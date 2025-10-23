„Rusko neustoupí, USA byly mečem, který je už zlomen. Babiše čekají těžké chvíle.“ Vrátila se z Moskvy

Vy jste se vrátila z Ruska, což je dnes poměrně rarita. Už jen proto, že se člověk do Moskvy musí trmácet přes Istanbul. Když se zeptám úplně blbě: Co jste v Moskvě viděla?
Do Ruska jezdí z naší republiky tisíce lidí, ale bojí se to zveřejňovat. Dnes je se svobodou slova u nás v mnoha směrech horší situace, než před rokem 1989, tedy se jim nemůžete divit. Komunisté nezavřeli nebe pro USA ani v době válek v Koreji nebo Vietnamu. Nyní se nechává vydělávat cizím aerolinkám na úkor vlastních z EU. Osobně jsem si jista, že se bruselští úředníci bojí, že návštěvou Ruska statisíci občany z EU by jim spadly masky. Lidé by sami poznali jak v Rusku v klidu žijí společně Rusové, Ukrajinci a další desítky jiných národů a národností, mohli by vidět na vlastní oči, co mají v obchodech, jak jsou čistá jejich města a bezpečná. Vymývání mozků pomocí médií by jim šlo mnohem hůře.
Přes Turecko jsem ještě neletěla. Po špatné zkušenosti s Air Serbia kupuji letenky u aerolinek Ázerbájdžánu, tedy létám s mezipřistáním v Baku. A rozhodně v letadle je vždycky dost Čechů, se kterými trávím čas v tranzitu. V Moskvě jsem se mohla setkat i s Čechy a Slováky, kteří tam žijí a už se nechtějí vrátit do svých zemí, protože jsou v Rusku šťastnější. Jedna Slovenka, která má dům u hradu v Bratislavě, mi řekla, že konečně jí jídlo, které není zaneseno samýma éčkama, vyléčili jí tam rakovinu, když jí na Slovensku řekli, že má před sebou maximálně půl roku života. Prodala pozemek, odletěla do Ruska a nechala se tam vyléčit. Řekla mi s humorem, že si koupí mléko a udělá se jí z něj kyška, což u nás 40 let nezažila. Já jsem nepozorovala žádné významné změny. Moskva se stále buduje, opravuje, nové povrchy chodníků a cesty se dělají bohužel i v noci, takže jsem, kvůli hluku strojů, nemohla spát u otevřeného okna. Jediná změna, čím je postižen obyvatel Moskvy kvůli SVO je omezení internetové sítě. Nemůžete telefonovat pomoci whatsappu, facebook funguje také omezeně. Zažila jsem při cestě do Moskevské oblasti, že taxikář byl naváděn špatně u vojenského letiště Žukovskoje. GPS nás poslala na jinou stranu, než jsme měli jet. Museli jsme se vracet. Záměrně jsou u strategických míst rušeny naváděcí prostředky. Jinak je Moskva hezké a čisté město, jaké bylo.
Je správné poznamenat, že Moskva je poněkud anomální, abnormálně bohatá. A chtělo by to asi vidět i Rusko mimo Moskvu?
Toto klišé čtu neustále od lidí, kteří nikdy nebyli v Rusku, natož mimo Moskvu. Nyní v říjnu jsme jeli do Moskevské oblasti, kde jsem viděla domy velmi podobné domům u nás, byla jsem nakupovat v obchodech a žádné změny, třeba v množství a druhu potravin jsem neviděla. Mimo Moskvu je třeba levnější benzín. Koupíte jej okolo 60 rublů za litr, což je na české koruny zhruba 20 Kč. V Moskvě jsem viděla ceny okolo 66 rublů. Je stále třeba brát v úvahu, že je to země o 11 časových pásmech a rozdíly mezi vesnicemi a městy jsou samozřejmě určitě mnohem větší než u nás. Rozhodně je ale lež, že jiná města se nedají srovnat s Moskvou. A tím nemyslím zrovna Petrohrad. Vymývání mozků našim občanům je tak úspěšné, že si mnozí myslí, že jsou tam miliony lidí bez elektřiny a nejnovější nesmysl, který se šíří je, že je tam benzín na příděl nebo je ho nedostatek. Na to jsem se vysloveně ptala všech známých a kamarádů, co žijí i mimo Moskvu, ptala jsem se vždy i taxikářů. Ti o ničem nevěděli, ale nadávali, že benzín je zdražen od léta o několik rublů. Musí už platit v přepočtu mnohdy až 24 Kč za litr.
Abych předešel některé diskutující: Co kdyby někdo zcela vážně namítl, že vozíte do Ruska peníze okupantům tím, že tam jezdíte?
