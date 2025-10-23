Farský (STAN): Padne veto jako překážka rozšíření EU?

23.10.2025 21:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dalšímu rozšiřování Evropské unie

Farský (STAN): Padne veto jako překážka rozšíření EU?
Foto: Repro ČT
Popisek: Jan Farský

Ukrajině, Moldavsku, Černé Hoře a dalším státům, které chtějí vstoupit do EU, slibujeme, že když splní podmínky, tak je vezmeme mezi sebe a budeme spolupracovat. Zároveň se bojíme rozšířit počet zemí, které mohou zablokovat jednání v EU svým vetem. Tím bychom ještě snížili svoji akceschopnost.

I když přistupující státy splní všechny podmínky, je takřka jisté, že ty současné státy si veto neomezí. Už proto, že to může kterýkoli z nich zavetovat… Na první pohled je to neřešitelné.

Tento týden se ale objevil návrh, který by situaci mohl odblokovat - státy by přistoupit mohly, jen bez vlastního práva veta. EU by tak zavedla dvojí standard členství. Některé státy by měly veto, jiné ne. Nové státy by tak doplatily na nemožnost EU se dohodnout

Pokud je to ale jedinou možností, jak dosáhnout jejich přijetí do EU, je to za mě přijatelná daň za rozšíření. Pořád mi přijde lepší, když budeme ve společném prostoru, než oddělení.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Farský (STAN): Vznik koalice pro nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury
Farský (STAN): Babiš má poslední šanci urvat, co se dá, od svobody po prachy
Farský (STAN): Babiš stojí před soudem, kde mu hrozí až 10 let vězení
Farský (STAN): Připomínáme si sílu myšlenek Václava Havla

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , STAN , veto , Farský

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jste pro další rozšiřování Evropské unie?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Bude vámi slibované referendum?

Dobrý den, zdá se, že se s ANO dohodnete na vládě. Platí nebo neplatí, že je vaší podmínkou, abyste se dohodli a vládu podpořili i referendum o setrvání v EU a NATO? Protože Babiš ho odmítá, tak nevím, dohodli jste se nějak nebo jste o to ani neusilovali a není to už pro vás priorita?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte Horoskop na listopad 2025Horoskop na listopad 2025

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Farský (STAN): Padne veto jako překážka rozšíření EU?

21:03 Farský (STAN): Padne veto jako překážka rozšíření EU?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dalšímu rozšiřování Evropské unie