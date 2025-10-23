Pikora: (Motoristé): Tohle není rozpočet, to je zmatek

23.10.2025 18:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu státního rozpočtu Fialovy vlády

Pikora: (Motoristé): Tohle není rozpočet, to je zmatek
Foto: nextfinance.cz
Popisek: Finanční analytik Vladimír Pikora

Vláda nám slibovala rozpočtovou zodpovědnost, ale tenhle návrh rozpočtu s ní nemá nic společného. Národní rozpočtová rada jasně říká, že je neakceptovatelný – porušuje zákony a stojí na nereálných číslech.

Stát utrácí, jako by se dluhy nikdy nemusely splácet, jenže každý rok přidává další miliardy, které jednou někdo zaplatí. Čím déle to budeme přehlížet, tím víc nás to nakonec bude stát.

My Motoristé chceme, aby se na ministerstvu financí konečně začalo počítat, ne jen rozdávat. Stát musí okamžitě přestat s dotováním zbytečností a nechat volně dýchat jak lidi, tak i firmy.

Ekonomika si sama poradí, jen ji nechme dýchat.

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Z Thatcherové by dnes dělali extremistku. Dnešní společnost je nemocná, říká Pikora
Pikora: Green Deal nikdo nechce. Fialova vláda je jen pro Pražáky
Pikora a Pospíšil se shodli. Šlo o Trumpova cla
Okradení občanů. Vydělají spekulanti a stát. Pikora vysvětlil emisní povolenky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

státní rozpočet , Pikora

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Musí stát okamžitě přestat s dotováním zbytečností?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Foltýn

Dobrý den, moc to nechápu, to že Foltýna platila armáda vám sdělil Fiala? Proč by to dělala? A i kdyby to dělala nebylo by to vlastně prašť jako uhoď, protože armádu platí vláda potažmo vlastně my? A budete se dál pídit po tom, kdo byl vlastně jeho nadřízený? Docela dost by mě to zajímalo.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pikora: (Motoristé): Tohle není rozpočet, to je zmatek

18:09 Pikora: (Motoristé): Tohle není rozpočet, to je zmatek

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu státního rozpočtu Fialovy vlády