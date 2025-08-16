Trump, Putin a Zelenskyj. Mluví se o další schůzce

16.08.2025 13:15 | Zprávy

Setkání hlavy USA Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce skončilo bez dohody o zastavení války na Ukrajině. Během letu z Aljašky zpět do Bílého domu vedl Trump „dlouhý a věcný rozhovor“ s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Později se připojili i další evropští lídři. Rusko mezitím přes noc pokračovalo v útocích na Ukrajinu.

Trump, Putin a Zelenskyj. Mluví se o další schůzce
Foto: Repro Youtube
Popisek: Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce

Donald Trump hovořil s hlavou Ruské federace za zavřenými dveřmi dvě a půl hodiny. Po skončení schůzky prohlásil, že s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dosáhli „velkého pokroku“, ale nedošlo k dohodě o ukončení války na Ukrajině.

 

Oba prezidenti po jednání uspořádali společnou tiskovou konferenci, kde o detailech proběhlého dialogu prozradili jen málo. „Pravděpodobně se brzy znovu uvidíme,“ řekl Trump, na což Putin anglicky odpověděl: „Příště v Moskvě.“

 

Trump v hovoru s novináři nastolil možnost třístranné schůzky s Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Vysoce postavený kremelský poradce později tuto myšlenku odmítl.

Americký prezident Donald Trump vedl během letu zpět z Aljašky s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským dlouhý rozhovor, k němuž se později připojili další evropští lídři. Hovor trval celkem přes hodinu a půl.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

79%
15%
6%
hlasovalo: 2324 lidí

Zelenskyj pak uvedl, že se s Trumpem setká v pondělí ve Washingtonu. Rusko mezitím přes noc vypustilo na Ukrajinu 85 dronů a balistickou raketu. Při ruských útocích na Ukrajinu byli za poslední den zabiti čtyři civilisté a nejméně 18 jich bylo zraněno.

Orbán: Svět je dnes bezpečnější

Evropští lídři se po summitu na Aljašce připojili k hovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Podle Elysejského paláce se hovoru zúčastnili francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz, britský premiér Keir Starmer, italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb a polský prezident Karol Nawrocki. K hovoru se připojili i generální tajemník NATO Mark Rutte a Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise.

„Už roky sledujeme, jak dvě největší jaderné velmoci vypočítají rámec své spolupráce a posílají si vzkazy. Už je po všem. Svět je dnes bezpečnější místo než včera,“ napsal na svém facebookovém profilu maďarský premiér Viktor Orbán.

Zelenskyj je vděčný za pozvání do Washingtonu

Ukrajinský prezident Zelenskyj uvedl, že podporuje návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na třístrannou schůzku mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. „Ukrajina zdůrazňuje, že klíčové otázky lze projednávat na úrovni lídrů, a k tomu je vhodný třístranný formát. Je důležité, aby se Evropané zapojili do každé fáze, aby společně s Amerikou zajistili spolehlivé bezpečnostní záruky. Jednali jsme také o pozitivních signálech z americké strany ohledně účasti na zaručení bezpečnosti Ukrajiny. Stále koordinujeme naše postoje se všemi partnery. Děkuji všem, kteří pomáhají,“ řekl Zelenskyj.

 

Dále Zelenskyj uvedl: „Ukrajina znovu potvrzuje svou připravenost pracovat s maximálním úsilím na dosažení míru. Prezident Trump informoval o svém setkání s ruským vůdcem a o hlavních bodech jejich diskuse. Je důležité, aby síla Ameriky měla vliv na vývoj situace. V pondělí se setkám s prezidentem Trumpem ve Washingtonu, abychom prodiskutovali všechny podrobnosti týkající se ukončení zabíjení a války. Jsem vděčný za pozvání.“

Trump se vyjádřil, že Putin i Zelenskyj si přejí, aby se zúčastnil potenciální budoucí schůzky obou lídrů, na které by se projednala cesta k míru. „Oba mě tam chtějí,“ řekl Trump. „Oba mě tam chtějí a já tam budu.“

Anketa

Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025)

51%
32%
12%
5%
hlasovalo: 15840 lidí

Jurij Ušakov, který byl jako poradce pro zahraniční politiku členem Putinovy delegace na Aljašce, Trumpovy výroky zpochybnil. „Není jasné, kdy se uskuteční další setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem,“ řekl Ušakov.

Summit se konal na vojenské základně Joint Base Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljašce a trval přibližně tři hodiny. Trump přivítal Putina vřele, s červeným kobercem a podáním ruky, což někteří kritizovali jako nevhodné vzhledem k Putinovým obviněním z válečných zločinů. Obě strany označily rozhovory za „produktivní“, ale konkrétní dohoda o příměří nebyla uzavřena. „Není dohoda, dokud není dohoda,“ sdělil americký prezident Trump.

 

A Trump naznačil, že klíčové body zůstávají nevyřešeny. Putin naopak prohlásil, že bylo dosaženo „porozumění“, které „připraví cestu k míru na Ukrajině“.

Psali jsme:

„Devastující.“ Němcová po setkání na Aljašce vypěnila. Nebyla sama
Štěpán Kotrba: Trump řekl něco, z čeho by mělo Zelenského mrazit
Foldyna: „Tak dlouho křičeli, že se s Putinem nemluví, až s nimi nikdo nemluví.“
Projekt Telematika Mladá Boleslav II vstupuje do další fáze

 

Zdroje:

https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-putin-meeting-news-08-16-25

https://t.co/64IPVhtFaB

https://t.co/AvYjUYhh8B

https://t.co/WBTMLcI0Cv

https://t.co/ZpierS5Rec

https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/WhiteHouse/status/1956456628292853895?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/WhiteHouse/status/1956495159945777430?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/WhiteHouse/status/1956528898776133858?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1956618668210626884?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/live-blog/trump-putin-summit-alaska-ukraine-war-russia-peace-live-updates-rcna224983

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Putin , summit , Ukrajina , Trump , Aljaška , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Povede schůzka prezidentů obou velmocí na Aljašce k ukončení bojů na Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Naďa Borská

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Dotace

Pane Zdechovský, opravdu myslíte, že nehospodárně s dotacemi nakládají jen na Slovensku, a že třeba ČR je v tomto svatá? Že se u nás nestaví z dotací spousta zbytečných a předražených projektů, viděla jsem třeba cyklostezku, co končí uprostřed pole nebo řadu dalších zbytečných projektů. A jsem přesv...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Dopřej si proteinovou dobrotu – testuj sušenku, co chutná jako cheat day!

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Zasloužená dávka bílkovin? Otestuj PureGold Whey Protein s příchutí belgické čokolády

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Devastující.“ Němcová po setkání na Aljašce vypěnila. Nebyla sama

9:00 „Devastující.“ Němcová po setkání na Aljašce vypěnila. Nebyla sama

Putin vs. Trump 10:0, hodnotí sociální sítě. Američané prý rozprostřeli rudý koberec před válečným z…