Peníze do Ruska není třeba vozit, Západ mu je posílá sám v miliardách za nerostné suroviny, které od Ruska kupuje. Platí mu víc, než dává v rámci pomoci Ukrajině. Ruský plyn nazýváme holandským, přitom Nizozemí nemá žádné naleziště plynu. Jen ukládá plyn, který přes překupníky prodalo Rusko. My tak jako užiteční idioti platíme za ruský plyn 3x více, než bychom museli. USA si jen za první pololetí 2025 koupily od Ruska uranové palivo za 800 milionů dolarů, přičemž za celý loňský rok to bylo jen za 750 milionů. Já si v Rusku kupuji to, co u nás koupit nejde. Například některá léčiva a kosmetiku, které jsou mnohem kvalitnější a levnější. Můj blízký příbuzný měl loni 8x antibiotika. Loni v listopadu jsem mu přivezla extrakt z 28 rostlin, který se mu podává po 5 kapkách denně. Od té doby už rok neměl jediná antibiotika. Já beru na vědomí mínění lidí, kterých si vážím. Názory od lidí, které nezajímalo upálení Rusů v Oděse ani vraždění dětí na Donbase, ani zvěrské pokusy na lidech v laboratořích na Donbase, jsou mi jedno.
Nicméně, nebudeme se rozčilovat. Pojďme ještě k té cestě. Co se vám na výjezdu do Ruska líbilo nejvíce a co vás naopak nejvíc naštvalo?
Totálně mne naštval samotný přílet do Moskvy na letiště Vnukovo. To zcela nezvládá přísun cestujících, není schopno je důstojně odbavovat přes pasovou kontrolu. Ironicky by někdo mohl říct, že velké množství cestujících je asi dáno izolací Ruska od světa, ale já postup orgánů pasové kontroly musím považovat za projev 5. kolony proti prezidentu Putinovi a vládě pana Mišustina. Na jedné straně poskytují e-víza za 4 dny od požádání a potom dělají doslova cirkus s těmi, kteří přiletěli na návštěvu. Je věcí Ruské federace, komu dá vízum. To je její plné právo. Způsob, kterým po udělení víza takové lidi pouští za své hranice, ale má být důstojný a odpovídat 21. století. Jsou tam extrémně dlouhé fronty u pasových přepážek, kde jste fotografováni a jsou vám odebrány otisky všech prstů. V mém konkrétním případě mi mladá žena za přepážkou řekla, že jsem v Rusku poprvé, jmenovala se nedávno jinak. Řekla mi příjmení, které jsem nikdy neslyšela a suše konstatovala, že se to musí prověřit, ať se vrátím do tranzitu a sednu si na pohovor. Pas mi zabavila. Vrátila jsem se tedy zpět a zjistila, že letiště blokuje zahraniční telefonní čísla, nemůžete nikam zavolat. Připojit se k wifi je povoleno jen ruským telefonním číslům. To mne naštvalo a šla jsem k postávajícím mužům v oblecích a žádala, aby zatelefonovali osobám, co mne čekají na letišti. To provedli. Při pohledu na desítky osob čekajících na pohovor, jsem se zeptala, jak dlouho mám čekat na nějaký rozhovor a bylo mi řečeno, že asi tak hodinku. To jsem odmítla a žádala sdělit, kde je jejich velení. Ukázali mi dveře, kde sedí jejich náčelník a šla si svoji věc vyřešit. Pan náčelník byl mladý člověk, který mne vyslechl, řekla jsem mu, jak mi může někdo z jeho lidí sdělit, že jsem poprvé v Rusku, když jsem u nich byla tolikrát, že si to už ani nepamatuji, a pokud mi vzali otisky prstů, tak po provedení biometrické kontroly v pase přece není pochyb, kdo jsem. Náčelník se zvedl, odešel se mnou k přepážce, zkontroloval mnou tvrzené informace, vydal mi pas a popřál hezký pobyt v Moskvě.
