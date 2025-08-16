Trump, Putin a Zelenskyj. Mluví se o další schůzce

Donald Trump hovořil s hlavou Ruské federace za zavřenými dveřmi dvě a půl hodiny. Po skončení schůzky prohlásil, že s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dosáhli „velkého pokroku“, ale nedošlo k dohodě o ukončení války na Ukrajině.
“We made some great progress today… We had an extremely productive meeting and many points were agreed to.” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/WBTMLcI0Cv— The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025
Oba prezidenti po jednání uspořádali společnou tiskovou konferenci, kde o detailech proběhlého dialogu prozradili jen málo. „Pravděpodobně se brzy znovu uvidíme,“ řekl Trump, na což Putin anglicky odpověděl: „Příště v Moskvě.“
The goal is always peace. pic.twitter.com/AvYjUYhh8B— The White House (@WhiteHouse) August 16, 2025
Trump v hovoru s novináři nastolil možnost třístranné schůzky s Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vysoce postavený kremelský poradce později tuto myšlenku odmítl.
Americký prezident Donald Trump vedl během letu zpět z Aljašky s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským dlouhý rozhovor, k němuž se později připojili další evropští lídři. Hovor trval celkem přes hodinu a půl.
Zelenskyj pak uvedl, že se s Trumpem setká v pondělí ve Washingtonu. Rusko mezitím přes noc vypustilo na Ukrajinu 85 dronů a balistickou raketu. Při ruských útocích na Ukrajinu byli za poslední den zabiti čtyři civilisté a nejméně 18 jich bylo zraněno.
Orbán: Svět je dnes bezpečnější
Evropští lídři se po summitu na Aljašce připojili k hovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Podle Elysejského paláce se hovoru zúčastnili francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb a polský prezident Karol Nawrocki. K hovoru se připojili i generální tajemník NATO Mark Rutte a Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise.
„Už roky sledujeme, jak dvě největší jaderné velmoci vypočítají rámec své spolupráce a posílají si vzkazy. Už je po všem. Svět je dnes bezpečnější místo než včera,“ napsal na svém facebookovém profilu maďarský premiér Viktor Orbán.
Zelenskyj je vděčný za pozvání do Washingtonu
Ukrajinský prezident Zelenskyj uvedl, že podporuje návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na třístrannou schůzku mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. „Ukrajina zdůrazňuje, že klíčové otázky lze projednávat na úrovni lídrů, a k tomu je vhodný třístranný formát. Je důležité, aby se Evropané zapojili do každé fáze, aby společně s Amerikou zajistili spolehlivé bezpečnostní záruky. Jednali jsme také o pozitivních signálech z americké strany ohledně účasti na zaručení bezpečnosti Ukrajiny. Stále koordinujeme naše postoje se všemi partnery. Děkuji všem, kteří pomáhají,“ řekl Zelenskyj.
We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 16, 2025
Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB
Dále Zelenskyj uvedl: „Ukrajina znovu potvrzuje svou připravenost pracovat s maximálním úsilím na dosažení míru. Prezident Trump informoval o svém setkání s ruským vůdcem a o hlavních bodech jejich diskuse. Je důležité, aby síla Ameriky měla vliv na vývoj situace. V pondělí se setkám s prezidentem Trumpem ve Washingtonu, abychom prodiskutovali všechny podrobnosti týkající se ukončení zabíjení a války. Jsem vděčný za pozvání.“
Trump se vyjádřil, že Putin i Zelenskyj si přejí, aby se zúčastnil potenciální budoucí schůzky obou lídrů, na které by se projednala cesta k míru. „Oba mě tam chtějí,“ řekl Trump. „Oba mě tam chtějí a já tam budu.“
Jurij Ušakov, který byl jako poradce pro zahraniční politiku členem Putinovy delegace na Aljašce, Trumpovy výroky zpochybnil. „Není jasné, kdy se uskuteční další setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem,“ řekl Ušakov.
Summit se konal na vojenské základně Joint Base Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljašce a trval přibližně tři hodiny. Trump přivítal Putina vřele, s červeným kobercem a podáním ruky, což někteří kritizovali jako nevhodné vzhledem k Putinovým obviněním z válečných zločinů. Obě strany označily rozhovory za „produktivní“, ale konkrétní dohoda o příměří nebyla uzavřena. „Není dohoda, dokud není dohoda,“ sdělil americký prezident Trump.
Historic. pic.twitter.com/ZpierS5Rec— The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025
A Trump naznačil, že klíčové body zůstávají nevyřešeny. Putin naopak prohlásil, že bylo dosaženo „porozumění“, které „připraví cestu k míru na Ukrajině“.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Naďa Borská
