Trestně stíhaná SPD. Vyřadí ji z voleb? Právníci vysvětlují, co se teď bude dít

Poté, co Poslanecká sněmovna vydala Tomia Okamuru, rozhodla se policie oficiálně zahájit jeho trestní stíhání. Ve čtvrtek mu sdělení mělo být oficiálně doručeno.

Důvodem je loňský plakát, který upozorňoval na nebezpečí vyplývající z migrace. Vyobrazen na něm byl černoch se zkrvaveným nožem, doplněný sloganem, že „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“.

Tento plakát někteří začali označovat za projev rasismu a nenávisti, SPD naopak tvrdila, že se jedná o nadsázku a alegorii.

Trestný čin, pod který se orgány rozhodly plakát podřadit, má být podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo z omezování jejich práv a svobod.

Plakát s černochem na Václavském náměstí

Paragraf 356, o kterém je řeč, uvádí: „Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta“. Zostřená sazba se může uplatnit, pokud by byl trestný čin spáchán tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem anebo „účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist“.

Tomiu Okamurovi tedy hrozí až tři roky vězení. Kromě předsedy SPD ale má být trestně stíháno i samotné hnutí SPD.

Podle advokáta Radka Suchého se jedná o průlom, trestní stíhání politické strany nebo hnutí doposud česká justice neřešila. „Upřímně mi ale celá věc přijde absurdní a bizarní. Je to takový předvoj toho, co nás čeká po přijetí nového sporného zákona o volebních kampaních. Pokud plakát upozorňující trochu nešťastně na existující problém nelegální migrace a s tím spojeného nárůstu kriminality, páchaného navíc z většiny osobami se vzezřením odpovídajícím tomu ‚figurantovi‘ s nožem, je důvodem pro odstíhání politické strany a jejího předsedy, co pak vše bude postihováno jako přestupek tím novým zákonem?“ říká pro ParlamentníListy.cz advokát Suchý.

Nový zákon má umožnit Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí trestat předvolební výroky, které budou buď lživé, nebo hrubě urážlivé, jako správní přestupek s pokutou až dva miliony korun.

„Kdo určí hranici společenské škodlivosti skutků v předvolební kampani v dobách, kdy na sociálních sítích panuje cenzura, ve veřejném prostoru jsou potlačovány opoziční postoje a jedinci jsou postihováni za vyslovení názoru? Nevím, ale trestní, ani přestupkové právo do této oblasti nepatří a myslím, že to vyvolá více problémů, které pak budeme muset na úkor demokratických pravidel řešit,“ varuje advokát.

Trestní oznámení na Okamuru i hnutí podal politik TOP 09, pražský radní pro kulturu a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. „Musíme to řešit, jinak se nenávist vůči rase či etniku stane normou pro určité politické strany,“ napsal k tomu na sociální síť.

Je to poprvé, co je trestně stíháno parlamentní hnutí jako právnická osoba. Ve volebním roce může mít tento právní postup dopady i na průběh voleb či předvolební kampaně.

Připomeňme, že volby do Poslanecké sněmovny se mají konat na přelomu září a října. Přesný termín musí vyhlásit prezident republiky nejpozději 90 dní před jejich začátkem. Dva měsíce před volbami musejí být podané kandidátky.

Registrovaná strana a hnutí má právo podat ve stanovené lhůtě svou kandidátku.

„Podle našeho názoru je cílem vládní koalice kriminalizace opozičních názorů a v konečném důsledku snaha neumožnit SPD účast v letošních volbách do Poslanecké sněmovny,“ uvedla SPD v reakci na sdělení obvinění.

Podobně hovořil Tomio Okamura i nedávno v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. „V kauze trestního stíhání za plakát o migraci nejde jen o Tomia Okamuru. Cílem vlády je podle mého názoru zakázat SPD účast v letošních sněmovních volbách. A má jít také o precedens pro výstrahu dalším lidem. Má kriminalizace je výhrůžka dalším lidem, kteří by chtěli kritizovat vládní migrační politiku. Vládní garnitura chce ukázat, že když si to dovolí říct i někdo jiný, bude taky kriminalizován,“ uvedl.

Okamura také opakovaně říkal, že při jeho výslechu s ním policisté otevřeně mluvili o tom, že trestní stíhání SPD bude jen prvním krokem.

