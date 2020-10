Třicet let žijeme vedle sjednoceného Německa. Václav Klaus k tomu napsal něco, za co mu na Západě netleskají

„Bývalá NDR se v pohledu západu Evropy (nikoli v očích obyvatel NDR) zdála svou rozlohou a významem malá, a proto se neočekávalo, že sjednocení NDR a NSR něco změní. Po třech desetiletích víme, že změnilo. Vznikl velký, v Evropě dominantní stát, který druhou světovou válkou utvořené evropské uspořádání radikálně posunul,“ poznamenal Klaus, že toto celé zesiluje ještě tím, že EU opouští Velká Británie, která však do Unie dle jeho názoru stejně nikdy nepatřila.

„Nepatří do světa politické korektnosti říci, že se Německo stalo jedinou dominantní evropskou velmocí a že to docílilo bez války. V Evropě vzniklo velmi podivné uspořádání, pro jehož strukturu nemáme v ekonomické teorii žádný jednoznačný název – není to model monopolu, není to ani duopol nebo oligopol, ale určitě to není ani ‚dokonalá konkurence‘ rovnocenných evropských států. Německo se v roce 1990 nemohlo nesjednotit. Vedlejší důsledky to však má. A to nejen pro Evropu jako celek nebo pro nás jako jednoho ze sousedů. Nejednoznačné důsledky to má i pro východní část Německa. Prožívali jsme – někteří velmi aktivně – proces transformace naší společnosti a ekonomiky z komunistického typu do formy parlamentní demokracie a tržní ekonomiky. Něco o tom proto víme. V Německu se však stalo něco mimořádného. Proběhlo sjednocení východní a západní části země bez předcházející transformace východoněmecké společnosti,“ podotkl Klaus, že to se ukázalo být mimořádně nákladnou metodou řešení transformačního problému.

Dle jeho slov to bylo nákladné nejen z hlediska finančního, ale i lidsky. „Obyvatelé východního Německa se stali objekty sjednocení, nikoli subjekty postkomunistické transformace. ‚Transformoval‘ je někdo jiný. Přišli o šanci vyrovnat se s komunismem sami, svým úsilím, svým transformačním projektem, pro pocit člověka tak důležitou vlastní zásluhou, nikoli penězi svého bohatého bratra. Když to říkám na východě Německa, tleskají mi. Na západě Německa mne nechápou,“ uzavřel Klaus.