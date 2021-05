Trestní oznámení na Lipovskou? Petr Žantovský už má jasno, co tento Dvořákův krok zcela odkryl. Nemá to obdoby

reklama

Pravidelný přehled mediálních zajímavostí tentokrát startuje na Kavčích horách. „Pan generální ředitel České televize Dvořák oznámil, že podal trestní oznámení na členku Rady ČT inženýrku Lipovskou. To je naprosto bezprecedentní záležitost, aby se vrcholový exponent managementu veřejnoprávní televize tímto zcela nepochopitelným způsobem pustil do justičního boje s orgánem zvoleným Poslaneckou sněmovnou a určeným k jeho kontrole. Tato nehoráznost nemá žádný precedens. Pamatuji si mnoho sporů, ať už o Českou televizi nebo jiná mediálně politická témata, ale tohle je opravdu vrchol všeho. Pan Dvořák se zřejmě domnívá, že je vlastníkem České televize, že je nekritizovatelný. To tu ještě nebylo, aby člen managementu, natož generální ředitel, podával trestní oznámení na někoho z kontrolního orgánu, koho zvolila Sněmovna ze zástupců veřejnosti, spolků či občanských sdružení,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Krok generálního ředitele Novy z let 2003 až 2010 a od roku 2011 generálního ředitele České televize dle něj vypovídá o tom, že je Petr Dvořák zjevně značně nervózní a bojí se o svoji židli. „To je dlouhodobě viditelné. Známe všechny ty kauzy typu utajování smluv, nejenom pracovních, platových podmínek, smluv s partnery České televize a tak dál. Už tehdy to volalo do nebe, když v řádu měsíců vedení televize odmítalo členům toho hlavního dohlížecího orgánu, což je Rada ČT, poskytnout tyto absolutně elementární a základní informace. Místo toho se tam hoši chovali jako páni na svém území a byli si absolutně jisti, že toto území jim zůstane zachováno a že jim budoucí vývoj bude příznivě nakloněn. Ale zřejmě jim příznivě nakloněn příliš není, proto teď dělají chyby. A ta největší chyba je toto trestní oznámení,“ tvrdí mediální analytik.

Dvořákův blábol a komunikační nic, rozum zůstává stát

V článku na serveru Seznam Zprávy, převzatém z ČTK, se dočetl, že Petr Dvořák trestní oznámení podal prý proto, že chce bránit dobré jméno České televize a svou pověst. „To je taková floskule, takový blábol, takové komunikační nic, že nad tím opravdu rozum zůstává stát. Co to je dobré jméno ČT? To trestní oznámení na radní Lipovskou podával za sebe jako fyzickou osobu, ne za Českou televizi, tak jak může nějaká fyzická osoba, jakákoli, třeba vrátný, hájit dobré jméno ČT touto justiční cestou? To nedává vůbec smysl. Krom toho, co to je dobré jméno ČT, si každý může vyložit, jak chce. Já bych si například vyložil dobré jméno ČT ve chvíli, kdyby v ní začaly zaznívat názorové polemiky a zajímavé protichůdné názory. Tedy všechno to, čemu tam stávající politicko-mediální úderka pod vedením pana Dvořáka – možná i bez jeho vědomí, to nevím, do jaké míry to koordinoval, čímž mu nechci lézt do svědomí – brání,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Církev je tu od něčeho jiného než od nabádání lidí k rezignaci

Ale to se bavíme neustále o floskulích, o dobrém jménu, o důstojnosti a dalších a dalších nesmyslech. „Když se však chceme bavit o věcných záležitostech, jako je střet zájmů, který vyčetla radní Lipovská Dvořákovi ve vztahu k firmě Gopas, kde on je spoluvlastníkem a od níž si Česká televize dlouhodobě kupuje služby, tak to jde do vytracena. Dokonce ani nově jmenovaná dozorčí rada údajně nezjistila žádné pochybení. Přitom tenhle střet zájmů je markantní na první pohled. Když jste manažer takto exponovaného podniku navíc ve veřejném statutu a prodáváte služby své vlastní firmy tomuto podniku, který řídíte, tak skutečně nevím, jak to nazvat jinak než kolizí zájmů. Ale jisté vysvětlení nám podává Česká biskupská konference, konkrétně její předseda a olomoucký arcibiskup Graubner, který vyzval paní Lipovskou k rezignaci,. A teď se můžeme dohadovat, zda navzdory nebo proto, že za radní Lipovskou se postavil kardinál Dominik Duka,“ míní Petr Žantovský,

