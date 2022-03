Trapas. Klaus něco vytáhl na Němcovou s Kalouskem: Seděli se mnou proti Putinovi a...

Václav Klaus v rozhovoru v Prostoru X odmítl, že by byl proputinovský nebo proruský. Ovšem ukrajinský Majdan stále považuje za „pseudorevoluci, která byla evidentně importována zvnějšku“. Putinovy kroky má za nevysvětlitelné a nepředstavitelné, ale má za to, že za nimi stojí frustrace. A také mluvil o Miroslavu Kalouskovi a Miroslavě Němcové. Němcová totiž vzpomínala, jak s nimi jako s delegáty v roce 2007 Putin jednal „odporně“. A Klaus namítl, že si nevzpomíná, že by tehdy vedla silácké řeči. Ani Miroslav Kalousek, kterému teď radí, aby „držel jazyk za zuby“. Seděl totiž naproti Putinovi také.

Dodal, že komunismus Rusko zničil, protože v něm byl 70 let, zničil ho lidsky i jinak. A za to by se právě Rusku nepoškleboval.

Co Vladimir Putin udělal, je pro Klause naprosto nevysvětlitelné a nepředstavitelné. „Jedna věc jsou silná slova na té či oné straně, druhá věc je zmáčknutí spouště na raketě nebo něco takového,“ řekl a dodal, že Putin vypadal jako chladný a superpragmatický člověk, který ani nevyznával žádnou ideologii.

Podotkl, že spolu s ním se mýlila i řada světových komentátorů, ovšem někteří se překabátili a tváří se, že byli „bijci Putina“. Že se od Putina jedná o strašení, pak předpokládali prý i politici USA, Německa a Francie.

Připomenuty byly také jeho výroky, ve kterých říkal, že Západ je spolupachatelem tragédie na Krymu. Klaus poznamenal, že se nejedná o obranu Putina, ale kritiku Západu, Evropské unie a „proevropských fanatiků“. A také že šlo o slova po Majdanu, který považuje za pseudorevoluci, která byla „evidentně importována zvnějšku“.

„Já si nemyslím, že to bylo autentické povstání ukrajinského lidu. Toto jsem si myslel v roce 2014, to si myslím dodnes,“ pravil a dodal, že už tak rozdělenou Ukrajinu to ještě více rozdělilo a bylo prý jasné, že situace hrozí špatnými konci. Právě proto vyzýval k dialogu. Ani status quo, kdy na východě Ukrajiny byly dvě neuznané odštěpenecké republiky, podle něho nebyl udržitelný.

Diskuse se přes krymské referendum stočila na legitimnost voleb v Rusku a bývalý prezident uvedl, že je ten poslední, kdo by obhajoval čistotu voleb v Rusku. „Jenom se děsím, že jestli u nás přijmeme korespondenční volbu, tak myslím, že se dostaneme téměř na úroveň ruských voleb. Tou netransparentností, netajností, neférovostí a neobjektivností. Děsím se, abychom se nepošklebovali Rusku a nezavedli si to tady sami,“ řekl Václav Klaus.

Kroky Vladimira Putina podle něho spíše vysvětluje frustrace, než že se „ze dne na den“ pomátl. „Rusko cítilo, že je více a více zatlačováno a obkličováno. A když je jezevec zatlačen do nory, tak dělá iracionální kroky, kterými si myslí, že se dostane ze situace, kterou považuje pro sebe za tragickou,“ míní bývalý prezident a dodal, že do mysli Vladimira Putina nevidí.

Opět zopakoval, že se nemýlil sám. A pokud USA tvrdí, že o chystané invazi věděly od října minulého roku, podle Klause měly udělat tisíc a jeden krok, aby k ní nedošlo, například jednat s evropskými, ale i asijskými partnery a vyvíjet na Rusko tlak.

Strakatý pak zmínil slova senátorky Němcové. „Poslouchala jsem rozhovor s Klausem a docela mě šokovalo, jak mluvil o Rusku jako o otloukánku, který cítí beznaděj. Vzpomínám si, když jsem byla v delegaci Václava Klause v Moskvě, kde probíhaly spory ohledně raketového štítu, a jak odporně s námi Putin jednal,“ řekla na CNN Prima NEWS a dodala, že se jednalo o rok 2007.

Klaus měl za to, že se o rok 2007 nejednalo, ale to pro něj nebylo podstatné. „My jsme vedli standardní rozhovory, které člověk vede se stovkami politiků z celého světa. Že by paní Němcová tam tehdy něco vykřikovala, něco dnešního, siláckého, to si prostě nevybavuju. V té tehdejší delegaci se mnou seděl i tehdejší ministr financí Kalousek, úplně to vidím, jak je se mnou v té delegaci, a také nevidím, že to, co křičí dneska, křičel i tehdy,“ vzpomínal bývalý prezident.

Moderátor připomenul, že Miroslav Kalousek dnes Klause obviňuje z proruskosti a proputinovství. „Miroslav Kalousek je smutný exemplář české politiky, nebudu to dále komentovat. Ale seděl se mnou proti tomu Putinovi v Kremlu, jednal se mnou a nekřičel tyto věty, abychom si řekli naprosto jasně,“ řekl Klaus a vysvětlil, že Kalouska neobviňuje za to, že tehdy nic neříkal. „Jen bych mu poradil, aby držel jazyk za zuby,“ prohodil a s úsměvem přitakal, když se moderátor zeptal, zda se pro Miroslava Kalouska jedná o obecnou poučku.

Současný postup Ruska a Putina považuje za „nekonečnou chybu“ a podle něho Putin prohrál a nevidí způsob, jak by se ze situace vyhrabal. Putinova éra prý skončila. Že Rusové své vedení podporují, je podle něho za války běžné, ale očekává, že kritika v Rusku vzroste, až se projeví efekt sankcí, které dopadnou hlavně na ruské občany.

