Trikolora k rumunským volbám: Špinavé prsty tajných služeb

Strana Trikolora zveřejnila své stanovisko k průběhu rumunských voleb. „Rumunské prezidentské volby jsou obrovským varováním. Prounijní či probruselští politici, které média zcela chybně nazývají proevropskými, sice jásají, že vyhrál ten správný kandidát, ale jediným skutečným výsledkem rumunského volebního klání je další porážka evropské demokracie. Tak to dopadá vždy, když do voleb strkají své špinavé prsty zpolitizované tajné služby, vždy, když se skutečná vůle lidu ohýbá za pomoci justice, vždy, když ze řetězu tradičních demokratických pravidel utržení politici znásilňují realitu,“ stojí v prohlášení, které zveřejnila předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová.

Dále Trikolora uvádí: „V Evropské unii tento trend pozorujeme čím dál častěji a ani Česká republika nezůstává v tomto smyslu pozadu. Trestní stíhání SPD a jejího předsedy Tomia Okamury či vypouštění kontrolních balónků s výhrůžkou, že do výsledků našich voleb může zasáhnout Ústavní soud ČR, jsou toho důkazem. Trikolora před tímto totalitním trendem varuje. Znásilňovačům demokracie sice tyto praktiky mohou přinést krátkodobý užitek, ale v dlouhodobém horizontu jsou pro demokracii smrtící.“

Zuzana Majerová Trikolora



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prezidentské volby v Rumunsku vyhrál primátor Bukurešti Nicušor Dan. Podpořilo ho 54 procent hlasujících, zatímco jeho volební rival George Simion, obdržel kolem 46 procent hlasů. Simion se přitom v neděli večer po uzavření volebních místností prohlásil za vítěze.

První kolo před dvěma týdny vyhrál Simion s takřka 41 procenty, zatímco Dan za ním zaostal o dvacet procentních bodů. Pětapadesátiletý Dan, který slíbil potlačit korupci, kandidoval jako nezávislý centrista. Je označován za prounijního politika a je také zastáncem Severoatlantické aliance. Prohlásil, že podpora Ukrajině je nezbytná pro bezpečnost samotného Rumunska vůči narůstající ruské hrozbě.

Poražený kandidát George Simion mluví o ovlivnění voleb z ciziny, zejména z Francie. Majitel sítě Telegram naznačil, že na něj byl vyvíjen nátlak, aby rušil konzervativně orientované rumunské účty, a jako popis zdroje těchto tlaků použil emotikon francouzské bagety. Simion naznačil, že při první volbě vedla podobná porušení ke zrušení voleb.

Prezidentské volby se konaly 4. a 18. května po anulování původního výsledku prvního kola voleb z listopadu a prosince loňského roku. V pondělí 2. prosince rumunský ústavní soud výsledky prvního kola voleb potvrdil. Ve středu 4. prosince prezident Klaus Iohannis odtajnil dokumenty tajných služeb, podle nichž mělo Rusko volby ovlivnit. V reakci na to v pátek 6. prosince ústavní soud výsledky prvního kola zrušil.

My warmest congratulations to @NicusorDanRO on his victory tonight!

The Romanian people have turned out massively to the polls.

They have chosen the promise of an open, prosperous Romania in a strong Europe.

Together let’s deliver on that promise.

Looking forward to working…