Dlouhodobě je totiž známo, že v církvi jsou také konkurenční vztahy, mezilidské vztahy i politické vztahy. „Nějaké postoje držel pan kardinál Vlk, nějaké postoje zastává pan kardinál Duka, nějaké postoje dlouhodobě hájí pan arcibiskup Graubner. A tyto postoje nejsou často vzájemně slučitelné. Nemyslím teď věroučné nebo církevní postoje, ale politické postoje. Pan Graubner hájí určitý politický názor, pan Duka má jiný názor a někde v tom lítá paní Lipovská. Nevím, proč zrovna pan arcibiskup Graubner má potřebu coby církevní hodnostář se vyjadřovat k práci tak dá se říci – paní Lipovská promine – banální funkcionářky v tak banální situaci, jako je nějaká Česká televize a její interní problémy. Myslím si, že církev je na světě od něčeho jiného, než aby nabádala nějaké lidi k rezignaci. To bychom se ocitli někde v osmnáctém nebo sedmnáctém století a tam – doufám – nejsme. Není jisté, jestli jsme v lepším století, ale to je zas na úplně jinou úvahu,“ uvědomuje si mediální analytik.

Podpora bombardování Srbska byla nemravnost

V posledních dnech ho velice zaujalo, že se prezident Miloš Zeman při návštěvě svého srbského protějšku Aleksandara Vučiče omluvil za svá různá vyjádření z období bombardování Bělehradu. „Tedy tzv. humanitárního bombardování, jak ho nazval v rozhovoru pro zahraniční noviny tehdejší prezident Havel. Vzpomínám si, že Zeman jako premiér tehdy vystoupil v televizi a vyjádřil se v tom smyslu, že naše země a naše vláda toto bombardování podporuje. Už jsme v Týdnu v médiích kdysi připomínali skutečnost, že to bombardování a přelet letadel NATO přes naše území se odehrálo dvanáct dnů po našem přijetí do NATO a že to tedy mělo zcela nepochybně jistou politickou podmíněnost a souvislost. Premiér země, která těsně před tím vstoupila do NATO, měl určitě těžké rozhodování. Ale za podporu bombardování země, která nebyla, není a podle vyjádření srbského prezidenta ani nikdy nebude v NATO, jsem se na něj opravdu zlobil, což se stalo snad jen dvakrát za těch pětadvacet let, co se s ním znám,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně

Všechno si dokáže politicky nebo racionálně vysvětlit, ale vyjádření podpory tomu tzv. humanitárnímu bombardování nikoli. „Tohle byla nemravnost a vypustit z úst to jako tehdejší premiér neměl, protože tím přišel o kus své věrohodnosti před voliči, kteří ho volili mimo jiné i pro jeho jiné než havlistické názory. Takže teď jsem velice rád, že prezident Zeman pochopil, že nastal správný čas se za tuto chybu omluvit srbskému prezidentovi Vučičovi, kterému udělil ještě vysoké státní vyznamenání. A dokonce řekl, že podpora byla – cituji – ‚výsledkem nedostatku odvahy‘. Myslím, že to řekl přesně, a cením si toho, že ta vysoká míra sebereflexe zůstala u něj přítomna. Avšak nejsem samozřejmě mluvčím většiny, té politické už vůbec ne. Naopak ze strany různých pánů Vondrů, Rakušanů a dalších slyšíme, že mají úplně jiný názor. Paní Pekarová Adamová prohlásila, že prezident neměl právo takový krok učinit, Vít Rakušan ho nazval pokrytcem,“ připomíná mediální odborník.

Výraz osobní odvahy omluvit se za tehdejší naši hloupost

Bere ta zmíněná vyjádření jako předvolební řeči lidí, kteří se bojí o svůj volební výsledek. „A protože ti, které jsem teď citoval, nejsou hloupí lidé, tak se možná i obávají, že si to voliči vysvětlí podobně, jako jsem si to vysvětlil já. Tedy že Miloš Zeman a názorová skupina, kterou on symbolizuje nebo metaforicky představuje, tohle ocení a pochopí, že s touto zemí na tom ještě nejsme tak špatně, že musíme setrvávat v nějakých orgánech nadnárodních organizací a že se skutečně dokážeme postavit a říci: ‚Ano, udělali jsme chybu, byli jsme hloupí, zbabělí, ale to neznamená, že v tom omylu budeme zůstávat navždy‘. Já to beru od Miloše Zemana jako výraz velké osobní odvahy. Je možné, že to má souvislost s volbami, co se blíží, je možné, že se ti Rakušanové a Pekarové Adamové bojí v tom smyslu, jak jsem říkal. Ale to je mi úplně jedno, podstatné je, že ta slova zazněla a nedají se vzít zpátky. A jsem za ně velmi rád,“ přiznává Petr Žantovský.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky

