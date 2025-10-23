Farský (STAN): Padne veto jako překážka rozšíření EU?

Ukrajině, Moldavsku, Černé Hoře a dalším státům, které chtějí vstoupit do EU, slibujeme, že když splní podmínky, tak je vezmeme mezi sebe a budeme spolupracovat. Zároveň se bojíme rozšířit počet zemí, které mohou zablokovat jednání v EU svým vetem. Tím bychom ještě snížili svoji akceschopnost.
I když přistupující státy splní všechny podmínky, je takřka jisté, že ty současné státy si veto neomezí. Už proto, že to může kterýkoli z nich zavetovat… Na první pohled je to neřešitelné.
Tento týden se ale objevil návrh, který by situaci mohl odblokovat - státy by přistoupit mohly, jen bez vlastního práva veta. EU by tak zavedla dvojí standard členství. Některé státy by měly veto, jiné ne. Nové státy by tak doplatily na nemožnost EU se dohodnout
Pokud je to ale jedinou možností, jak dosáhnout jejich přijetí do EU, je to za mě přijatelná daň za rozšíření. Pořád mi přijde lepší, když budeme ve společném prostoru, než oddělení.
