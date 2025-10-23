Moravcovo „vypnutí kamer“ ukázalo, že nastal čas hodit ručník do ringu

Pořad Otázky Václava Moravce se tentokrát poněkud zvrtl. Hosty pořadu byli Jindřich Rajchl, Zdeněk Hřib, Patrik Nacher a Marek Výborný. Moderátor debatu předčasně ukončil, neboť se hosté překřikovali a na moderátora příliš nereagovali. Pro ParlamentníListy.cz tuto situaci rozebral místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov.
Debaty už jsou zbytečné? Přežil se formát i vysílací čas…
„Buď budete respektovat moderátora, nebo je debata zbytečná,“ uzavřel pořad Václav Moravec. Kdybych chtěl být sarkastický, řekl bych, že konečně sám uznal, že tahle debata, ale i ty ostatní, které vede, jsou zbytečné,“ říká Vadim Petrov a vysvětluje.
„Ale není to jen jeho vina. Ten pořad se přežil. Přežil se i formát a vysílací čas. Není to záležitost jen veřejnoprávní televize. Všechny hlavní televize vysílají podobný publicistický pořad v neděli v poledne. Proč v neděli, proboha? Diváci v sobě jen živí zlost v čase, kdy mají přijít na jiné myšlenky. Prefabrikované hádky, sloužící hlavně ke zviditelňování politiků, už dávno neplní původně zamýšlený účel – střet myšlenek. Jakési myšlenkové jiskření,“ říká a podotýká.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
„Cílem je využít ‚značku‘ pořadu ke své vlastní prezentaci. Politici, kteří debaty trénovali na náměstích a na sociálních sítích, se nenechají od moderátorů mistrovat a berou účast v pořadu jako příležitost promlouvat ke svým fans. A protože hlavním zájmem většiny účastníků není výměna názorů, ale zájem vyhrát nad svým protivníkem, nandat mu to a pak svůj výstup formou reels využít na sociální síti – všichni mluví pořád a nenechají se odehnat od mikrofonu. Výsledkem je, že se debata Václavu Moravcovi vymkne z rukou až tak, že ji musí ukončit,“ krčí rameny Vadim Petrov a pokračuje.
Bude si ČT zvát jen spřátelené politiky se správnými názory?
„Zajímá mě, co bude teď ČT dělat. Bude si zvát jen ty spřátelené politiky se správnými názory, kteří budou odpovídat, jak mají?“ ptá se Vadim Petrov a podotýká. „Úkolem ČT je představit politiky v celém spektru tak, jak dostali od voličů mandát. Varianta je nedělat tyto společné debaty, ale jednotlivé rozhovory, kdy je moderátor jeden na jednoho. Pořád budou moct redaktoři České televize rozehrávat celou škálu svých manipulačních technik. Skákání do řeči, uplatňování svého názoru, zpochybňování názoru respondenta, opravování, hezká technika je také nechat vysvětlovat výrok, který dotyčný neřekl, ale řekl jeho kolega,“ zamýšlí se a jde k dalšímu pořadu.
„V pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou mi udělal radost poslanec Motoristů Matěj Gregor, když nějaká zelená aktivistka v publiku o Motoristech prohlásila, že se jedná o pravicovou extremistickou stranu. Michaela Jílková se obrátila na Matěje Gregora, že může reagovat, a on odpověděl, že na to reagovat nebude. Na to konsternovaná Jílková opakovala, že reagovat musí. A on s klidem odpověděl, že nemusí. Michaela Jílková byla tak vytočená, že jsem čekal, kdy Matěje Gregora fyzicky napadne. Ano, tak teď vypadá publicistika České televize,“ uzavírá místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov.
autor: David Hora