V dnešním přehledu nemůže pominout ani článek „Piráti a STAN připravují straníky na boj s dezinformacemi. Nelhat a nevařit z vody, doporučuje Bartoš“, který vyšel v neděli v Deníku N. „Musím říct, že jsem chvilku kroutil hlavou, pak jsem se začal smát, protože mi to připomíná takové dětinské přehazování viny: ‚To ne já, to Tonda tady rozšlapal bábovičku nebo rozbil míčem okno‘. Najednou nám strany, které už mnoho týdnů vyhlašují, jak se chystají vládnout, čímž myslím piráty a stanaře, sdělují, že to možná tak nebude. A pokud to tak nebude, tak za to určitě můžou nějací oškliví šiřitelé dezinformací, hoaxů, fake news. Už jen čekám, kdy někdo z této skvadry vystoupí a řekne, že za jakýkoli jejich neúspěch bude moci nějaký ruský hacker nebo nejlépe přímo Vladimir Vladimirovič Putin a že to vlastně všechno bude zfalšované a špatně, když třeba nezvítězí. A opravdu nikde není napsáno, že musí vyhrát,“ zdůrazňuje mediální analytik.

Absurdní spojení, každý z koalice oslovuje úplně jiné voliče

To, že jejich výhru předpovídají některé agentury ve svých průzkumech, vůbec neznamená, že to tak musí dopadnout. „Vzpomeňme poněkolikáté, jak v roce 2010 panu Paroubkovi s ním tehdy velmi často spolupracující agentura přisuzovala skoro čtyřicetiprocentní výsledek, ale ten byl nakonec jen lehce nadpoloviční. A pan Paroubek pak musel odstoupit z funkce předsedy ČSSD. Stejně tak o řadu let dříve, v roce 98, některé agentury předvídaly Kremličkovým důchodcům 12 procent, ale získali jen tři, takže on pak musel sníst brouka potemníka. To, že agentury fungují podle toho, co si přejí zadavatelé, je stará známá věc. Jediná agentura, která je relevantnější, je Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd, akademická instituce si nemůže dovolit prodávat své výsledky. Aspoň v to doufám, že to tak ještě je, jak to bývalo,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec

Z článku plyne, že pánové od pirátů a stanařů začínají školit síť lidí, kteří pracují na vyvracení dezinformací. „Mluvčí STANu Pergl – a to je takový hezký coming-out – říká, že pro hnutí STAN je setkávání se s takovým objemem dezinformací poměrně novou zkušeností a že po spojení s Piráty se ukazuje, že hoaxů jsou mraky a je jich plný Facebook. To obnažuje i absurditu toho spojení, protože Starostové oslovují úplně jiný typ voličů než piráti a naopak. Přece si pánové nemohou myslet, že pro venkovského voliče STAN bude k překousnutí velmi neortodoxně vyhlížející předseda pirátů nebo pan Ferjenčík nebo další lidé s MP3. To je opačný svět, než celý život žijí. A naopak stanaři jsou zcela konzervativní a těžko přijatelní pro neortodoxní, mladé, originální, kreativní studenty, prvovoliče, protože jim nenabízejí žádné vzrušení, žádný zážitek. A to tahle generace potřebuje. To spojení je jednoznačně pragmatické, ale může se jim stát, že dostanou méně hlasů, než by v součtu dostali, kdyby místo v takto nesourodé koalici kandidovali samostatně,“ odhaduje mediální odborník.

Hnutí STAN si uřízlo ostudu spoluprací s Českými elfy

Ostatně něco podobného očekává i u ODS ve spojenectví s TOP 09 a lidovci. „To zklamání ODS bude veliké, protože neochota jejich příznivců volit TOP 09 je potáhne dolů. Ale to už je o něčem jiném. Ale to, jak se piráti a stanaři bojí tzv. dezinformací, mi vypovídá o tom, že se bojí volebního výsledku a že jejich sebejistota stojí opravdu na vodě. A nemůžu pominout to, že se v tom článku stanaři vyznávají z toho, že navazují spolupráci s Českými elfy. To je ta anonymní skvadra pod vedením Boba Kartouse. Čeští elfové, jak víme, se věnují sestavování nedůvěryhodných, hoaxových a fake news médií a napravování nepravd těmi pravdami, kterým máme všichni věřit. Máme jim věřit ne proto, že je prokážou, ale proto, že to říkají oni, a ne někdo jiný. A to si myslím, že i pro STAN je spolupráce s nimi docela velká ostuda, když se musí toto v loňských krajských volbách docela úspěšné hnutí opírat o něco tak nedůvěryhodného, jako jsou Čeští elfové,“ dodává Petr Žantovský.