Když jsem svůj zážitek popisovala přátelům, co žijí ve Slovenském domě, tak se smáli, že to je přece dnes běžné, čeká se na rozhovor o ničem i 3 hodiny. To ale nebylo všechno. Ráno jsem zjistila, že si na svůj pas už nemohu koupit ruskou telefonní kartu. Nutili mne jít vykonat jakési gosuslugi, kde mi mají být opět odebrány otisky prstů a mám být vyfocena. To jsem odmítla a zavolala kamarádce, ať mi kartu zajistí, což učinila. Z popisu, co jsem zažila, vidíte, že takové nesmysly nejde vymyslet jen z důvodu, že taková opatření zavedly osoby na postu, který neodpovídá jejich mentálnímu vybavení. Mám zato, že škodí zájmům Ruské federace schválně. To všechno pod pláštíkem zajištění bezpečnosti v době SVO. Chtějí co nejvíce znepříjemnit přijíždějícím hned první hodiny v Rusku, aby nadávali na vedení země. Pokud by tomu tak nebylo, tak by zajistili průchod osob přes pasovou kontrolu jako u nás. Automatická kontrola biometrie, naskenování pasu vás pustí přes hranici. Pokud by byl problém, systém zábran vás nepustí, potom vás už osobně kontrolují členové pasové kontroly, kterých je na letišti Vnukovo zoufale málo. Při propuštění na území RF, kdy jste poskytli otisky prstů, vyfotili vás, není třeba dělat totéž na jakýchsi gosuslugách a automaticky vám mají vydat potvrzení pro nákup karty do mobilu. Zajistí se tím bezpečnost Ruské federace, aniž by byli otráveni příchozí cestující už na letišti. Změna způsobu odbavování při pasové kontrole na letišti je nanejvýš nutná už nyní. Neumím si představit kolaps, který by následoval otevřením nebe z Evropské Uuie. Znám mnoho lidí, kteří se chystají jet do Ruska, jen se nebe otevře.
Nejvíce se mi líbilo, že každý z mých přátel, který se nacházel v Moskvě, mne chtěl vidět. Mám tam mnoho kamarádů a známých, zejména Rusů a Ukrajinců. Jeden Ukrajinec mi ještě volal na letiště, když jsem odjížděla, jak to, že jsem za nimi nepřišla. Vlastní obchodní centrum v Istrinském rajóně v Moskevské oblasti a já tam cestu za tu krátkou dobu, kdy jsem se chtěla především věnovat svému zdraví, neměla. Jsem moc ráda, že jsem získala další materiály na druhý díl knížky Duchovní prvouka, kterou bych ráda vydala příští rok.
Abychom se věnovali i „velké politice“, tak ruská strana nepotvrdila Trumpem oznámenou schůzku v Budapešti. Že musejí být vyřešeny „zdrojové otázky“ války. Tady bychom se asi mohli zastavit u těch cílů „speciální vojenské operace“, které jste už víckrát zmiňovala.
Už na počátku roku jsem říkala, že letos nejde uvažovat o míru. Rusové od svých cílů neustoupí a ty nebyly zatím dosaženy. O teritoriu, který mají v ústavě jako součást Ruska, nebudou s nikým diskutovat. Trump nechce opakovat pro USA další Afghánistán, tak se pokouší odvrátit nejhorší, a to totální porážku Západu jako celku. Rád by se z těchto zlých konců nějak vymanil a Černého Petra nechal pouze Evropské unii. Svým voličům tvrdí, že chce mír a jenom Putin se Zelenským to odmítají. Oni mu ty nesmysly věří. Už nějak zapomněl, že prezidentem USA už byl a v jeho době Ukrajinu USA vyzbrojovaly, jak se jen dalo. Na Ukrajině jsou stále pojmenovány ulice po nacistických zločincích, tedy o splnění žádného z cílů zatím nemůže být řeči. Přesto prezident Putin už ví, že všech dosáhne. Nejdříve to bude na jaře příštího roku.
Trump se vlastně točí jako ručička hodin na ciferníku. Pořád dokola. Jednou slibuje rakety Tomahawk, pak vynadá Zelenskému, pak zase řekne, že schůzka v Budapešti je zbytečná. A jednou se „naši bojovníci“ radují, že je americký prezident na „ukrajinské straně“, pak se ale ručička točí dál a oni mu nadávají, že je kolaborant. A znovu a znovu a znovu. Co s tím?
Představte si filmovou hvězdu, která po desítky let neměla ve světě konkurenci a neumí si přiznat, že skoro v 80 letech života už nikoho nezajímá. Je obklopena ještě skupinou osob, které ji utvrzují, že je stále nejlepší a ona tomu ráda věří. Je odpojena od reálného světa a bohužel se podle toho i chová. V takovém politickém prostředí nyní žije Trump. Obklopil se těmi, pro které je výhodné ho utvrzovat, že je jediný a nejlepší, že USA vládnou celému světu. Kdo není servilní, ten musí z kola ven. Bohužel okolí Trumpa není schopno jeho projevy korigovat, a tím se stávají trapnými. Typickým příkladem jsou Tomahawky. USA nebyly nikdy připraveny je poskytnout Ukrajině. Je to jako byste si pořídil náboje do pistole, ale pistoli nemáte. Celkově mají USA cca 1200 Tomahawků, které jsou určeny v prvé řadě pro použití z amerických ponorek a bombardérů. USA si ale nemohou dovolit přímý konflikt s Ruskem. Ze země je lze vypustit pomoci zařízení Tajfun, které je v Evropě jen jedno. NATO si nemůže dovolit, aby jej při překročení hranice mezi Polskem a Ukrajinou navštívil Kindžal. To za situace, kdy podle oficiálního sdělení ukrajinského velení mají drahé obranné Patrioty pouze 6% úspěšnost proti ruským zbraním.
