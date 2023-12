Tři promile, ale ne alkoholu. Tolik má SPOLU ještě na Okamuru

reklama

V závěru listopadu uveřejnila agentura STEM průzkum určený pro CNN Prima News, podle kterého voličským náladám dominuje hnutí ANO. To při pohledu na předchozí průzkumy není nijak překvapivé. Průzkum STEM však přece jedno velké překvapení obsahoval, na druhém místě tohoto průzkumu se neocitla nejsilnější vládní strana ODS, nýbrž druhá opoziční strana SPD se 12 procenty hlasů.

ODS skončila až třetí v těsném odstupu za SPD ze ziskem 11,6 procenta. A ač Piráti nejsou nejviditelnější vládní stranou, udrželi si v listopadovém průzkumu čtvrté místo se ziskem 10,2 procenta hlasů. Do Sněmovny by se podle tohoto průzkumu neodstala ani ČSSD, ani lidovci, ani strana PRO Jindřicha Rajchla, ani komunisté. Zato by do poslaneckých lavic opět zasedli poslanci TOP 09, byť jen s odřenýma ušima a ziskem 5,2 procenta hlasů.

O pár týdnů později vypadá situace obdobně. V novém průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News se sice ODS vrátila na druhé místo, ale SPD jí šlape na paty tak těsně, že pořadí těchto dvou stran by se v rámci statistické chyby mohlo opět brzy proměnit.

V tomto druhém průzkumu, tentokrát pro server Novinky.cz, má hnutí ANO 33,8 procenta hlasů, koalice SPOLU jako celek 15 procent hlasů a Tomio Okamura s hnutím Svoboda a přímá demokracie v koalici s Trikolorou obdržel 14,7 procenta hlasů. Tyto strany půjdou ruku v ruce do červnových voleb do Evropského parlamentu.

Pod stupínkem vítězů skončili Piráti se ziskem 11,4 procenta hlasů, STAN 7,3 procenta hlasů a do Evropského parlamentu by proniklo ještě uskupení STAČILO! v čele s komunisty a jejich předsedkyní Kateřinou Konečnou.

SPD v této souvislosti připomíná velký volební úspěch velkého kritika EU Geerta Wilderse v nedávných parlamentních volbách v Nizozemsku. Tomio Okamura označuje Geerta Wilderse za svého přítele a jeho SPD by se pravděpodobně ráda svezla na této vlně úspěchů.

„SPD s Trikolorou podporuje ve volbách do Evropského parlamentu rekordních 14,7 % voličů! Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK, který zveřejnil web Novinky. Volby se budou konat v červnu 2024. Moc vám děkuji za důvěru, velmi si vážím vaší podpory a budeme nadále ze všech sil bojovat za lepší životy našich občanů! Česká republika na 1. místě. Le Pen, Salvini, Wilders, Okamura – společně táhneme za jeden provaz. Bojujeme za prosperitu a bezpečnost Evropy,“ uvedla SPD na facebooku.

V příštím roce by SPD ráda patřila do nejsilnější politické frakce, se kterou chce EU proměnit na společenství svobodných národů bez diktátu Bruselu.

Psali jsme: „Obsazení Oděsy a konec. Pochopí, jak je podvedli.“ Co se otočilo na Ukrajině Vích (SPD) Obrana nakupuje kulomety MINIMI za cenu tří automobilů Rozvoral (SPD): Je třeba provozovat vlastní energetickou politiku v národním zájmu ČR Doležal (SPD): Fialova vláda bere peníze obcím a krajům: Co bude dál?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama