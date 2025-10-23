Válek (TOP 09): Se šestikoalicí národní ostudy nás čekají těžké časy

Přijímám výzvu k obhajobě funkce, a děkuji všem, kteří mě ke kandidatuře vyzvali – ať už osobně nebo prostřednictvím nominací krajskými výbory. Jejich výzva je pro mě závazkem, proto i nadále chci ze své pozice bránit hodnoty vetknuté do názvu TOP 09: tradice – odpovědnost – prosperita.
TOPce jsem připraven dát svůj čas, politické zkušenosti ze všech pater české politiky, ale i odhodlání dlouholetého člena, který ji zná jako své boty. Vždy nás zdobily jasně definované hodnoty a postoje, vycházející z našeho hodnotového desatera a klíčových programových postojů. Prozápadní orientace, rozpočtová odpovědnost, ochrana životního prostředí či obrana hodnot vtělených do Ústavy a Listiny základních práv a svobod.
K tomu samozřejmě patří zcela konkrétní cíle jako jsou přijetí eura, ochrana nezávislosti veřejnoprávních médií či udržení vysoké úrovně českého zdravotnictví, které se naší vládě podařilo výrazně posunout. Toho se musíme v následujících čtyřech letech držet a srozumitelně to spolu s dalšími klíčovými tématy voličům nastolovat, ale také občanům pečlivě naslouchat a motivovat je i ke vstupu do TOP 09.
Naši zemi čekají těžké časy, protože vznikající šestikoalice národní ostudy má ve svém středu obžalovaného oligarchu a usvědčeného lháře, udavače, otevřeného rasistu, trestně stíhaného extremistu a další kousky. A těm budeme tvrdou opozicí. Pod nově zvoleným vedením musí TOP 09 fungovat jako sehraný tým a mobilizovat členy i voliče.
Čeká nás neúprosný, ale věcný boj z opozičních lavic. Na rozdíl od současné opozice, které o naší vládě setrvale lhala, nám ale stačí říkat pravdu. A s tím jdu do obhajoby pozice 1. místopředsedy TOP 09 – mám zkušenosti s vyjednáváním a nebojím se na sebe vzít odpovědnost za vedení a těžká rozhodnutí. A to vše se nám v opozici bude velmi hodit!
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR
