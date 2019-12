Tři a půl roku vyřizovat věc, která je selským rozumem jednoznačná... Exministr Blažek se rozpálil v ČT. Kvůli kauze Čapí hnízdo

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl ve středu o pokračování trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO). Kauza bude pokračovat pro premiéra a pro členku společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou. Z případu byla vypuštěna Babišova rodina. Usnesení, kterým Městské státní zastupitelství v Praze v září pravomocně zastavilo stíhání Babiše a Mayerové, označil státní zástupce Zeman za nezákonné a předčasné. Našel v něm skutkové i právní chyby. Důkazní situace podle něj nyní neodůvodňuje ani zastavení stíhání, ani podání obžaloby.

„To je otázka velmi zajímavá. Četla jsem i vyjádření kolegů ústavních právníků, kteří tendují, že to není třeba. Nicméně, já si myslím, že nás ještě čeká k tomu diskuse, v případě, že ta žádost bude odeslaná,“ vyjádřila se úvodem Válková k otázce, zda bude zaslána Poslanecké sněmovně nová žádost o vydání premiéra Andreje Babiše. To, že by případná žádost byla nadbytečná a hloupá, pak podotkl i Pavel Blažek. „Trestní stíhání pokračuje dále a není potřeba jej vydávat znovu,“ shodli se pak i Feri a Hrnčíř.

A jak dlouho může dozorující státní zástupce Pavel Šaroch celou kauzu prověřovat? „Nevíme, kolik toho nařídil nejvyšší státní zástupce prověřit. Ale tři a půl roku vyřizovat věc, která je selským rozumem jednoznačná...“ pozastavil se Blažek. Válková však podotkla, že o tom, co je podnik malého či středního rozsahu, je subjektivní rozhodování. Zároveň ale souhlasila s tím, že délka celého řízení rozhodně nepodporuje u občanů důvěru v justici. „Ztrácíme strašně času,“ podotkl k celé věci Blažek.

Anketa Stíhání Babiše obnoveno. Co by mělo nastat? Nic. Ať Babiš vytrvá! 91% Ať Babiš přenechá místo někomu z ANO 4% Ať jsou nové volby 5% hlasovalo: 28879 lidí

Blažek sdělil, že Babišovy společnosti ve svěřenském fondu by neměly čerpat dotace. Válková pak hovořila o tlaku, jenž je na Babiše vyvíjen. Ona sama by jej podle svých slov neustála, takže by dotace pro své firmy ve svěřenském fondu nečerpala. „Byla bych opatrná, ale tím neříkám, že by to bylo správné. Já raději ustupuji příliš velkému mediálnímu tlaku,“ sdělila Válková.

„Byl to absurdní týden. Fraška a komedie v jednom. Přišel nějaký audit, předseda vlády ho nečte, ale je to podle něj nesmysl, zkráceně řečeno,“ rozlítil se Blažek. „Ve víc jak stoletých dějinách ČSSD a KSČ se z nich stanou obhájci místo těch chudších, obhájci těch nejbohatších. Toho se dožít Kafka s Haškem!“ sdělil Blažek a opakoval opět, že je to absurdní. Neopomněl však ani připomenout skutečnost, že předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek si rýpl do TOP 09, která by podle něj neměla být ve Sněmovně.

„Čerpání dotací ze strany Agrofertu je neetické, ale nemyslím si, že je to protiprávní,“ sdělil Hrnčíř k celé věci. Feri k tomu dodal, že týden co týden se v české politice posouvají hranice, co je snesitelné, a co ne.

Moderátor Václav Moravec přinesl průzkum veřejného mínění Kantar, a to konkrétně rozdělení mandátů. ANO by získalo 84 mandátů, Piráti by měli 37 mandátů, ODS 32 mandátů, KSČM a STAN po 11 mandátecch, SPD 9 mandátů, TOP 09 a ČSSD po 8 mandátech. Do Poslanecké sněmovny by se nemuseli dostat lidovci, kdy pravděpodobnost vstupu dle tříměsíčního průměru je 45 %. Hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího by dle tohoto modelu rozdělení mandátů mělo osmiprocentní šanci na vstup do Poslanecké sněmovny.

A jak vypadají volební preference? Hnutí ANO vede s náskokem 28,5 procenta, druzí jsou občanští demokraté s 14,5 procenta, třetí Piráti s 13,5 procenta, STAN, SPD a Trikolóra mají 6,5 procenta, ČSSD 6 procent, TOP 09 5,5 procenta, KSČM 5 procent a před branami Poslanecké sněmovny by zůstali lidovci s 4,6 procenta.

Následovala tak diskuse o změně volebním systému, když v současné době hlas v každém kraji má jinou váhu. Ke shodě však zřejmě před nadcházejícímí sněmovními volbami nedojde.

