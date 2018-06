Trestat neziskovky, které spolupracují s pašeráky! Budete koukat, kdo to řekl. Dřív se to bál vyslovit

„Před mnoha měsíci se to bál kdokoliv vyslovit nahlas. Dnes už je celá řada přesvědčivých důkazů o tom, že některé z neziskových organizací, údajně zachraňujících migranty ve Středozemním moři, jsou propojené s převaděči,“ poznamenal Zdechovský úvodem.

Následně se rozhovořil o tom, jak se ještě před třemi lety zdálo absurdní, když mu jeden z italských policistů říkal, že se řada neziskovek spolupodílí na pašování lidí do Evropy. A informace se mu jen potvrzovaly. „V létě roku 2017 jsem informoval o tom, jak Italské tajné služby pod skrytou identitou infiltrovaly lodě neziskových organizací a několik měsíců trpělivě sbíraly informace. To, co se od podzimu 2015 ukazovalo jako stále více pravděpodobné na základě výslechů migrantů, se najednou začalo natvrdo potvrzovat. Německé neziskovky byly v kontaktu s převaděči a domlouvaly se na předání migrantů. Tím se byznys migrantů výrazně zjednodušil,“ podotkl Zdechovský a poukázal i na záznamy o záchranných akcích ve Středozemním moři.

Ne všechny neziskovky působící ve Středozemním moři se však podle Zdechovského chovají neeticky. „Část neziskových organizací odmítla již v létě 2017 jezdit tzv. na jistotu, kdy čekají na místě nedaleko pobřeží s tím, že většinou v nočních hodinách k nim doplouvají gumové čluny s migranty. Tzv. záchranné akce se totiž zúžily na převoz lidí od libyjských hranic do Itálie, což většina z organizací odmítla. I proto nový ministr vnitra Itálie Salvini opakovaně deklaroval tvrdý postup proti ‚neziskovkám‘, které pouze dovážejí migranty,“ sdělil dále Zdechovský.

Osobně je přesvědčen, že existuje dostatek důkazů o tom, že některé neziskovky dovážejí migranty do Evropy a podílejí se tak na pašeráctví. „Podle mě by už italské úřady měly přestat hrát mrtvého brouka a začít těmto rádoby neziskovkám zabavovat lodě a důsledně trestat jejich posádku. To, že dnes pašeráci stále více posílají na moře vedle mužů, také ženy a děti, je totiž z velké části jejich vina!? Soucit s migranty (devět z deseti azyl nikdy nedostane) začíná opadat. Proto opět zneužívají situace a nutí na lodě nastupovat těhotné ženy a děti. A proto je potřeba tento hnusný byznys s lidmi co nejdříve zastavit a začít vyřizovat žádosti o azyl už v Libyi,“ uzavřel europoslanec.

Dnes pak dodal na svém facebookovém profilu: „Několik ‚neziskovek‘ je propojených s pašeráky. Zase opět desítky nadávek, že to není pravda. A hele. Dnes už o tom píše v celé Evropě tisk a i česká iDnes. Včetně začátku trestního stíhání pracovníků migračních center, kteří vykazují často dvojnásobné počty lidí, než jich tam mají umístěno. Pojďme zachraňovat a pomáhat uprchlíkům a zastavme pašerácký byznys s migranty. Dělají medvědí službu uprchlíkům i celému neziskovému sektoru. Kvůli lidem, kteří nedostávají azyl odmítáme přijmout ty, kteří utíkají před smrtí,‘ napsal Zdechovský s odkazem na článek serveru iDnes.cz o bludné lodi, jež může s migranty na palubě zakotvit na Maltě.

