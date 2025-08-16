Trump a Putin v Anchorage hledali cestu k míru na Ukrajině
16.08.2025 3:20 | Monitoring
Hlavním cílem summitu bylo prodiskutovat možnosti ukončení války na Ukrajině, která trvá již tři a půl roku. Ačkoli k uzavření dohody o příměří nedošlo, oba lídři vyjádřili spokojenost s rozhovory a naznačili pokračování dialogu.
Jednání, která trvala zhruba tři hodiny, probíhala za zavřenými dveřmi a zahrnovala bilaterální rozhovory i diskuse s poradci. Na tiskové konferenci, která následovala a kde nebyly povoleny otázky novinářů, oba prezidenti shrnuli výsledky. Putin zdůraznil historické vazby mezi Ruskem a USA a vyjádřil optimismus ohledně budoucí spolupráce. „Jsme blízcí sousedé, a to je fakt,“ uvedl Putin s odkazem na geografickou blízkost Aljašky a Ruska přes Beringovu úžinu. Dodal, že Rusko považuje Ukrajinu za bratrský národ a je upřímně zainteresováno na ukončení konfliktu, přičemž trvá na řešení primárních příčin války, jako jsou obavy z rozšiřování NATO.
Putin také prohlásil: „Kdyby byl Donald Trump prezidentem, k této válce by nikdy nedošlo.“ Tím naznačil, že Trumpova politika by podle něj zabránila vypuknutí konfliktu na Ukrajině. „Dohodli jsme se na některých bodech, které nás přibližují k míru,“ dodal, aniž specifikoval detaily.
Prezident Trump zůstal ve svých vyjádřeních opatrnější a zdůraznil, že finální dohoda nebyla uzavřena. „Dohodli jsme se na mnoha bodech, ale na několika klíčových jsme se ještě neshodli. Není dohoda, dokud není dohoda,“ řekl Trump. Uvedl, že plánuje kontaktovat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a představitele NATO, aby je informoval o průběhu jednání. „Bude to na nich, aby se rozhodli,“ poznamenal s odkazem na Ukrajinu a její spojence.
Trump také naznačil možnost dalšího setkání, případně i cesty do Moskvy, ačkoli dodal, že by za to mohl čelit kritice.Summit vyvolal rozporuplné reakce. Zelenskyj, který nebyl na jednání pozván, vyjádřil znepokojení nad možností, že by o budoucnosti Ukrajiny rozhodovaly třetí strany. Evropští spojenci USA varovali před ústupky Rusku, například ve formě územního kompromisu. Jak uvedla britská BBC, Trump však během týdne ujišťoval evropské lídry, že nebude diskutovat o dělení území bez souhlasu Ukrajiny.
Putin ve svém vystoupení zdůraznil potřebu zajistit bezpečnost Ruska i Ukrajiny a varoval před zakulisními machinacemi evropských států, které by mohly ohrozit pokrok v jednání. Zmínil také potenciál pro rusko-americkou spolupráci v oblasti obchodu, technologií a arktických projektů. Summit v Anchorage i přes absenci konkrétní dohody přinesl průlom, protože je prvním svého druhu po čtyřech letech.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.