdravotnictví, které se naší vládě podařilo výrazně posunout. Toho se musíme v následujících čtyřech letech držet a srozumitelně to spolu s dalšími klíčovými tématy voličům nastolovat, ale také občanům pečlivě naslouchat a motivovat je i ke vstupu do TOP 09.

Naši zemi čekají těžké časy, protože vznikající šestikoalice národní ostudy má ve svém středu obžalovaného oligarchu a usvědčeného lháře, udavače, otevřeného rasistu, trestně stíhaného extremistu a další kousky. A těm budeme tvrdou opozicí. Pod nově zvoleným vedením musí TOP 09 fungovat jako sehraný tým a mobilizovat členy i voliče.

Čeká nás neúprosný, ale věcný boj z opozičních lavic. Na rozdíl od současné opozice, které o naší vládě setrvale lhala, nám ale stačí říkat pravdu. A s tím jdu do obhajoby pozice 1. místopředsedy TOP 09 – mám zkušenosti s vyjednáváním a nebojím se na sebe vzít odpovědnost za vedení a těžká rozhodnutí. A to vše se nám v opozici bude velmi hodit!

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR

  • TOP 09
  • místopředseda vlády
Dobrý den, není spíš dobře, že končící vláda už vlastně nic moc nedělá jen dovládne? Podle mě je to tak lepší než kdyby třeba na poslední chvíli chtěla schvalovat něco, jen aby to stihla než bude vyměněna. Podle mě by měli končící politici hlasovat jen o tom, co je nezbytně nutné. Vy si to nemyslíte...

