Trump: Bidenova administrativa se chová jako gestapo

Do prezidentských voleb v USA zbývá ještě řada měsíců, ale republikánský kandidát Donald Trump dál přitvrzuje. Administrativu prezident Joea Bidena přirovnal k nacistickému gestapu. Nedávný průzkum CNN navíc ukázal, že 55 procent dotázaných má za to, že Trumpovo prezidenství bylo úspěšné. O Bidenovi si to myslí 39 procent dotázaných.

Americký exprezident Donald Trump, který by se po čtyřech letech do Bílého domu rád vrátil, v předvolební kampani rétoricky stále přitvrzuje. Tentokrát zašel tak daleko, že ve svém soukromém sídle Mar-a-Lago přirovnal administrativu úřadujícího prezidenta Joea Bidena k nacistické tajné policii. Ke gestapu. S odvoláním na další americká média o tom informoval server USA Today.

„Tito lidé řídí správu gestapa,“ řekl Trump v sobotu. „A to je to jediné, co mají. A je to jediný způsob, jak podle jejich názoru vyhrát, a vlastně je to zabíjí. Ale mě to netrápí.“

Prohlásil též, že soudní procesy vedené proti němu jsou procesy politicky motivované. Server USA Today upozornil, že na podporu tohoto tvrzení Trump nepředložil jediný důkaz. „Neexistuje také žádný důkaz, že by se Biden podílel na obžalobě, což je obvinění, které bývalý prezident opakovaně vznesl,“ doplnil server.

Sám Trump čelí kritice za rétoriku, která se podobá rétorice diktátorů. Loni například označil politické oponenty za „havěť“ a řekl, že někteří přistěhovalci „otravují krev naší země“.

Více registrovaných voličů nyní podle nedávného průzkumu CNN považuje Bidenovo prezidentství za neúspěšné ve srovnání s Trumpovým – 55 procent amerických respondentů uvedlo, že Trumpovo prezidentství bylo úspěšné. S Bidenovým prezidentstvím je podle průzkumu spokojeno 39 procent dotázaných.

„Celkově 92 % republikánů označilo Trumpův čas v úřadu za úspěch, zatímco pouhých 73 % demokratů uvedlo, že Bidenův čas byl zatím úspěšný. Mezi nezávislými 51 % říká, že Trumpovo prezidentství bylo úspěšné, zatímco jen 37 % považuje Bidenovo (prezidentství) za úspěch,“ rozvedla myšlenku CNN.

Trumpova podpora v průzkumu mezi registrovanými voliči se stabilně drží na 49 % v přímém souboji proti Bidenovi, stejně jako v posledním národním průzkumu CNN v lednu, zatímco Bidenova podpora je 43 %, což se výrazně neliší od lednových 45 procent.

CNN v této souvislosti upozornila, že pro většinu voličů je momentálně zásadní ekonomická otázka. Síla americké ekonomiky je důležitá pro 65 procent dotázaných. V roce 2020 to bylo 40 procent a v roce 2016 to bylo 46 procent. „Drtivá většina všech Američanů, 70 %, říká, že ekonomické podmínky v USA jsou špatné,“ napsala americká zpravodajská stanice.

List Financial Times upozornil, že v 6 státech USA, které jednou hlasují pro demokraty, podruhé pro republikány a potřetí třeba zase pro demokraty, proto se jim říká „swings states“ vede Trump, a to o jeden až šest procentních bodů.

„V amerických prezidentských volbách ale nerozhoduje celostátní hlasování. Spíše o nich rozhodují klání, v nichž vítěz bere vše – v 50 státech, které posílají voliče do volebního kolegia. Prezidentem se stává kterýkoli kandidát, který získá 270 z 538 hlasů volebního sboru,“ upozornil Financial Times.