Pamatuji si, jak se na mne v lednu před inaugurací Trumpa mnozí lidé zlobili, když jsem řekla, ať na mír zapomenou a že Trump vůbec nechápe složitost problému a vojenskoprůmyslový komplex USA mu prostě mír nedovolí. Pokud posloucháte vojenské odborníky, jako Larryho Johnsona, Andreje Martyanova, Scota Rittera a Douglase Macgregora, tak si stěžují, že v Bílém domě už nejsou odborníci, kteří by mohli být svými znalostmi profesionálními poradci prezidenta. Proto jsou jeho projevy někdy mírně řečeno zmatené. Poslední výsměch si zasloužily jeho sankce na Lukoil a Rosnefť. Nedal žádné sankce na druhotné překupníky, a tím jeho rozhodnutí předem nemá žádný smysl. Jen dokazuje, že USA už nejsou schopny být světovým lídrem. Je opravdu smutné, že každý jeho post berou novináři vážně, jako by to, co píšou, mohl uskutečnit. Údajně telefonoval s premiérem Modi a ten mu slíbil, že nebude kupovat ropu od Ruska. Hned ráno to dementovalo ministerstvo zahraničních věcí Indie a konstatovalo, že budou vést nezávislou politiku, která nepoškodí energetické zájmy Indie. Čína s Japonskem chtěly předejít této trapnosti o údajných telefonátech a konstatovaly, že energetické zdroje budou kupovat od Ruska dál. Čína nyní uvalila sankce na USA zákazem vývozu jejich vzácných kovů, které USA nutně pro svůj průmysl potřebují. Na takové jednání dosud USA nebyly zvyklé, hrály si na meč ve světě a on je už zlomený. Je smutné, že tento fakt si neuvědomují novináři, ale katastrofou pro Evropu je skutečnost, že si to neuvědomují ani politici. Nedávno mi jeden náš vrcholný politik řekl, že Západ nedovolí, aby Rusko vyhrálo konflikt na Ukrajině. Já mu odpověděla, že Rusko se Západu ptát nebude. Pokud Trump chce druhým rozkazovat, co mají kupovat od Ruska, ať si sám uloží sankce na minimálně 2 roky, po které nebude kupovat jaderné palivo. 1/3 svých jaderných elektráren v USA tak bude moci zavřít a bude hezkým příkladem pro nás Evropany, které nutí k něčemu, co zatím sám pro svoje USA neudělal.
Premiérem bude asi skutečně Andrej Babiš. Tak tedy, co ho ve vztahu k otázce Ruska a Ukrajiny čeká, i s ohledem na prognózu trvání války?
Může si být jistý, že za něho nikdo horké kaštany tahat nebude. Ještě před zahájením SVO na Ukrajině zajistil, že jsme se stali hned po USA druhou nepřátelskou zemí na ruském seznamu. Vyhodil desítky jejich diplomatů za výbuch ve Vrběticích, kdy se orgány činné v trestním řízení dodnes nenamáhaly ani formálně obvinit ruské agenty, kteří měli výbuch způsobit. Je to postup, který je těžce obhajitelný. Buď panu Babišovi byly dány důkazy o celém činu, a já se ptám, jak to, že tito Rusové nejsou stíháni v pozici uprchlých, nebo tyto důkazy neměli a není důvod k jejich trestnímu stíhání, a tedy premiér Babiš neměl právo takto jednat. Kvůli jeho postupu chátrá v centru Moskvy vynikající hotel v českém vlastnictví. Areál Českého domu můžeme ohodnotit na miliardu. Navrch hrozí, že nám bude tento areál zabaven v rámci odvetných sankcí a náš stát přijde o velmi lukrativní majetek. Češi můžou být velmi vděční slovenské vládě, že jim umožňuje setrvávat ve Slovenském domě, byť tam třeba není až takový komfort.
Mám vážné obavy, že až pan Babiš uvidí všechny smlouvy, které podepsala předchozí vláda na podporu Ukrajiny, zažije těžké chvíle. Pokud se podaří ukončit horkou fázi konfliktu na Ukrajině, dojde řada na nás. Budeme dostávat za naše chování sankce. Nejsem si jistá, že je na to budoucí premiér Babiš zcela připraven, ale jsem si jistá, že nám z EU nikdo nepomůže. Budoucí premiér se ocitne už příští rok ve velmi nezáviděníhodné situaci.
autor: Jaroslav Polanský