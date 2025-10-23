Pieta za Drábovou. Došlo i na projev a slzy Pavla

V pražském Foru Karlín se dnes konala vzpomínková akce na nedávno zesnulou jadernou fyzičku Danu Drábovou. Prezident Petr Pavel zde vystoupil s emotivním projevem, který zakončil se slzami v očích. Iniciativa Dárek pro Putina ke čtvrtečnímu večeru shromáždila přes třináct milionů korun ve sbírce na střelu pro Ukrajinu pojmenovanou DANA1 – právě na počest Dany Drábové.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Dana Drábová

V pražském Foru Karlín se dnes konala vzpomínková akce na nedávno zesnulou jadernou fyzičku a dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou.

Na pietním setkání se sešli její přátelé, kolegové i příznivci, aby si připomněli její osobnost, humor a celoživotní práci v oblasti vědy a energetiky. Promítaly se fotografie z jejího profesního i osobního života a zazněly příběhy a vzpomínky těch, kteří ji znali nejblíže.

Součástí programu byl i projev prezidenta Petra Pavla, v němž se vrátil k rozhovorům, ve kterých Dana Drábová – jež podlehla vážné nemoci – mluvila o konci života. „Mluvila o něm v duchu toho, čím byla – tedy vědcem. Říkala, že to znamená jen určité přeskupení a že to, co jsme, nikam nezmizí. Prostě je tu s námi dál, jenom nějak jinak,“ citoval prezident její slova.

Zároveň zdůraznil, že Dana Drábová přinesla české společnosti opravdu mnoho. Vzpomínal i na osobní chvíle, kdy ji se svou manželkou navštívil u ní doma v Pyšelích, a také na zážitky z jejich společné pracovní cesty.

„Já bych chtěl říct, Dano, jsi tady s námi a my jsme s tebou,“ uzavřel prezident Petr Pavel se slzami v očích.

Pietní akci moderovali Světlana Witowská a Jindřich Šídlo. Zazněla i píseň Modlitba pro Martu v podání Anety Langerové.

Tento týden v úterý oznámila organizace Dárek pro Putina, že chce od dárců vybrat 12,5 milionu Kč na střelu schopnou zasáhnout Moskvu či Petrohrad, kterou by následně předala Ukrajině – projekt prý pojmenovali DANA1 na počest nedávno zesnulé Dany Drábové. Už ve čtvrtek večer byla cílová částka překročena: kolem deváté hodiny večer se podařilo v rámci sbírky shromáždit více než 13,3 milionu korun.

Podle popisu na webu má jít o střelu s plochou dráhou letu, vyvinutou na Ukrajině pod kódovým označením Flamingo, s doletem až 3 000 km a hmotností bojové hlavice kolem 1 150 kg.

Zároveň se však objevují zprávy o tom, že ukrajinské ozbrojené síly podle všeho neobdrží tři tisíce řízených střel FP-5 „Flamingo“, jak se dříve objevovalo v některých zprávách, protože jejich sériová výroba není reálně možná, uvedl zpravodajský portál ukrajinské televizní stanice TSN.

V rozhovoru pro Radio NV tajemník parlamentního výboru pro národní bezpečnost, obranu a zpravodajství Roman Kostenko vysvětlil, že projekt Flamingo se zatím nedostal dál než do fáze prototypu a v praxi se ukázalo, že technologické a finanční možnosti Ukrajiny neumožňují její masové nasazení.