Mohlo by se teoreticky stát, že trestní stíhání povede až ke zrušení SPD?

„Citovaný zákon definuje vlastní tresty za spáchání trestného činu právnickou osobou. Od peněžitého trestu až po zrušení právnické osoby, což je považováno vedle propadnutí majetku za nejpřísnější postih. To ale v případě SPD nehrozí, tento trest vyžaduje splnění podmínky, že činnost takové právnické osoby spočívala zcela nebo převážně v páchání trestného činu nebo trestných činů,“ vysvětluje advokát Suchý.

Druhou možností je zrušení strany nebo hnutí Nejvyšším správním soudem, na což máme precedent z kauzy Dělnické strany roku 2009.

NSS tehdy vymezil pro jeho realizaci čtyři podmínky, které musejí být splněny kumulativně.

„1. zjištěné chování politické strany je protiprávní (§ 4 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích), 2. je přičitatelné dané politické straně, 3. představuje dostatečně bezprostřední hrozbu pro demokratický právní stát a 4. zamýšlený zásah je přiměřený sledovanému cíli, tj. nenarušuje princip proporcionality mezi omezením práva sdružovat se v politických stranách a zájmem společnosti na ochraně jiných hodnot. Těmito hodnotami jsou zejména zájem na bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti a veřejném pořádku, předcházení trestným činům nebo ochrana práv a svobod druhých,“ vyjmenovává rozsudek.

Advokát Suchý ale podotýká, že toto řízení není zase tak výjimečné. „Důvody mohou být různé, např. jen v roce 2023 Nejvyšší správní soud obdržel od vlády návrhy na rozpuštění 39 politických stran a politických hnutí,“ připomíná.

Že by tento proces ovlivnil letošní sněmovní volby si ale právník nemyslí. „ Pokud by bylo hnutí SPD uznáno vinným ze spáchání trestného činu a uložen mu trest zákazu činnosti, což lze v rozmezí od jednoho roku až do dvaceti let, pak by hnutí nemohlo vykonávat činnost, pro kterou bylo založeno, a ani se tedy účastnit voleb. Ale upřímně si to nedovedu představit. A i kdybych měl bujnou fantazii, tak do voleb pravomocné rozhodnutí ve věci nebude,“ připomíná tempo české justice.

Pokud by byl tento zákaz vysloven po volbách, znamenalo by to zajímavou právní situaci. Na mandát zvolených poslanců by to ale vliv mít nemělo.

Připouští ale, že se v tomto případě můžeme ještě dočkat překvapení. „Nepochybně bude mít na věc vliv, kdo daný případ bude vyšetřovat, kdo bude dozorující státní zástupce, a nakonec kdo bude věc soudit. Nemělo by to tak být, ale bohužel v poslední době jsme svědky překvapivých rozhodnutí jak v trestním, tak v civilním právu, pokud se, byť jen okrajově, dotýkají politiky a politických nebo společenských událostí,“ připomíná.

Ještě ostřeji hovoří docent Zdeněk Koudelka, ústavní právník, někdejší náměstek Nejvyššího státního zástupce a poslanec. „Trestní stíhání poslance Tomia Okamury i SPD dokládá, že za vlády Petra Fialy se represivní složky státu snaží ovládnout politiku. Po kriminalizaci lidí za jejich vyjadřování k rusko-ukrajinské válce jde o další posun, kdy se policie a státní zastupitelství pod Igorem Střížem a Lenkou Bradáčovou snaží o likvidaci razantní protivládní opoziční strany SPD,“ říká Koudelka, který na kandidátce, na které byla i SPD, kandidoval v loňských krajských volbách.

Někdejší sociální demokrat Koudelka upozorňuje, že trestnímu stíhání aktuálně čelí předsedové obou opozičních parlamentních stran. „A předseda Ústavního soudu nepokrytě mluví o možném zrušení výsledků voleb podle rumunského scénáře, kde se proti demokracii spikl Ústavní soud a tajné služby,“ připomíná docent Koudelka rumunské zrušení prezidentských voleb po intervenci bezpečnostních složek.

Za těchto okolností se podle něj dá hovořit o ohrožení demokracie.

„Samotné zahájení trestního stíhání SPD i Tomia Okamury považuji za absurdní a bizarní. Cosi to svědčí o stavu naší společnosti a právního prostředí,“ říká pro ParlamentníListy.cz advokát Radek Suchý.

