Trapas Bidena na summitu NATO a konec? Zdroj z Bílého domu promluvil

Bidenovo vystoupení na summitu NATO je pod drobnohledem kvůli obavám o prezidentovo kognitivní zdraví a schopnost vykonávat funkci, píše Fox News.

Od prvního prezidentského duelu mezi Joem Bidenem a Donaldem Trumpem se objevuje stále více názorů, že by Biden měl kvůli špatné duševní kondici vzdát boj o Bílý dům. Po opatrném našlapování kolem Bidena z Demokratické strany tento týden první z vysokých demokratických politiků naznačil, že Biden nemá v současné formě proti Trumpovi šanci. Prohlásil to senátor Michael Bennet a nyní mu dávají za pravdu i pravověrní demokratičtí voliči.

Celkově 62 % respondentů v nejnovějším průzkumu uvedlo, že by měl Biden odstoupit z volebního klání. Z toho 54 % se přitom označilo za Bidenovy příznivce. Ze všech dotázaných včetně republikánských voličů si dokonce 85 % lidí myslí, že je Biden na druhé funkční období příliš starý, což je v průzkumu rekordní číslo, jak upozorňuje televize Fox News.

Biden ale zatím trvá na pokračování své kandidatury a za pravdu mu dávají průzkumy, ve kterých by stále získal kolem 46 % hlasů, podobně jako Donald Trump.

„Je to hrozné říct, ale může to být jediná věc, která ho v tuto chvíli může donutit k odchodu, dokud je ještě čas přepsat konec,“ řekl deníku The Atlantic ve středu anonymní představitel Bílého domu, že veřejný přehmat prezidenta Bidena na summitu NATO ve Washingtonu může být pro jeho kampaň osudný.

Prezident Biden přednesl v úterý večer úvodní projev na summitu NATO k 75. výročí založení NATO ve Washingtonu. „Dnes je NATO silnější než kdykoli předtím,“ řekl Biden. „Je dobře, že jsme silnější než kdy jindy, protože tento historický okamžik vyžaduje naši kolektivní sílu.“

Sloupkař časopisu Atlantic Mark Leibovich prohlásil, že Biden představuje pro zemi nebezpečí. „Nikdy nepodceňujte ničivou sílu starého tvrdohlavého narcise, který si chce něco dokázat,“ napsal Leibovich.

To, že se Biden zatím výzvám k odstoupení brání, komentuje na svém webu i matematik Marian Kechlibar.

„Otázka náhrady Joea Bidena za jiného kandidáta je zatím jen teoretická, protože starý pán se velmi rozhodně brání. ‚Nikam nejdu,‘ pravil v projevu ke Dni nezávislosti; odstoupil by jen tehdy, ‚pokud by mu to osobně doporučil všemohoucí Bůh‘. Shromáždění demokratických guvernérů pak vysvětlil, že potřebuje víc spánku a žádné akce po osmé večerní. (Co se stane, když začne válka o půlnoci? Dozví se to prezident Spojených států až ráno, po sladkém vyspání? Že i takové věci lidi netrknou),“ upozorňuje Kechlibar.

Hlavní problém podle něj spočívá zejména v tom, že není vůbec jasné, kdo by případně měl Bidena nahradit. Nabízí se Kamala Harrisová, která je Bidenova viceprezidentka a zároveň kandidátka na viceprezidentku do nového období. „V americkém úzu vždycky kandiduje ‚ticket‘, tj. dvojice prezident – viceprezident, a současný ‚ticket‘ za demokraty tedy zní Biden – Harrisová,“ vysvětluje Kechlibar.

Přitom Harrisová se netěší oblibě Američanů a údajně o ni nestál ani samotný Biden.

Další zádrhel vyplývá z amerických zákonů a v případě kandidatury jiného demokrata by se nemohly použít stovky milionů dolarů vybraných od příznivců na kampaň dua Biden – Harrisová.

Nový kandidát by navíc mohl způsobit tvrdé boje uvnitř Demokratické strany, protože komunita fanoušků Harrisové „patří k tomu nejhoršímu, co se na sociálních sítích kdy sebralo. Dokonce i na poměry hysterického kalifornského progresivismu jsou to agresivní magoři, pořádající digitální hony na každého, kdo zkřížil cestu jejich favoritce,“ tvrdí Kechlibar.