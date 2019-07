Trestat za ruské lži! Zeman je šíří! Řekl Čech Kalenský v USA. Je hezké tu být, s Českem se to nedá srovnat, dodal

Podle Jakuba Kalenského dávají vlivní představitelé evropských států často se opakující prokremelské propagandě legitimitu a šíří tyto zprávy mezi nové publikum. Jako jeden z těch, kdo v minulosti opakoval ruské lži, zmínil Kalenský také českého prezidenta Miloše Zemana. V té souvislosti poukázal na zprávu o tom, že novičok se vyráběl kromě Ruska také v Česku, která se začala šířit po útoku na Sergeje Skripala.

„Český prezident byl jedním z prvních, kdo tuto dezinformaci zopakoval. Ruská dezinformační mašinerie pak hned začala opakovat větu: Jak dokonce připustil český prezident, že Češi vyrábějí novičok,“ uvedl Kalenský. Podle jeho slov je nutné veškeré dezinformace dokumentovat, šířit o nich osvětu, ale také trestat viníky.

Kalenský si své vystoupení v Kongresu podle všeho pochvaloval. „Ta atmosféra, která tam na člověka dýchne, se s českým Parlamentem asi nedá moc srovnávat,“ poznamenal.

Na jeho slova následně reagoval Jiří Ovčáček, prezidentův mluvčí. Podle něj jde o fake news a plivání na Česko v zahraničí. „Říká se tomu vlastizrada,“ uvedl.

„Myslíte, že už teď Zemana pozvou? A od Ovčáčka to má být přiznání?“ zareagoval pak na zprávu aktivista Tomáš Peszynski.

Důkazů, že nejen naši zemi zaplavuje Rusko propagandou, prý existují desítky. Nejdůležitější ruská média prý dostávají instrukce přímo z Kremlu. V roce 2014 byly tyto pokyny vydávány ještě písemně. Dnes už to funguje jinak, tvrdil Kalenský již v minulosti.

Novinář Jakub Kalenský totiž působil do října loňského roku v týmu šéfky diplomacie EU Federiccy Mogheriniové pro boj s ruskou propagandou. Z Bruselu odešel na vlastní žádost, skončilo o rok dříve, smlouva mu měla vypršet v říjnu 2019.

Tým začal pracovat od září 2015, jeho úkolem bylo propagovat v pozitivním světle politiku EU vůči východoevropským zemím, podporovat tam svobodu médií a slova a také upozorňovat na dezinformační aktivity pocházející z tohoto regionu a odpovídat na ně. Tým vznikl jako součást reakce EU na to, co někteří pozorovatelé označují za ruskou dezinformační a propagandistickou kampaň. Proti plánům Unie v této oblasti se tehdy ohradilo ruské ministerstvo zahraničí. „Byla to v Bruselu skvělá zkušenost. V podobné práci budu pokračovat i v Praze pro Atlantic Council,“ řekl tehdy.

Na činnost týmu East Stratcom Task Force se nedávno podařilo vyčlenit z rozpočtu EU jeden milion eur (zhruba 25,8 milionu Kč). Práci skupiny pokládá za zásadní české ministerstvo zahraničí, řekla serveru jeho mluvčí Michaela Lagronová. Své experty do týmu pro boj s ruskou propagandou může nominovat jakákoli země EU, sama pak hradí jejich plat. Kalenský, novinář a vystudovaný rusista, byl původně vybrán jako jeden z pěti lidí z celé EU.

„Součástí toho, co jsme dělali, byly konference a semináře o tomhle tématu a člověk musí mít nastudované ty důkazy. A těch důkazů je opravdu nepřeberně. Od roku 2014 máme řadu důkazů ze Sputniku nebo z Russia Today, kde ti novináři říkají, že dostávají instrukce, co mají říkat. Instrukce pocházejí přímo z Kremlu,“ uvedl k tématu Kalenský.

V roce 2014 byly instrukce předávány i písemně, ale dnes už se předávají jen ústně, aby vazbu mezi propagandou a Kremlem nebylo tak snadné rozkrýt. Šéfredaktorka Russia Today se podle Kalenského netají tím, že má přímý telefon do Kremlu, na který volá, když si není jistá, jak smí podat divákům konkrétní téma.

Ale jaké má EU důkazy, že propagandistické útoky přicházejí právě z Ruska. Tým, v němž Kalenský působil, se na jedné straně snažil vysvětlovat, co Evropská unie opravdu dělá, aby bylo možné čelit lžím ruského Sputniku, kde se dočtete i to, že EU nutí lidi, aby se z nich stali homosexuálové. „V Česku to ale funguje trochu jinak. Oni pracují s desítkami těch podivných zdrojů, které budou říkat, že my jsme tím jediným skutečně pravdivým alternativním zdrojem informací,“ popsal postup Kalenský.

V Česku zabírá na voliče téma migrace, a to i navzdory tomu, že tu v podstatě žádné migranty nemáme. Patří sem i zprávy, ve kterých je záměrně přeháněno to, co se děje v Bruselu nebo všeobecně na Západě.

„Já bych si na to úplně netroufl, protože neznám sto procent produkce tam... Ale velice často se setkávám s tím, že ParlamentníListy.cz přebírají informace, které mají podhoubí v tom dezinformačním prostředí,“ upozornil Kalenský v minulosti také na web ParlamentníListy.cz.

Kalenský rovněž ocenil, že se do boje proti propagandě a trollům zapojili i tzv. čeští elfové, kteří chtějí bojovat proti šíření lživých řetězových e-mailů a proti facebookovým trollům. Kalenskému dělá starosti, že trollové umějí poměrně dobře cílit na koncového uživatele. Kde to může skončit? „Já nevím. Třeba jednou budeme mít jeden dezinformační web pro Smíchov a jiný pro Vinohrady, ale nevím, třeba to takhle daleko nedojde,“ zmínil.