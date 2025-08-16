Trump: Dokud budu prezident, bude Tchaj-wan

Jedno z ohnisek mezinárodního napětí se nachází v úžině mezi Čínou a Tchaj-wanem, která považuje ostrov za svou provincii. Tchajwanci se považují za samostatný národ s vlastím na Číně nezávislým politickým modelem.
Jen v roce 2024 vláda v Pekingu nařídila dvě velká vojenská cvičení v okolí ostrova. Navzdory tomu teď 47. prezident Donald Trump vyložil karty na stůl. Současný čínský prezident Si Ťin-pching prý současného nájemníka Bílého domu ujistil, že dokud bude Trump v úřadě, Čína nenapadne Tchaj-wan.
„Řekl mi: ‚Nikdy to neudělám, dokud budete prezidentem.‘ Prezident Si mi to řekl a já jsem řekl: ‚No, vážím si toho,‘ ale on také řekl: ‚Ale jsem velmi trpělivý a Čína je velmi trpělivá,‘“ poznamenal Trump.
Agentura Reuters přidala i vyjádření čínské strany.
Čínské velvyslanectví ve Washingtonu v pátek označilo téma Tchaj-wanu za „nejdůležitější a nejcitlivější otázku“ ve vztazích mezi Čínou a USA. „Americká vláda by se měla držet principu jedné Číny a tří společných komuniké USA a Číny, řešit otázky související s Tchaj-wanem obezřetně a vážně chránit vztahy mezi Čínou a USA a mír a stabilitu v celém Tchajwanském průlivu,“ uvedl ve svém prohlášení mluvčí velvyslanectví Liou Pcheng-jü.
autor: Miloš Polák
