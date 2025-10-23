Moravcovo „vypnutí kamer“ ukázalo, že nastal čas hodit ručník do ringu

23.10.2025 19:55 | Rozhovor

Ten pořad se přežil. Formát i vysílací čas. I taková slova zazněla na adresu pořadu Otázky Václava Moravce poté, co moderátor ukončil předčasně nedělní debatu. Zazněla i otázka, zda si ČT bude zvát jen ty spřátelené politiky se správnými názory? A došlo i na pořad Máte slovo a „vytočenou“ moderátorku Michaelu Jílkovou. Nechyběla ani vzpomínka na porevoluční pořad Co týden dal.

Moravcovo „vypnutí kamer“ ukázalo, že nastal čas hodit ručník do ringu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Moderátor pořadu OVM Václav Moravec

Pořad Otázky Václava Moravce se tentokrát poněkud zvrtl. Hosty pořadu byli Jindřich Rajchl, Zdeněk Hřib, Patrik Nacher a Marek Výborný. Moderátor debatu předčasně ukončil, neboť se hosté překřikovali a na moderátora příliš nereagovali. Pro ParlamentníListy.cz tuto situaci rozebral místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov.

Debaty už jsou zbytečné? Přežil se formát i vysílací čas…

„Buď budete respektovat moderátora, nebo je debata zbytečná,“ uzavřel pořad Václav Moravec. Kdybych chtěl být sarkastický, řekl bych, že konečně sám uznal, že tahle debata, ale i ty ostatní, které vede, jsou zbytečné,“ říká Vadim Petrov a vysvětluje.

„Ale není to jen jeho vina. Ten pořad se přežil. Přežil se i formát a vysílací čas. Není to záležitost jen veřejnoprávní televize. Všechny hlavní televize vysílají podobný publicistický pořad v neděli v poledne. Proč v neděli, proboha? Diváci v sobě jen živí zlost v čase, kdy mají přijít na jiné myšlenky. Prefabrikované hádky, sloužící hlavně ke zviditelňování politiků, už dávno neplní původně zamýšlený účel – střet myšlenek. Jakési myšlenkové jiskření,“ říká a podotýká.

„Tenhle typ debaty vznikl po revoluci legendárním pořadem Co týden dal, kam chodili koaliční i opoziční politici komentovat politické dění. Před třiceti lety, když jsme objevovali svobodnou novinařinu, vzorem nám byla BBC. My, lidé z médií, jsme se učili, pokud se nedozvíš odpověď, ptej se na to samé, ale jinak. Od té doby se ale hodně změnilo. Na tenhle zvyk platí jiný: ať se moderátor zeptá, na co chce, ty odpověz, na co sám chceš. Všimněte si, že moderátoři, ať je to Terezie Tománková, Václav Moravec, ale i Pavlína Wolfová, a mistr v tom je Daniel Takáč, nemluvě o Martinu Řezníčkovi, přestali rozlišovat hranici, kdy se ptají a kdy sami politika poučují o tom, co je správné si myslet. Oni něco chtějí slyšet a něco slyšet nechtějí, a když slyší něco jiného, skočí do řeči, argumentují proti tomu, co slyší, nesouhlasí s tím a snaží se zabránit tomu, co respondent chce říct. Místo toho, aby dali prostor, ať si to divák přebere sám. Když si pak moderátor na své otázce trvá, je směšný – zkušený respondent mu prostě neodpoví,“ vysvětluje a dodává.

„Cílem je využít ‚značku‘ pořadu ke své vlastní prezentaci. Politici, kteří debaty trénovali na náměstích a na sociálních sítích, se nenechají od moderátorů mistrovat a berou účast v pořadu jako příležitost promlouvat ke svým fans. A protože hlavním zájmem většiny účastníků není výměna názorů, ale zájem vyhrát nad svým protivníkem, nandat mu to a pak svůj výstup formou reels využít na sociální síti – všichni mluví pořád a nenechají se odehnat od mikrofonu. Výsledkem je, že se debata Václavu Moravcovi vymkne z rukou až tak, že ji musí ukončit,“ krčí rameny Vadim Petrov a pokračuje.

Bude si ČT zvát jen spřátelené politiky se správnými názory?

„Zajímá mě, co bude teď ČT dělat. Bude si zvát jen ty spřátelené politiky se správnými názory, kteří budou odpovídat, jak mají?“ ptá se Vadim Petrov a podotýká. „Úkolem ČT je představit politiky v celém spektru tak, jak dostali od voličů mandát. Varianta je nedělat tyto společné debaty, ale jednotlivé rozhovory, kdy je moderátor jeden na jednoho. Pořád budou moct redaktoři České televize rozehrávat celou škálu svých manipulačních technik. Skákání do řeči, uplatňování svého názoru, zpochybňování názoru respondenta, opravování, hezká technika je také nechat vysvětlovat výrok, který dotyčný neřekl, ale řekl jeho kolega,“ zamýšlí se a jde k dalšímu pořadu.

„V pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou mi udělal radost poslanec Motoristů Matěj Gregor, když nějaká zelená aktivistka v publiku o Motoristech prohlásila, že se jedná o pravicovou extremistickou stranu. Michaela Jílková se obrátila na Matěje Gregora, že může reagovat, a on odpověděl, že na to reagovat nebude. Na to konsternovaná Jílková opakovala, že reagovat musí. A on s klidem odpověděl, že nemusí. Michaela Jílková byla tak vytočená, že jsem čekal, kdy Matěje Gregora fyzicky napadne. Ano, tak teď vypadá publicistika České televize,“ uzavírá místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov.

Článek obsahuje štítky

ČT , debata , Moravec , Otázky Václava Moravce , veřejnoprávní televize , koncesionář , televizní poplatky

autor: David Hora

Moravcovo „vypnutí kamer“ ukázalo, že nastal čas hodit ručník do ringu

