Trump: Dokud budu prezident, bude Tchaj-wan

17.08.2025 6:30 | Zprávy

Analytici se shodují, že 47. prezident USA Donald Trump chce ukončit konflikt na Ukrajině, aby si rozvázal ruce k možnému střetu s Čínou. Jenže Sám Trump ve stejné době vyrukoval s překvapující informací, kterou má prý přímo od čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

Foto: Repro YouTube
Popisek: Donald Trump

Jedno z ohnisek mezinárodního napětí se nachází v úžině mezi Čínou a Tchaj-wanem, která považuje ostrov za svou provincii. Tchajwanci se považují za samostatný národ s vlastím na Číně nezávislým politickým modelem.

Ale nad ostrovem drží ochranou ruku Spojené státy. Tchaj-wan je předním světovým producentem těch nejlepších čipů. O ty má dlouhodobě zájem i vláda ve Washingtonu. Ale stála by o ně i komunistická vláda v Pekingu, která opakovaně oznámila světu, že ke sjednocení, přesněji řečeno, k získání kontroly komunistickou Čínou nad ostrovem, stejně jednou dojde. Britská BBC v této souvislosti připomněl, že nezávislost Tchaj-wanu uznává dnes v podstatě jen asi 12 zemí z celková 195 států, které nalezneme na planetě Zemi. „Čína vyvíjí značný diplomatický tlak na ostatní země, aby Tchaj-wan neuznaly,“ napsala BBC. Čínští komunisté si mimo jiné schválili zákon, že na ostrov mohou udeřit „nemírovými prostředky“, pokud ostrov oficiálně vyhlásí nezávislost.

Jen v roce 2024 vláda v Pekingu nařídila dvě velká vojenská cvičení v okolí ostrova. Navzdory tomu teď 47. prezident Donald Trump vyložil karty na stůl. Současný čínský prezident Si Ťin-pching prý současného nájemníka Bílého domu ujistil, že dokud bude Trump v úřadě, Čína nenapadne Tchaj-wan.

„Řekl mi: ‚Nikdy to neudělám, dokud budete prezidentem.‘ Prezident Si mi to řekl a já jsem řekl: ‚No, vážím si toho,‘ ale on také řekl: ‚Ale jsem velmi trpělivý a Čína je velmi trpělivá,‘“ poznamenal Trump.

Agentura Reuters přidala i vyjádření čínské strany.

Čínské velvyslanectví ve Washingtonu v pátek označilo téma Tchaj-wanu za „nejdůležitější a nejcitlivější otázku“ ve vztazích mezi Čínou a USA. „Americká vláda by se měla držet principu jedné Číny a tří společných komuniké USA a Číny, řešit otázky související s Tchaj-wanem obezřetně a vážně chránit vztahy mezi Čínou a USA a mír a stabilitu v celém Tchajwanském průlivu,“ uvedl ve svém prohlášení mluvčí velvyslanectví Liou Pcheng-jü.

autor: Miloš Polák

