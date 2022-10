Tragédie při oslavách Halloweenu v Soulu. Přes 150 mrtvých v tlačenici

„Lidi byli jeden na druhém. Někteří ztráceli postupně vědomí, jiní už byli zjevně mrtví,“ popsal situaci šéf hasičského sboru v Soulu Čche Song-pom.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – A stampede in South Korea killed at least 149 people and injured another 150 when a crowd celebrating Halloween crammed into an alley in the Itaewon area of Seoul https://t.co/ZBB3cKgZYx pic.twitter.com/bSA9SJBmck