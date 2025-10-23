Pikora: (Motoristé): Tohle není rozpočet, to je zmatek

Vláda nám slibovala rozpočtovou zodpovědnost, ale tenhle návrh rozpočtu s ní nemá nic společného. Národní rozpočtová rada jasně říká, že je neakceptovatelný – porušuje zákony a stojí na nereálných číslech.
Stát utrácí, jako by se dluhy nikdy nemusely splácet, jenže každý rok přidává další miliardy, které jednou někdo zaplatí. Čím déle to budeme přehlížet, tím víc nás to nakonec bude stát.
My Motoristé chceme, aby se na ministerstvu financí konečně začalo počítat, ne jen rozdávat. Stát musí okamžitě přestat s dotováním zbytečností a nechat volně dýchat jak lidi, tak i firmy.
Ekonomika si sama poradí, jen ji nechme dýchat.
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.
